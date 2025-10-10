УКР
1 116 5

Низка шкіл та садочків Києва наразі працюють у режимі Пунктів незламності, - КМДА

Як працюють школи та садочки Києва після ударів по енергетиці?

Заклади освіти на лівому березі Києва працюють відповідно до умов надзвичайної ситуації внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру столиці.

Про це повідомила пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, школи й садочки лівого берега, а також частина закладів освіти в інших районах, наразі працюють у режимі Пунктів незламності. Це означає: тепло, світло від генераторів, можливість підзарядити пристрої, доступ до води, укриття під час повітряної тривоги.

Навчальний процес відбувається в умовно дистанційному форматі: за наявності електропостачання вчителі проводять онлайн-уроки, за його відсутності діти отримують завдання для самостійного повторення (без перевантаження — лише той обсяг, який реально потрібно опрацювати цього дня)", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Масовані атаки РФ на Дніпро, Кам’янське та Криворіжжя: постраждав чоловік, збито 60 БпЛА

У закладах освіти організували чергові класи/групи.

"Однак просимо батьків за можливості залишити дітей вдома. Також звертаємося до керівників установ: якщо ваші співробітники мають дошкільнят або школярів – дозвольте сьогодні працювати дистанційно.

Міські служби роблять все для відновлення електро- та водопостачання", - підсумували в КМДА.

дитячий садок (369) Київ (20269) обстріл (31274) школа (2277) енергетика (2741)
