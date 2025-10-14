Фон дер Ляйен: Путин - хищник, которого можно остановить только силой. Поддержка Украины - основа безопасности Европы
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что поддержка Украины остается важным условием безопасности всего европейского континента.
Об этом она заявила в видеообращении к участникам 5-й Европейской конференции по вопросам обороны и безопасности в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ.
"Жестокое вторжение Путина в Украину продолжается уже четвертый год, и мы знаем, что он хищник. Тот, кого можно остановить только с помощью мощного сдерживания", - подчеркнула фон дер Ляйен. Она отметила, что война показала критическую важность укрепления оборонной готовности Европы.
Глава Еврокомиссии сообщила, что на этой неделе представит лидерам ЕС дорожную карту "Готовность 2030" - программу, направленную на усиление производства оборонной продукции, инвестиции в оборонную промышленность Европы и Украины, а также развитие совместных оборонных проектов.
По ее словам, 19 стран ЕС подали заявки на получение займов SAFE на сумму 150 млрд евро, а 16 государств предложили увеличить оборонные расходы до 800 млрд евро до 2030 года. В новом бюджете ЕС предусмотрено десятикратное увеличение финансирования военной мобильности и пятикратное - оборонных инвестиций.
Фон дер Ляйен также призвала страны ЕС развивать проекты "Восточный оборонный щит" и "Стена дронов" и использовать боевой опыт Украины для повышения обороноспособности Европы.
- До наших палаток наближається стая гієн!
- Он, подивіться, один хоробрий чоловік б'ється з ними!
- Давайте з запасів наших 20 наметів дамо йому одну кулю!
- Не починайте ескалацію! Цього тижня дамо кулю, а наступного - гільзу до неї! - А чи давати порох і капсюль, проголосуємо через два тижні!
- Ура, ми допомогли!
- А чому це він не прибіг подякувати?!!