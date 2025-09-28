Польша на фоне массированной атаки РФ на Украину закрывала воздушное пространство вблизи Люблина и Жешува

Во время массированного российского обстрела Украины в ночь на 28 сентября Польша закрывала воздушное пространство вблизи своих юго-восточных городов Люблина и Жешува.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные сервиса Flightradar24, передает Цензор.НЕТ.

Так, воздушное пространство над польскими городами было закрыто как минимум до 04:00 по Гринвичу в воскресенье из-за "незапланированной военной деятельности, связанной с обеспечением государственной безопасности".

Впоследствии Вооруженные силы Польши заявили, что подняли самолеты в воздух для "обеспечения безопасности своего воздушного пространства" после того, как Россия нанесла удары по Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Духовный советник Трампа Бернс об ударе РФ по Украине: "Вот такая жизнь, когда твой сосед становится сумасшедшим"

Массированный удар РФ 28 сентября

Напомним, в ночь на 28 сентября российские оккупанты атаковали ряд украинских городов дронами и ракетами. В частности, из-за удара по Киеву известно о 14 раненых и 4 погибших, среди которых 12-летняя девочка.

В Киеве россияне также повредили Институт кардиологии, где обнаружили тела двух погибших. Кроме того, россияне атаковали и Киевскую область, там ранения получили 27 человек.

Под российским обстрелом оказалось и Запорожье. Там в результате атаки пострадали более 30 человек, среди них - трое детей.

Утром российские захватчики атаковали Конотоп в Сумской области ударными беспилотниками. Двое раненых.

В Одесской области российские оккупанты нанесли удар по винному заводу, в результате чего были уничтожены цех и склад готовой продукции.

Как сообщили Воздушные силы, российская армия запустила по Украине дроны различных типов, крылатые и баллистические ракеты. Силы ПВО сбили 611 целей. Всего было применено 643 средств воздушного нападения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Игнат о массированной атаке РФ на Украину: Есть прямые попадания более 30 беспилотников и 5 ракет