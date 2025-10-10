Наслідки удару РФ Києву: ворог атакував у декілька хвиль, постраждало 11 людей, понад 5800 будинків без світла. ФОТОрепортаж

Вночі Київ зазнав ударів дронами та ракетами по житлових будинках та критичних об’єктах. Енергетики, рятувальники та комунальні служби працюють над відновленням світла, води та міських комунікацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Знеструмлення у столиці

За даними Ткаченко, станом на 10:15 знеструмлено понад 5800 житлових будинків (багатоквартирні, приватні)

"Число динамічне, служби працюють над підключенням. Також приватний сектор, особливо на лівому березі - без світла. Тут так само важка ситуація з водопостачанням. На правому березі світло і вода відсутні достатньо масово в Голосіївському, Соломʼянському, Печерському районах. В інших районах є окремі осередки з відключеннями. Фіксуємо зниження тиску в мережах водопостачання майже повсюдно", - йдеться в повідомленні.

Ткаченко додав, що слід слідкувати за повідомленнями Укренерго та ДТЕК. Пріоритет відновлення живлення наразі — об’єкти соціальної інфраструктури та ключові міські комунікації, далі — житлова інфраструктура. Водопостачання поступово відновлюють, тиск у мережі повертається крок за кроком.

Ситуація з транспортом

Частина тролейбусних та трамвайних маршрутів через знеструмлення мережі не працює.

За повідомленням Київпастрансу, для сполучення запустили автобуси:

№37ТР – від вул. Милославської до ст. м. "Лісова";

№28Т — від Дарницької площі до вул. Милославської;

№30ТР — від вул. Милославської до ст. м. "Почайна";

№8Т – від Дарницької площі до ст. м. "Позняки", дублюючи рух трамвая №8.

Крім цього, збільшили кількість автобусів №114 і №50ТР.

Щодо метро, то по червоній гілці потяги рухаються від станції "Академмістечко" до "Лісової", інтервал між поїздами збільшено.

"Наразі "червона" та "синя" лінії метро працюють у звичайному режимі. Зелена лінія здійснює перевезення пасажирів між станціями "Сирець" – "Осокорки". Між станціями "Позняки" – "Червоний хутір" поїзди не курсують", - зазначив Ткаченко.

Ситуація в освіті

Формат роботи закладів освіти визначається локально, залежно від ситуації. Адміністрації шкіл та інших закладів намагаються довести цю інформацію до батьків.

У всіх районах розгортаються пункти незламності, адреси яких можна знайти на сайті https://nezlamnist.gov.ua/ або на сторінках районних державних адміністрацій.

Наслідки атаки на житлові будинки

Зафіксовано кілька локацій з пошкодженнями та падінням уламків. Основна зона — будинок на бульварі Лесі Українки у Печерському районі, де постраждали 11 людей. Поруч працює штаб, розташований у Ліцеї № 84 (бульвар Лесі Українки, 32а).

