Жителів Запоріжжя просили обмежити споживання газу після російських ударів (оновлено)
Жителів Запоріжжя закликають обмежити споживання газу після масованої атаки на область.
Про це повідомила пресслужба Запоріжгаз, передає Цензор.НЕТ.
"ТЕРМІНОВА ІНФОРМАЦІЯ для мешканців Запоріжжя та підприємств! У зв’язку з пошкодженням газових обʼєктів внаслідок ворожих обстрілів вкрай важливо тимчасово обмежити споживання природного газу.
Будь ласка, мінімально використовуйте газові прилади до завершення аварійних робіт. Це необхідно, щоб стабілізувати тиск у мережі та уникнути відключень", - йдеться в повідомленні.
Про відновлення газопостачання поінформують додатково.
Згодом там повідомили про те, що тиск в мережі стабілізовано.
"Декілька аварійних бригад виконали оперативно необхідний комплекс робіт на місці. Користуйтеся газом у звичному для вас режимі", - додали в Запоріжгаз.
Відомо, що Запоріжжя понад шість годин перебувало під масованою атакою російських військ. Унаслідок ударів було тяжко поранено семирічного хлопчика, який згодом помер у лікарні
