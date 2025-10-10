"Киянам треба кудись тимчасово переїхати", - "слуга народу" Безугла

Нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла порадила жителям Києва розглянути варіант тимчасового переїзду, бо росіяни впродовж осені-зими можуть намагатися ударами по критичній інфраструктурі "посадити" повністю столицю.

"Додам щодо блекауту. Попри проблеми з ППО, які зумовлені браком засобів та організаційним безладом, маємо також розуміти, що, яким би і не було укриття та ППО, росія за бажанням може знищити практично будь-який об'єкт критичної інфраструктури в Україні. Питання тільки в кількості ракет і дронів. Якщо в одну ТЕЦ випустити, наприклад, 50 "шахедів" і з десяток "Іскандерів", їй кінець, незалежно від наявності захисту", - зазначила нардепка.

Безугла нагадала, що наприкінці літа попереджала, що цьогорічна зима буде важкою для українців через блекаути.

"Наголошую на самосвідомості й практиці адаптації кожного: ваше життя і комфорт потрібні насамперед вам і вашим близьким. Запасайтеся, кооперуйтеся. А найкраще — розглянути тимчасовий переїзд цієї осені-зими за місто.

Особливо це стосується киян. Київ — стратегічна і символічна ціль. Можливо, що його "посадять" повністю. Повністю — це темрява без каналізації, водопостачання посеред зими.

Очевидно, що не можу залатати всі діри державного управління чи знешкодити росіян, але намагаюсь попередити та казати, як є", - додала вона.

Масований обстріл 10 жовтня 2025 року

У ніч на п’ятницю, 10 жовтня 2025 року, Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл по Україні, зокрема по Києву, Запоріжжю, Дніпру, Полтавщині та Черкасах.

У столиці постраждали щонайменше 12 осіб, з яких 8 госпіталізовано.

Унаслідок обстрілу житлового будинку у Запоріжжі загинув семирічний хлопчик.

У Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі зафіксовано вибухи. У Синельниківському районі постраждав 66-річний чоловік, якого госпіталізували.

У Каневі внаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерхівку. Одна особа дістала травми.

На Полтавщині внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.

Ця атака є частиною продовження ескалації російських обстрілів українських міст, спрямованих на енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.

Відомо, що для удару РФ застосувала 497 БпЛА та ракет. Сили ППО знешкодили 420 цілей.

