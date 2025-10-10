УКР
Жителів Запоріжжя просили обмежити споживання газу після російських ударів (оновлено)

Удари по енергетиці. У Запоріжжі просять обмежити використання газу

Жителів Запоріжжя закликають обмежити споживання газу після масованої атаки на область.

Про це повідомила пресслужба Запоріжгаз, передає Цензор.НЕТ.

"ТЕРМІНОВА ІНФОРМАЦІЯ для мешканців Запоріжжя та підприємств! У зв’язку з пошкодженням газових обʼєктів внаслідок ворожих обстрілів вкрай важливо тимчасово обмежити споживання природного газу.

Будь ласка, мінімально використовуйте газові прилади до завершення аварійних робіт. Це необхідно, щоб стабілізувати тиск у мережі та уникнути відключень", - йдеться в повідомленні.

Про відновлення газопостачання поінформують додатково.

Згодом там повідомили про те, що тиск в мережі стабілізовано.

"Декілька аварійних бригад виконали оперативно необхідний комплекс робіт на місці. Користуйтеся газом у звичному для вас режимі", - додали в Запоріжгаз.

Відомо, що Запоріжжя понад шість годин перебувало під масованою атакою російських військ. Унаслідок ударів було тяжко поранено семирічного хлопчика, який згодом помер у лікарні

газ (10699) Запоріжжя (2419) Запорізька область (4166) Запорізький район (297)
Прикрути !
10.10.2025 08:15 Відповісти
Є-прикрути.
10.10.2025 08:21 Відповісти
Запорожью нужна защита от кабов и шахедов, где же это всё?
10.10.2025 08:26 Відповісти
 
 