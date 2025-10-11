Дроны массированно атаковали Волгоград, в ряде аэропортов РФ объявлен план "Ковер". ВИДЕО

В ночь на 11 октября Волгоград атаковали беспилотники. В городе работала ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам местных на окраинах Волгограда прозвучало от 5 до 7 мощных взрывов, а также был слышен характерный гул беспилотников.

Впоследствии губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что силы ПВО отражают массированную атаку БпЛА. По его словам, в результате падения обломков БпЛА в трех многоквартирных домах, а также зданиях школы и детского сада частично выбиты стекла. Ранения осколками оконного стекла получил мужчина пенсионного возраста, врачи оказывают ему медицинскую помощь.

В результате атаки беспилотников в аэропорту Волгограда были введены временные ограничения. Рейсы задерживались или перенаправлялись в другие города.

Также план "Ковер" был объявлен в аэропортах Казани, Самары, Саратова, Ульяновска и Нижнекамска (республика Татарстан).

.