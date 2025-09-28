РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7811 посетитель онлайн
Новости Обстрелы Киева
1 506 9

Посольство Польши в Киеве повреждено в результате российского обстрела

Посольство Польши в Киеве было повреждено во время российской атаки

Российский массированный ракетный удар в ночь на 28 сентября повредил посольство Польши в Украине, которое расположено в Киеве.

Об этом представитель польского МИД Павел Вронский сказал в комментарии RMF FM, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, "элемент ракеты или малокалиберная ракета" упала на крышу консульского отдела посольства Польши в Киеве и пробила потолок.

"Ракета оказалась в кухонной комнате. Никто не пострадал", - добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия ночной атаки по Украине: среди жертв - дети. ВИДЕО

Представитель польского МИД рассказал, что уже провели предварительную оценку ущерба, и он "не большой".

Инцидент не повлияет на работу посольства Польши, и в понедельник консульский отдел в Киеве будет работать в обычном режиме, добавил Вронский.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Массированный удар РФ 28 сентября

Напомним, в ночь на 28 сентября российские оккупанты атаковали ряд украинских городов дронами и ракетами. В частности, из-за удара по Киеву известно о 14 раненых и 4 погибших, среди которых 12-летняя девочка.

В Киеве россияне также повредили Институт кардиологии, где обнаружили тела двух погибших. Кроме того, россияне атаковали и Киевскую область, там ранения получили 27 человек.

Под российским обстрелом оказалось и Запорожье. Там в результате атаки пострадали более 30 человек, среди них - трое детей.

Утром российские захватчики атаковали Конотоп в Сумской области ударными беспилотниками. Двое раненых.

В Одесской области российские оккупанты нанесли удар по винному заводу, в результате чего были уничтожены цех и склад готовой продукции.

Как сообщили Воздушные силы, российская армия запустила по Украине дроны различных типов, крылатые и баллистические ракеты. Силы ПВО сбили 611 целей. Всего было применено 643 средств воздушного нападения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша на фоне массированной атаки РФ на Украину закрывала воздушное пространство вблизи Люблина и Жешува

Автор: 

Киев (26161) обстрел (29743) Польша (8862) посольство (1098)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
то, мабуть, клята малокаліберна червоно-чорна бандерівська ракета?
показать весь комментарий
28.09.2025 17:34 Ответить
Навіть підняті винищувачі не допомогли
показать весь комментарий
28.09.2025 17:57 Ответить
Теріторія посольства - це теріторія держави, якій належить посольство. Гей, Трампон, як там про захист території НАТО?
показать весь комментарий
28.09.2025 18:01 Ответить
"провели попередню оцінку збитків, і вони "не великі". "

--
"Всього на пів шишечки" і "один раз - не кідорас" - додав речник МЗС
показать весь комментарий
28.09.2025 18:02 Ответить
Фермерів на кордон з рашкою, швидко...
показать весь комментарий
28.09.2025 18:06 Ответить
Та то ж нічого,головне побільше українського зерна в бруд висипати,та крилами F-16 привітливо махати кацапольотам! Все саме собою наладиться!
показать весь комментарий
28.09.2025 18:09 Ответить
В зелене мадярів чіпилося, бо бачте,саме вони завдали йому непоправної шкоди.
показать весь комментарий
28.09.2025 18:23 Ответить
Так піднімали ж винищувачі у Польщі ! Чому ж кацапи таки пробили дах посольства.
Ніколи ляхи не будуть нічого збивати, а ні у себе, а ні у нас.
показать весь комментарий
28.09.2025 18:47 Ответить
Чекаєм нових антибандерівських випадів від На В Ротського
показать весь комментарий
28.09.2025 18:48 Ответить
 
 