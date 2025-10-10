Нужно временно куда-то переехать. Особенно киевлянам, - "слуга народа" Безуглая
Нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая посоветовала жителям Киева рассмотреть вариант временного переезда, потому что россияне в течение осени-зимы могут пытаться ударами по критической инфраструктуре "посадить" полностью столицу.
Об этом она написала в своем телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
"Добавлю относительно блэкаута. Несмотря на проблемы с ПВО, которые обусловлены нехваткой средств и организационным беспорядком, должны также понимать, что, каким бы и не было укрытие и ПВО, россия по желанию может уничтожить практически любой объект критической инфраструктуры в Украине. Вопрос только в количестве ракет и дронов. Если в одну ТЭЦ выпустить, например, 50 "шахедов" и с десяток "Искандеров", ей конец, независимо от наличия защиты", - отметила нардеп.
Безуглая напомнила, что в конце лета предупреждала, что нынешняя зима будет тяжелой для украинцев из-за блэкаутов.
"Подчеркиваю самосознание и практику адаптации каждого: ваша жизнь и комфорт нужны прежде всего вам и вашим близким. Запасайтесь, кооперируйтесь. А лучше всего - рассмотреть временный переезд этой осенью-зимой за город.
Особенно это касается киевлян. Киев - стратегическая и символическая цель. Возможно, что его "посадят" полностью. Полностью - это темнота без канализации, водоснабжения посреди зимы.
Очевидно, что не могу залатать все дыры государственного управления или обезвредить россиян, но пытаюсь предупредить и говорить, как есть", - добавила она.
Массированный обстрел 10 октября 2025 года
В ночь на пятницу, 10 октября 2025 года, Россия осуществила массированный ракетно-дроновый обстрел по Украине, в частности по Киеву, Запорожью, Днепру, Полтавской области и Черкассах.
В столице пострадали по меньшей мере 12 человек, из которых 8 госпитализированы.
В результате обстрела жилого дома в Запорожье погиб семилетний мальчик.
В Днепре, Каменском и Кривом Роге зафиксированы взрывы. В Синельниковском районе пострадал 66-летний мужчина, которого госпитализировали.
В Каневе в результате ракетного удара повреждена многоэтажка. Один человек получил травмы.
На Полтавщине в результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.
Эта атака является частью продолжения эскалации российских обстрелов украинских городов, направленных на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.
Известно, что для удара РФ применила 497 БПЛА и ракет. Силы ПВО обезвредили 420 целей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
є таке поняття - "недоторканість вищих посадових осіб держави"
Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.
.
.
хтось же має скажзати всю правду про ЗЄльоного та його служок наріту.
найліпше, коли це робить саме хтось їз них самих - люська, марьянка, дубінські і т.д.
так доходчівєй для малоросів
А як працюватиме країна якщо всі кудись поїддуть криївки рити?
Марьяно, то.ти вже приготувалась з'ї...сь?
Докерувалися суч....ри!!!!😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡
дякуючи служкам та їх вождю ЗЄлі
.
Там повно житла пересічних громадян. І багатоквартирне житло там є. Можете там орендувати скромну квартирку у цегляній "хрущовці".
про Зєлєнського пишуть всі та все
.
просто не розумію чому вона до цих пір у владі… це ж 100% шкідник-хайпожер
Зробили_разом.