Ряд школ и садиков Киева сейчас работают в режиме Пунктов несокрушимости, - КГГА

Учебные заведения на левом берегу Киева работают в соответствии с условиями чрезвычайной ситуации в результате российских атак на энергетическую инфраструктуру столицы.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Так, школы и садики левого берега, а также часть учебных заведений в других районах, сейчас работают в режиме Пунктов несокрушимости. Это означает: тепло, свет от генераторов, возможность подзарядить устройства, доступ к воде, укрытие во время воздушной тревоги.



Учебный процесс происходит в условно дистанционном формате: при наличии электроснабжения учителя проводят онлайн-уроки, при его отсутствии дети получают задания для самостоятельного повторения (без перегрузки - только тот объем, который реально нужно проработать в этот день)", - говорится в сообщении.

В учебных заведениях организовали дежурные классы/группы.

"Но просим родителей, по возможности, оставить детей дома. Также обращаемся к руководителям учреждений: если ваши сотрудники имеют дошкольников или школьников - позвольте сегодня работать дистанционно.



Городские службы делают все для восстановления электро- и водоснабжения", - подытожили в КГГА.

