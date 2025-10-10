РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9824 посетителя онлайн
Новости Фото Атака ракет и БпЛА на Киев
1 315 10

Последствия удара РФ по Киеву: враг атаковал в несколько волн, пострадали 11 человек, более 5800 домов без света. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью Киев подвергся ударам дронами и ракетами по жилым домам и критическим объектам. Энергетики, спасатели и коммунальные службы работают над восстановлением света, воды и городских коммуникаций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГГА Тимур Ткаченко.

Обесточивание в столице

По данным Ткаченко, по состоянию на 10:15 обесточены более 5800 жилых домов (многоквартирные, частные)

"Число динамичное, службы работают над подключением. Также частный сектор, особенно на левом берегу - без света. Здесь так же тяжелая ситуация с водоснабжением. На правом берегу свет и вода отсутствуют достаточно массово в Голосеевском, Соломенском, Печерском районах. В других районах есть отдельные очаги с отключениями. Фиксируем снижение давления в сетях водоснабжения почти повсеместно", - говорится в сообщении.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Ткаченко добавил, что следует следить за сообщениями Укрэнерго и ДТЭК. Приоритет восстановления питания сейчас - объекты социальной инфраструктуры и ключевые городские коммуникации, далее - жилая инфраструктура. Водоснабжение постепенно восстанавливают, давление в сети возвращается шаг за шагом.

Ситуация с транспортом

Часть троллейбусных и трамвайных маршрутов из-за обесточивания сети не работает.

По сообщению Киевпастранса, для сообщения запустили автобусы:

  • №37ТР - от ул. Милославской до ст. м. "Лесная";
  • №28Т - от Дарницкой площади до ул. Милославской;
  • №30ТР - от ул. Милославской до ст. м. "Почайна";
  • №8Т - от Дарницкой площади до ст. м. "Позняки", дублируя движение трамвая №8.

Кроме этого, увеличили количество автобусов №114 и №50ТР.

Что касается метро, то по красной ветке поезда движутся от станции "Академгородок" до "Лесной", интервал между поездами увеличен.

"Сейчас "красная" и "синяя" линии метро работают в обычном режиме. Зеленая линия осуществляет перевозки пассажиров между станциями "Сырец" - "Осокорки". Между станциями "Позняки" - "Красный хутор" поезда не курсируют", - отметил Ткаченко.

Ситуация в образовании

Формат работы учебных заведений определяется локально, в зависимости от ситуации. Администрации школ и других заведений пытаются довести эту информацию до родителей.

Во всех районах разворачиваются пункты несокрушимости, адреса которых можно найти на сайте https://nezlamnist.gov.ua/ или на страницах районных государственных администраций.

Последствия атаки на жилые дома

Зафиксировано несколько локаций с повреждениями и падением обломков. Основная зона - дом на бульваре Леси Украинки в Печерском районе, где пострадали 11 человек. Рядом работает штаб, расположенный в Лицее № 84 (бульвар Леси Украинки, 32а).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ряд школ и садиков Киева сейчас работают в режиме Пунктов несокрушимости, - КГГА

Массированная атака на Киев
Массированная атака на Киев
Массированная атака на Киев
Массированная атака на Киев
Массированная атака на Киев

Автор: 

Киев (26212) Воздушные атаки на Киев (887)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Цей Тимур розповідав, що вдалося уникнути знеструмлення,чи то був інший?
показать весь комментарий
10.10.2025 10:59 Ответить
+4
Он еще рассказывал и про супер-пупер проект "чистое небо". Зелени в пустую трепаться что с горки катиться. Абы гроши исправно пилить. Вспомните того-же Найема с его "100% надежной трехуровневой защитой энергообъектов". Там каков поп - такие и его холуи.
показать весь комментарий
10.10.2025 11:07 Ответить
+3
Уже 4-та осінь, а враження, ніби перша. Знову енергетика, блекаути... Майже 4 роки війни.
показать весь комментарий
10.10.2025 10:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мразь кацапська!Коли вже москва буде так само вигрібати!!!!!
показать весь комментарий
10.10.2025 10:52 Ответить
Цей Тимур розповідав, що вдалося уникнути знеструмлення,чи то був інший?
показать весь комментарий
10.10.2025 10:59 Ответить
Налаштування за замовчуванням: "Тиснути пазітіф".
Зранку отримав нові поради висвітлення подій
показать весь комментарий
10.10.2025 11:03 Ответить
Он еще рассказывал и про супер-пупер проект "чистое небо". Зелени в пустую трепаться что с горки катиться. Абы гроши исправно пилить. Вспомните того-же Найема с его "100% надежной трехуровневой защитой энергообъектов". Там каков поп - такие и его холуи.
показать весь комментарий
10.10.2025 11:07 Ответить
Уже 4-та осінь, а враження, ніби перша. Знову енергетика, блекаути... Майже 4 роки війни.
показать весь комментарий
10.10.2025 10:59 Ответить
Де газотурбінні електростанції, які нам надали як допомогу???
показать весь комментарий
10.10.2025 11:15 Ответить
та мабуть роз'їхались по елітним котеджним містечкам ))
показать весь комментарий
10.10.2025 11:22 Ответить
вот и супер-украинец мамедов пригодился
показать весь комментарий
10.10.2025 11:19 Ответить
це той мамед (по жінці ткаченко) що в 1 ночі казав що не допущено знеструмлення )))

дуже йому хотілось першому новину подати ..падаван уїв - як і всі гниди зельоні
показать весь комментарий
10.10.2025 11:21 Ответить
і взагалі цікаво чому мамедов взяв прізвище дружини - ткаченко ? )))

"суровий гірський " мужичок сховався за бабською спідницею (прізвищем) )))
показать весь комментарий
10.10.2025 11:25 Ответить
 
 