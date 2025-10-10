Польша готова помочь Украине восстановить энергосистему после российских атак, - Сикорский
Польша готова оказать Украине помощь в ликвидации последствий российских обстрелов энергетической инфраструктуры.
Об этом заявил вице-премьер-министр и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время визита во Львов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РАР.
По его словам, Варшава уже обсуждает с Киевом конкретные формы поддержки - от поставок генераторов и электроэнергии до ускоренного строительства линий электропередачи между двумя странами. Также Польша готова предоставить в распоряжение Украины свой терминал сжиженного газа в Свиноуйсьце.
Сикорский отметил, что последние российские удары по энергетическим объектам Украины имеют целью "запугать людей перед зимой" и являются военными преступлениями.
"Путин уже имеет обвинения в похищении и русификации украинских детей. Я думал, что ему уже хватит, а тут очередные атаки. И это то, на что мы действительно должны реагировать усилением санкций против России и усилением помощи Украине", - подчеркнул глава МИД Польши.
Массированный обстрел 10 октября 2025 года
В ночь на пятницу, 10 октября 2025 года, Россия осуществила массированный ракетно-дроновый обстрел по Украине, в частности по Киеву, Запорожью, Днепру, Полтавской области и Черкассах.
В столице пострадали по меньшей мере 12 человек, из которых 8 госпитализированы.
В результате обстрела жилого дома в Запорожье погиб семилетний мальчик.
В Днепре, Каменском и Кривом Роге зафиксированы взрывы. В Синельниковском районе пострадал 66-летний мужчина, которого госпитализировали.
В Каневе в результате ракетного удара повреждена многоэтажка. Один человек получил травмы.
На Полтавщине в результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.
Эта атака является частью продолжения эскалации российских обстрелов украинских городов, направленных на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.
Известно, что для удара РФ применила 497 БПЛА и ракет. Силы ПВО обезвредили 420 целей.
