Польша готова помочь Украине восстановить энергосистему после российских атак, - Сикорский

Польша готова оказать Украине помощь в ликвидации последствий российских обстрелов энергетической инфраструктуры.

Об этом заявил вице-премьер-министр и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время визита во Львов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РАР.

По его словам, Варшава уже обсуждает с Киевом конкретные формы поддержки - от поставок генераторов и электроэнергии до ускоренного строительства линий электропередачи между двумя странами. Также Польша готова предоставить в распоряжение Украины свой терминал сжиженного газа в Свиноуйсьце.

Сикорский отметил, что последние российские удары по энергетическим объектам Украины имеют целью "запугать людей перед зимой" и являются военными преступлениями.

"Путин уже имеет обвинения в похищении и русификации украинских детей. Я думал, что ему уже хватит, а тут очередные атаки. И это то, на что мы действительно должны реагировать усилением санкций против России и усилением помощи Украине", - подчеркнул глава МИД Польши.

Массированный обстрел 10 октября 2025 года

В ночь на пятницу, 10 октября 2025 года, Россия осуществила массированный ракетно-дроновый обстрел по Украине, в частности по Киеву, Запорожью, Днепру, Полтавской области и Черкассах.

В столице пострадали по меньшей мере 12 человек, из которых 8 госпитализированы.

В результате обстрела жилого дома в Запорожье погиб семилетний мальчик.

В Днепре, Каменском и Кривом Роге зафиксированы взрывы. В Синельниковском районе пострадал 66-летний мужчина, которого госпитализировали.

В Каневе в результате ракетного удара повреждена многоэтажка. Один человек получил травмы.

На Полтавщине в результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.

Эта атака является частью продолжения эскалации российских обстрелов украинских городов, направленных на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.

Известно, что для удара РФ применила 497 БПЛА и ракет. Силы ПВО обезвредили 420 целей.

