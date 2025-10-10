Польща готова допомогти Україні відновити енергосистему після російських атак, - Сікорський

Польща готова надати Україні допомогу в ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичної інфраструктури.

Про це заявив віцепремʼєр-міністр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час візиту до Львова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РАР.

За його словами, Варшава вже обговорює з Києвом конкретні форми підтримки - від постачання генераторів та електроенергії до прискореного будівництва ліній електропередачі між двома країнами. Також Польща готова надати в розпорядження України свій термінал скрапленого газу у Свіноуйсьці.

Сікорський наголосив, що останні російські удари по енергетичних об’єктах України мають на меті "залякати людей перед зимою" і є воєнними злочинами.

"Путін вже має звинувачення у викраденні та русифікації українських дітей. Я думав, що йому вже вистачить, а тут чергові атаки. І це те, на що ми справді повинні реагувати посиленням санкцій проти Росії та посиленням допомоги Україні", - підкреслив глава МЗС Польщі.

Масований обстріл 10 жовтня 2025 року

У ніч на п’ятницю, 10 жовтня 2025 року, Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл по Україні, зокрема по Києву, Запоріжжю, Дніпру, Полтавщині та Черкасах.

У столиці постраждали щонайменше 12 осіб, з яких 8 госпіталізовано.

Унаслідок обстрілу житлового будинку у Запоріжжі загинув семирічний хлопчик.

У Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі зафіксовано вибухи. У Синельниківському районі постраждав 66-річний чоловік, якого госпіталізували.

У Каневі внаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерхівку. Одна особа дістала травми.

На Полтавщині внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.

Ця атака є частиною продовження ескалації російських обстрілів українських міст, спрямованих на енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.

Відомо, що для удару РФ застосувала 497 БпЛА та ракет. Сили ППО знешкодили 420 цілей.

