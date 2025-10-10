Низка шкіл та садочків Києва наразі працюють у режимі Пунктів незламності, - КМДА

Заклади освіти на лівому березі Києва працюють відповідно до умов надзвичайної ситуації внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру столиці.

Про це повідомила пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, школи й садочки лівого берега, а також частина закладів освіти в інших районах, наразі працюють у режимі Пунктів незламності. Це означає: тепло, світло від генераторів, можливість підзарядити пристрої, доступ до води, укриття під час повітряної тривоги.



Навчальний процес відбувається в умовно дистанційному форматі: за наявності електропостачання вчителі проводять онлайн-уроки, за його відсутності діти отримують завдання для самостійного повторення (без перевантаження — лише той обсяг, який реально потрібно опрацювати цього дня)", - йдеться в повідомленні.

У закладах освіти організували чергові класи/групи.

"Однак просимо батьків за можливості залишити дітей вдома. Також звертаємося до керівників установ: якщо ваші співробітники мають дошкільнят або школярів – дозвольте сьогодні працювати дистанційно.



Міські служби роблять все для відновлення електро- та водопостачання", - підсумували в КМДА.

