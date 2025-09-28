Польша на фоне массированной атаки РФ на Украину закрывала воздушное пространство вблизи Люблина и Жешува
Во время массированного российского обстрела Украины в ночь на 28 сентября Польша закрывала воздушное пространство вблизи своих юго-восточных городов Люблина и Жешува.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные сервиса Flightradar24, передает Цензор.НЕТ.
Так, воздушное пространство над польскими городами было закрыто как минимум до 04:00 по Гринвичу в воскресенье из-за "незапланированной военной деятельности, связанной с обеспечением государственной безопасности".
Впоследствии Вооруженные силы Польши заявили, что подняли самолеты в воздух для "обеспечения безопасности своего воздушного пространства" после того, как Россия нанесла удары по Украине.
Массированный удар РФ 28 сентября
Напомним, в ночь на 28 сентября российские оккупанты атаковали ряд украинских городов дронами и ракетами. В частности, из-за удара по Киеву известно о 14 раненых и 4 погибших, среди которых 12-летняя девочка.
В Киеве россияне также повредили Институт кардиологии, где обнаружили тела двух погибших. Кроме того, россияне атаковали и Киевскую область, там ранения получили 27 человек.
Под российским обстрелом оказалось и Запорожье. Там в результате атаки пострадали более 30 человек, среди них - трое детей.
Утром российские захватчики атаковали Конотоп в Сумской области ударными беспилотниками. Двое раненых.
В Одесской области российские оккупанты нанесли удар по винному заводу, в результате чего были уничтожены цех и склад готовой продукции.
Как сообщили Воздушные силы, российская армия запустила по Украине дроны различных типов, крылатые и баллистические ракеты. Силы ПВО сбили 611 целей. Всего было применено 643 средств воздушного нападения.
що значить закривала?
як це перевірити?
от, коли чергові кацапські дрони чи ракети залетять, тоді подивимось на закриття!