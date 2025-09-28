Польща на тлі масованої атаки РФ на Україну закривала повітряний простір поблизу Любліна та Жешува

Під час масованого російського обстрілу України в ніч проти 28 вересня Польща закривала повітряний простір поблизу своїх південно-східних міст Любліна та Жешува.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на дані сервісу Flightradar24, передає Цензор.НЕТ.

Так, повітряний простір над польськими містами було закрито щонайменше до 04:00 за Гринвічем у неділю через "незаплановану військову діяльність, пов’язану з забезпеченням державної безпеки".

Згодом Збройні сили Польщі заявили, що підняли літаки в повітря для "забезпечення безпеки свого повітряного простору" після того, як Росія завдала ударів по Україні.

Масований удар РФ 28 вересня

Нагадаємо, у ніч на 28 вересня російські окупанти атакували низку українських міст дронами й ракетами. Зокрема, через удар по Києву відомо про 14 поранених та 4 загиблих, серед яких 12-річна дівчинка.

У Києві росіяни також пошкодили Інститут кардіології, де виявили тіла двох загиблих. Крім того, росіяни атакували й Київщину, там поранень зазнали 27 людей.

Під російським обстрілом опинилося й Запоріжжя. Там внаслідок атаки постраждали понад 30 людей, серед них — троє дітей.

Зранку російські загарбники атакували Конотоп у Сумській області ударними безпілотниками. Двоє поранених.

В Одеській області російські окупанти завдали удару по винному заводу, внаслідок чого було знищено цех і склад готової продукції.

Як повідомили Повітряні сили, російська армія запустила по Україні дрони різних типів, крилаті та балістичні ракети. Сили ППО збили 611 цілей. Усього було застосовано 643 засобів повітряного нападу.

