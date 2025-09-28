Посольство Польши в Киеве повреждено в результате российского обстрела

Российский массированный ракетный удар в ночь на 28 сентября повредил посольство Польши в Украине, которое расположено в Киеве.

Об этом представитель польского МИД Павел Вронский сказал в комментарии RMF FM, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, "элемент ракеты или малокалиберная ракета" упала на крышу консульского отдела посольства Польши в Киеве и пробила потолок.

"Ракета оказалась в кухонной комнате. Никто не пострадал", - добавил он.

Представитель польского МИД рассказал, что уже провели предварительную оценку ущерба, и он "не большой".

Инцидент не повлияет на работу посольства Польши, и в понедельник консульский отдел в Киеве будет работать в обычном режиме, добавил Вронский.

Массированный удар РФ 28 сентября

Напомним, в ночь на 28 сентября российские оккупанты атаковали ряд украинских городов дронами и ракетами. В частности, из-за удара по Киеву известно о 14 раненых и 4 погибших, среди которых 12-летняя девочка.

В Киеве россияне также повредили Институт кардиологии, где обнаружили тела двух погибших. Кроме того, россияне атаковали и Киевскую область, там ранения получили 27 человек.

Под российским обстрелом оказалось и Запорожье. Там в результате атаки пострадали более 30 человек, среди них - трое детей.

Утром российские захватчики атаковали Конотоп в Сумской области ударными беспилотниками. Двое раненых.

В Одесской области российские оккупанты нанесли удар по винному заводу, в результате чего были уничтожены цех и склад готовой продукции.

Как сообщили Воздушные силы, российская армия запустила по Украине дроны различных типов, крылатые и баллистические ракеты. Силы ПВО сбили 611 целей. Всего было применено 643 средств воздушного нападения.

