Жителів Запоріжжя просили обмежити споживання газу після російських ударів (оновлено)

Жителів Запоріжжя закликають обмежити споживання газу після масованої атаки на область.

"ТЕРМІНОВА ІНФОРМАЦІЯ для мешканців Запоріжжя та підприємств! У зв’язку з пошкодженням газових обʼєктів внаслідок ворожих обстрілів вкрай важливо тимчасово обмежити споживання природного газу.



Будь ласка, мінімально використовуйте газові прилади до завершення аварійних робіт. Це необхідно, щоб стабілізувати тиск у мережі та уникнути відключень", - йдеться в повідомленні.

Про відновлення газопостачання поінформують додатково.

Згодом там повідомили про те, що тиск в мережі стабілізовано.

"Декілька аварійних бригад виконали оперативно необхідний комплекс робіт на місці. Користуйтеся газом у звичному для вас режимі", - додали в Запоріжгаз.

Відомо, що Запоріжжя понад шість годин перебувало під масованою атакою російських військ. Унаслідок ударів було тяжко поранено семирічного хлопчика, який згодом помер у лікарні

