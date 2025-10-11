РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7445 посетителей онлайн
Новости Атаки БпЛА по РФ
5 392 19

Дроны массированно атаковали Волгоград, в ряде аэропортов РФ объявлен план "Ковер". ВИДЕО

В ночь на 11 октября Волгоград атаковали беспилотники. В городе работала ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам местных на окраинах Волгограда прозвучало от 5 до 7 мощных взрывов, а также был слышен характерный гул беспилотников.

Впоследствии губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что силы ПВО отражают массированную атаку БпЛА. По его словам, в результате падения обломков БпЛА в трех многоквартирных домах, а также зданиях школы и детского сада частично выбиты стекла. Ранения осколками оконного стекла получил мужчина пенсионного возраста, врачи оказывают ему медицинскую помощь.

В результате атаки беспилотников в аэропорту Волгограда были введены временные ограничения. Рейсы задерживались или перенаправлялись в другие города.

Также план "Ковер" был объявлен в аэропортах Казани, Самары, Саратова, Ульяновска и Нижнекамска (республика Татарстан).

.

Автор: 

беспилотник (4401) Волгоград (63) Удары по РФ (585)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Палати та вибухати має вся Моськовія, від Кенігсберга до Анадиря !!))
показать весь комментарий
11.10.2025 07:35 Ответить
+16
Частково вибиті шибки це потужна відповідь на удари рашистів по нашій енергетиці!
показать весь комментарий
11.10.2025 07:57 Ответить
+14
Добре б було влучити в диспетчерську вежу аеродрому. Тоді "ковьор" перетвориться у "довгиииий палас".
показать весь комментарий
11.10.2025 07:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Палати та вибухати має вся Моськовія, від Кенігсберга до Анадиря !!))
показать весь комментарий
11.10.2025 07:35 Ответить
І що ти для цього зробив?
показать весь комментарий
11.10.2025 10:39 Ответить
Добре б було влучити в диспетчерську вежу аеродрому. Тоді "ковьор" перетвориться у "довгиииий палас".
показать весь комментарий
11.10.2025 07:50 Ответить
Сталінград бомбили ,лаптям об'явили шо почалася війна
показать весь комментарий
11.10.2025 07:55 Ответить
Частково вибиті шибки це потужна відповідь на удари рашистів по нашій енергетиці!
показать весь комментарий
11.10.2025 07:57 Ответить
Ви головне того не кажіть Свідкам Потужності Найвеличнішого Олександра сонцесяйного
показать весь комментарий
11.10.2025 08:22 Ответить
Ще один потужний підорок виліз. Навіщо ти свою орієнтацію оприлюднюєшь
показать весь комментарий
11.10.2025 08:33 Ответить
показать весь комментарий
11.10.2025 08:45 Ответить
От ці уламки, які шкодливі... Може треба кацапню уламками атакувати, а не дронами?
показать весь комментарий
11.10.2025 08:12 Ответить
це така страшна відповідь за київ без світла та води?
зе!гніда кончене брехло та мародер!
показать весь комментарий
11.10.2025 08:25 Ответить
та, як?
ти всі дірки зайняв!
не відтягнеш!
показать весь комментарий
11.10.2025 08:33 Ответить
З секти зеленого виродка, яка привела своїм вибором велику війну?
показать весь комментарий
11.10.2025 08:35 Ответить
Вони по електростанціях луплять а ви по аеропортах. НА-ХРЕ-НА?!
показать весь комментарий
11.10.2025 08:32 Ответить
Те що рашисти роблять в Україні в жодне порівняння не йде з цими атакими, це капля в морі.
показать весь комментарий
11.10.2025 08:53 Ответить
Зелька в долі з продавцями генераторів. А російські йому не платили, ось і є світло в Москві.
показать весь комментарий
11.10.2025 09:45 Ответить
Оманський ухилянт виконує свої задачі!
показать весь комментарий
11.10.2025 10:35 Ответить
це все куйня в порівнянні з тим, як орки гатять по Україні, як вбивають людей та руйнують все навколо. оті дрони з хлопушками, нам це впарюють як відповідь, але це лише імітація!
показать весь комментарий
11.10.2025 10:39 Ответить
 
 