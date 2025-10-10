РУС
237 3

Жителей Запорожья просят ограничить потребление газа после российских ударов

Удары по энергетике. В Запорожье просят ограничить использование газа

Жителей Запорожья призывают ограничить потребление газа после массированной атаки на область.

Об этом сообщила пресс-служба Запорожгаз, передает Цензор.НЕТ.

"СРОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ для жителей Запорожья и предприятий! В связи с повреждением газовых объектов в результате вражеских обстрелов крайне важно временно ограничить потребление природного газа.

Пожалуйста, минимально используйте газовые приборы до завершения аварийных работ. Это необходимо, чтобы стабилизировать давление в сети и избежать отключений", - говорится в сообщении.

О восстановлении газоснабжения проинформируют дополнительно.

Известно, что Запорожье более шести часов находилось под массированной атакой российских войск. В результате ударов был тяжело ранен семилетний мальчик, который впоследствии скончался в больнице.

