Фон дер Ляйен: Путин - хищник, которого можно остановить только силой. Поддержка Украины - основа безопасности Европы

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что поддержка Украины остается важным условием безопасности всего европейского континента.

Об этом она заявила в видеообращении к участникам 5-й Европейской конференции по вопросам обороны и безопасности в Брюсселе

"Жестокое вторжение Путина в Украину продолжается уже четвертый год, и мы знаем, что он хищник. Тот, кого можно остановить только с помощью мощного сдерживания", - подчеркнула фон дер Ляйен. Она отметила, что война показала критическую важность укрепления оборонной готовности Европы.

Глава Еврокомиссии сообщила, что на этой неделе представит лидерам ЕС дорожную карту "Готовность 2030" - программу, направленную на усиление производства оборонной продукции, инвестиции в оборонную промышленность Европы и Украины, а также развитие совместных оборонных проектов.

По ее словам, 19 стран ЕС подали заявки на получение займов SAFE на сумму 150 млрд евро, а 16 государств предложили увеличить оборонные расходы до 800 млрд евро до 2030 года. В новом бюджете ЕС предусмотрено десятикратное увеличение финансирования военной мобильности и пятикратное - оборонных инвестиций.

Фон дер Ляйен также призвала страны ЕС развивать проекты "Восточный оборонный щит" и "Стена дронов" и использовать боевой опыт Украины для повышения обороноспособности Европы.

