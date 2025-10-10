Последствия удара РФ по Киеву: враг атаковал в несколько волн, пострадали 11 человек, более 5800 домов без света. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью Киев подвергся ударам дронами и ракетами по жилым домам и критическим объектам. Энергетики, спасатели и коммунальные службы работают над восстановлением света, воды и городских коммуникаций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГГА Тимур Ткаченко.

Обесточивание в столице

По данным Ткаченко, по состоянию на 10:15 обесточены более 5800 жилых домов (многоквартирные, частные)

"Число динамичное, службы работают над подключением. Также частный сектор, особенно на левом берегу - без света. Здесь так же тяжелая ситуация с водоснабжением. На правом берегу свет и вода отсутствуют достаточно массово в Голосеевском, Соломенском, Печерском районах. В других районах есть отдельные очаги с отключениями. Фиксируем снижение давления в сетях водоснабжения почти повсеместно", - говорится в сообщении.

Ткаченко добавил, что следует следить за сообщениями Укрэнерго и ДТЭК. Приоритет восстановления питания сейчас - объекты социальной инфраструктуры и ключевые городские коммуникации, далее - жилая инфраструктура. Водоснабжение постепенно восстанавливают, давление в сети возвращается шаг за шагом.

Ситуация с транспортом

Часть троллейбусных и трамвайных маршрутов из-за обесточивания сети не работает.

По сообщению Киевпастранса, для сообщения запустили автобусы:

№37ТР - от ул. Милославской до ст. м. "Лесная";

№28Т - от Дарницкой площади до ул. Милославской;

№30ТР - от ул. Милославской до ст. м. "Почайна";

№8Т - от Дарницкой площади до ст. м. "Позняки", дублируя движение трамвая №8.

Кроме этого, увеличили количество автобусов №114 и №50ТР.

Что касается метро, то по красной ветке поезда движутся от станции "Академгородок" до "Лесной", интервал между поездами увеличен.

"Сейчас "красная" и "синяя" линии метро работают в обычном режиме. Зеленая линия осуществляет перевозки пассажиров между станциями "Сырец" - "Осокорки". Между станциями "Позняки" - "Красный хутор" поезда не курсируют", - отметил Ткаченко.

Ситуация в образовании

Формат работы учебных заведений определяется локально, в зависимости от ситуации. Администрации школ и других заведений пытаются довести эту информацию до родителей.

Во всех районах разворачиваются пункты несокрушимости, адреса которых можно найти на сайте https://nezlamnist.gov.ua/ или на страницах районных государственных администраций.

Последствия атаки на жилые дома

Зафиксировано несколько локаций с повреждениями и падением обломков. Основная зона - дом на бульваре Леси Украинки в Печерском районе, где пострадали 11 человек. Рядом работает штаб, расположенный в Лицее № 84 (бульвар Леси Украинки, 32а).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ряд школ и садиков Киева сейчас работают в режиме Пунктов несокрушимости, - КГГА









