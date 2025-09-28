УКР
Духовний радник Трампа Бернс про удар РФ по Україні: "Ось таке життя, коли твій сусід стає божевільним"

Духовний наставник Трампа Марк Бернс

Духовний радник президента США Дональда Трампа пастор Марк Бернс відреагував на масовану атаку Росії на Україну у ніч на 28 вересня.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз Україна перебуває під безжальним ракетним обстрілом. Війська Путіна запускають дрони. Київ у вогні. Будинки горять. Вулиці здригаються від вибухів. Сили протиповітряної оборони намагаються захистити невинних людей. Ось таке життя, коли твій сусід стає божевільним", - наголосив Бернс.

За його словами, він ставить собі питання: "Як людство пройде це випробування в момент, коли зло так відкрито виривається назовні? Як нам стати достатньо сильними, щоб протистояти йому й перемогти його?".

"Ми зробимо це, спираючись на віру, а не на страх. Об'єднавшись між країнами, а не розділяючись за лініями. Говорячи правду, коли лунає брехня, і люблячи тих, хто зазнає нападів", - додав Бернс.

Марк Бернс відреагував на обстріл РФ України 28 вересня

Як повідомлялося, ворог у ніч проти 28 вересня атакував Україну ракетами та дронами, була загроза для Київщини та Вінниччини.

Також відомо, що горів хлібзавод у Фастівському районі, постраждали працівники. Була пожежа у багатоповерхівці у Білій Церкві.

У Києві є руйнування житлової інфраструктури. Палають автівки у Дніпровському районі. Вже відомо про загиблих та поранених у столиці, серед загиблих –– 12-річна дитина.

За даними Повітряних сил, сили ППО під час масованої атаки РФ збили 568 дронів та 43 ракети.

+4
Дякуємо, отче, за підтримку України!

.
показати весь коментар
28.09.2025 15:13 Відповісти
+4
Ну, то може пора показати що твої Фламінго існують? 500-600 по Московії...
показати весь коментар
28.09.2025 15:14 Відповісти
+3
Ось таке життя, коли президент наймогутнішої держави світу, яка проголошує себе гарантом миру свободи та демократії, божевільний.
показати весь коментар
28.09.2025 15:21 Відповісти
Таке життя коли божеволіють гаранти твоєї безпеки і замість допомоги клеють дурня!
показати весь коментар
28.09.2025 15:44 Відповісти
Звичайно ви як і ваш аватар божевільним свого східного сусіда не вважаєте.
показати весь коментар
28.09.2025 15:42 Відповісти
то буде йому божевільня? - чи Трамп буде його витягувати в люди?
показати весь коментар
28.09.2025 15:23 Відповісти
Цей сусід народився божевільним.
показати весь коментар
28.09.2025 15:25 Відповісти
Стає? Та він ніколи і не був нормальним.
показати весь коментар
28.09.2025 15:33 Відповісти
Так, наш сусід, та ваш президент.
показати весь коментар
28.09.2025 15:39 Відповісти
Насправді вони не божевільні, а ******* від безкарності...
божеввльні наприклад вдарили б по НАТО чи америці яка їм різниця, але ж не бʼють бо бояться, значить усвідомлюють , а значить не божеввльні...

тож не романтизуйте московію , це гниле утворення занадто вбоге щоб бути божеввльним
показати весь коментар
28.09.2025 15:48 Відповісти
Духовний радник Трампа Бернс про удар РФ по Україні: "Ось таке життя, коли твій сусід стає божевільним".

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум подякувала духовному раднику Дональда Трампа Марку Бернсу за відвертість.
Вона в курсі ким став її сусід🤭
показати весь коментар
28.09.2025 16:09 Відповісти
В Америці - духовний радник, а на пітьмі - "духовенство" РПЦ МП, завербоване органами НКВД-НКГБ/МГБ/КГБ/ФСБ.

@ (мова оригіналу):
Документы НКГБ об образовании Московской Патриархии, из которых следует, что все делегаты т.н. Поместного Собора РПЦ МП 1945 года были завербованы органами госбезопасности. СССР. 28 сентября 1944 г.

показати весь коментар
28.09.2025 16:15 Відповісти
 
 