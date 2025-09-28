Атака на Киев: завершены аварийно-восстановительные работы, четверо погибших

Чрезвычайники завершили аварийно-спасательные работы в столице после массированной российской атаки, сообщает ГСЧС.

Как информирует Цензор.НЕТ, в результате удара погибли четыре человека, среди них ребенок, еще 13 человек пострадали.

"Аварийно-спасательные работы в столице завершены. Погибли 4 человека, среди них ребенок, еще 13 человек пострадали", - говорится в сообщении ГСЧС.

Известно, что в результате российской атаки по столице погибла 12-летняя девочка.

Психологи Службы чрезвычайных ситуаций оказали помощь 25 людям. К ликвидации последствий было привлечено более 300 спасателей и 70 единиц техники.

Как сообщалось, в ночь на 28 сентября Россия нанесла комбинированный удар по Украине, применив 595 ударных БПЛА и 48 ракет различного базирования. В Киеве ракеты попали, в частности, по жилым кварталам и Институту кардиологии, где нашли тела двух человек.

