Духовний радник Трампа Бернс про удар РФ по Україні: "Ось таке життя, коли твій сусід стає божевільним".

Духовний радник президента США Дональда Трампа пастор Марк Бернс відреагував на масовану атаку Росії на Україну у ніч на 28 вересня.

"Зараз Україна перебуває під безжальним ракетним обстрілом. Війська Путіна запускають дрони. Київ у вогні. Будинки горять. Вулиці здригаються від вибухів. Сили протиповітряної оборони намагаються захистити невинних людей. Ось таке життя, коли твій сусід стає божевільним", - наголосив Бернс.

За його словами, він ставить собі питання: "Як людство пройде це випробування в момент, коли зло так відкрито виривається назовні? Як нам стати достатньо сильними, щоб протистояти йому й перемогти його?".

"Ми зробимо це, спираючись на віру, а не на страх. Об'єднавшись між країнами, а не розділяючись за лініями. Говорячи правду, коли лунає брехня, і люблячи тих, хто зазнає нападів", - додав Бернс.

Як повідомлялося, ворог у ніч проти 28 вересня атакував Україну ракетами та дронами, була загроза для Київщини та Вінниччини.

Також відомо, що горів хлібзавод у Фастівському районі, постраждали працівники. Була пожежа у багатоповерхівці у Білій Церкві.

У Києві є руйнування житлової інфраструктури. Палають автівки у Дніпровському районі. Вже відомо про загиблих та поранених у столиці, серед загиблих –– 12-річна дитина.

За даними Повітряних сил, сили ППО під час масованої атаки РФ збили 568 дронів та 43 ракети.

