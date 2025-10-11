УКР
Дрони масовано атакували Волгоград, у низці аеропортів РФ оголошено план "Ковер". ВIДЕО

У ніч проти 11 жовтня Волгоград атакували безпілотники. У місті працювала ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

За словами місцевих на околицях Волгограда пролунало віл 5 до 7 потужних вибухів, а також було чутно характерний гул безпілотників.

Згодом губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров повідомив, що сили ППО відбивають масовану атаку БпЛА. За його словами,  внаслідок падіння уламків БпЛА у трьох багатоквартирних будинках, а також будівлях школи та дитячого садка частково вибиті шибки. Поранення осколками шибки дістав чоловік пенсійного віку, лікарі надають йому медичну допомогу.

Внаслідок атаки безпілотників в аеропорту Волгограду були запроваджені тимчасові обмеження. Рейси затримувались або перенаправлялись до інших міст.

Також план "Ковер"  було  оголошено в аеропортах Казані, Самари, Саратова,  Ульяновська та Нижнекамська (республіка Татарстан).

Топ коментарі
+17
Палати та вибухати має вся Моськовія, від Кенігсберга до Анадиря !!))
11.10.2025 07:35 Відповісти
+15
Частково вибиті шибки це потужна відповідь на удари рашистів по нашій енергетиці!
11.10.2025 07:57 Відповісти
+12
Добре б було влучити в диспетчерську вежу аеродрому. Тоді "ковьор" перетвориться у "довгиииий палас".
11.10.2025 07:50 Відповісти
11.10.2025 07:35 Відповісти
11.10.2025 07:50 Відповісти
11.10.2025 07:55 Відповісти
11.10.2025 07:57 Відповісти
11.10.2025 08:22 Відповісти
От ці уламки, які шкодливі... Може треба кацапню уламками атакувати, а не дронами?
11.10.2025 08:12 Відповісти
це така страшна відповідь за київ без світла та води?
11.10.2025 08:25 Відповісти
З секти зеленого виродка, яка привела своїм вибором велику війну?
11.10.2025 08:35 Відповісти
Вони по електростанціях луплять а ви по аеропортах. НА-ХРЕ-НА?!
11.10.2025 08:32 Відповісти
Те що рашисти роблять в Україні в жодне порівняння не йде з цими атакими, це капля в морі.
11.10.2025 08:53 Відповісти
Зелька в долі з продавцями генераторів. А російські йому не платили, ось і є світло в Москві.
11.10.2025 09:45 Відповісти
 
 