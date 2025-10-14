УКР
Фон дер Ляєн: Путін - хижак, якого можна зупинити лише силою. Підтримка України - основа безпеки Європи

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що підтримка України залишається важливою умовою безпеки всього європейського континенту.

Про це вона заявила у відеозверненні до учасників 5-ї Європейської конференції з питань оборони та безпеки у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ.

"Жорстоке вторгнення Путіна в Україну триває вже четвертий рік, і ми знаємо, що він хижак. Той, кого можна зупинити лише за допомогою потужного стримування", - підкреслила фон дер Ляєн. Вона зазначила, що війна показала критичну важливість зміцнення оборонної готовності Європи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кубілюс - європейцям: Готуйтеся до капітуляції, якщо хочете миру на умовах Путіна

Очільниця Єврокомісії повідомила, що цього тижня представить лідерам ЄС дорожню карту "Готовність 2030" - програму, спрямовану на посилення виробництва оборонної продукції, інвестиції в оборонну промисловість Європи та України, а також розвиток спільних оборонних проєктів.

За її словами, 19 країн ЄС подали заявки на отримання позик SAFE на суму 150 млрд євро, а 16 держав запропонували збільшити оборонні витрати до 800 млрд євро до 2030 року. У новому бюджеті ЄС передбачене десятикратне збільшення фінансування військової мобільності та п’ятикратне - оборонних інвестицій.

Фон дер Ляєн також закликала країни ЄС розвивати проєкти "Східний оборонний щит" і "Стіна дронів" та використовувати бойовий досвід України для підвищення обороноздатності Європи.

Європа (2080) путін володимир (24918) фон дер Ляєн Урсула (907)
Підтримкою не зупините. Це як тримати пацієнта на ШВЛ та не лікувати. Можна вже врешті-решт підтримати як слід, чи ще 4 роки будете шмарклі жувати "хоч би пуця не зобидився"?
14.10.2025 12:15 Відповісти
вони нічого не робитимуть поки їм це не вигідно.....
14.10.2025 12:17 Відповісти
дайте їй орден за відкриття столяття....кожного дня один словесний пронос....
14.10.2025 12:16 Відповісти
Це виглядає приблизно так:
- До наших палаток наближається стая гієн!
- Он, подивіться, один хоробрий чоловік б'ється з ними!
- Давайте з запасів наших 20 наметів дамо йому одну кулю!
- Не починайте ескалацію! Цього тижня дамо кулю, а наступного - гільзу до неї! - А чи давати порох і капсюль, проголосуємо через два тижні!
- Ура, ми допомогли!
- А чому це він не прибіг подякувати?!!
14.10.2025 12:33 Відповісти
Ви б щось робили а не кизділи з кожної праски..Те що )(уйло, є )(уйло, ми і так прекрасно знаємо.
14.10.2025 12:53 Відповісти
 
 