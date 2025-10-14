Фон дер Ляєн: Путін - хижак, якого можна зупинити лише силою. Підтримка України - основа безпеки Європи
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що підтримка України залишається важливою умовою безпеки всього європейського континенту.
Про це вона заявила у відеозверненні до учасників 5-ї Європейської конференції з питань оборони та безпеки у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ.
"Жорстоке вторгнення Путіна в Україну триває вже четвертий рік, і ми знаємо, що він хижак. Той, кого можна зупинити лише за допомогою потужного стримування", - підкреслила фон дер Ляєн. Вона зазначила, що війна показала критичну важливість зміцнення оборонної готовності Європи.
Очільниця Єврокомісії повідомила, що цього тижня представить лідерам ЄС дорожню карту "Готовність 2030" - програму, спрямовану на посилення виробництва оборонної продукції, інвестиції в оборонну промисловість Європи та України, а також розвиток спільних оборонних проєктів.
За її словами, 19 країн ЄС подали заявки на отримання позик SAFE на суму 150 млрд євро, а 16 держав запропонували збільшити оборонні витрати до 800 млрд євро до 2030 року. У новому бюджеті ЄС передбачене десятикратне збільшення фінансування військової мобільності та п’ятикратне - оборонних інвестицій.
Фон дер Ляєн також закликала країни ЄС розвивати проєкти "Східний оборонний щит" і "Стіна дронів" та використовувати бойовий досвід України для підвищення обороноздатності Європи.
- До наших палаток наближається стая гієн!
- Он, подивіться, один хоробрий чоловік б'ється з ними!
- Давайте з запасів наших 20 наметів дамо йому одну кулю!
- Не починайте ескалацію! Цього тижня дамо кулю, а наступного - гільзу до неї! - А чи давати порох і капсюль, проголосуємо через два тижні!
- Ура, ми допомогли!
- А чому це він не прибіг подякувати?!!