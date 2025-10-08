У Польщі фіксували масовану хвилю дезінформації у ніч вторгнення російських дронів, - Le Monde

У ніч на 10 вересня тоді, коли повітряний простір Польщі порушили російські безпілотники, у польському сегменті соцмереж зафіксували масовану хвилю дезінформації.

За інформацією дослідницької групи Res Futura, лише за кілька годин польські соцмережі пережили справжню "бурю дезінформації".

"Ми проаналізували близько 200 тисяч постів і коментарів, які поширювали проросійські меседжі — це по 200−300 згадувань на хвилину", - розповів керівник групи Міхал Федорович.

За його словами, раніше настільки масштабної інформаційної атаки, яка відбулася за такий короткий час, не фіксувалося.

"Противнику вдалося перевантажити алгоритми соцмереж і переналаштувати їх у власних інтересах", - розповів керівник групи Res Futura.

Видання пише, що акаунти, які були залучені до дезінформаційної кампанії, поширювали меседжі про те, що вторгнення дронів у Польщу це нібито українська провокація, спрямована на те, щоб втягнути поляків у "чужу війну" та змусити НАТО розпочати Третю світову.

Крім цього, у постах поширювалися твердження про "неефективність" польської армії та НАТО, і що влада приховує "справжню правду" про події.

Аналітики вважають, що ця дезінформаційна кампанія спрямована на європейську аудиторію з метою підірвати довіру до блоку НАТО.

"Стратегічна мета - посіяти сумніви в ефективності Альянсу й змусити європейців ставити під питання необхідність зростання оборонних витрат",- додав керівник Res Futura Федорович.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили, що в ніч на 10 вересня під час масованої атаки РФ на Україну щонайменше 8 російських БпЛА залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 10 вересня у Польщу летіли 92 російські дрони, Україна збила частину над своєю територією.

