Ігнат про масовану атаку РФ на Україну: Є прямі влучання понад 30 безпілотників і 5 ракет

Під час сьогоднішньої масованої атаки РФ на Україну зафіксовано прямі влучання понад 30 дронів та 5 різних ракет.

Про це в етері телемарафону заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Уніан.

За його словами, 643 засоби повітряного нападу було застосовано противником, це ракети морського та повітряного та базування, серед яких аеробалістичний "Кинджал" Х-47М2 та 8 "Калібрів". Також було два реактивні дрони, які вдалося збити. Загалом ворог запустив майже 600 безпілотників - "Гербери", "Шахеди" тощо.

"Шістсот одинадцять цілей загалом збито та подавлено РЕБ сьогодні є у нашому активі. На жаль, є й прямі влучання - 31 безпілотник зафіксовано і 5 ракет різних типів. Результати ці по влучаннях збігаються з даними ДСНС по регіонах. Крім влучань, є падіння уламків ракет та дронів, які спричинили, на жаль, наслідки. Сьогодні ці наслідки ви бачите у Києві… У різних районах міста маємо наслідки таких падінь…", - сказав Ігнат.

Саме столиця України, як акцентував він, сьогодні була епіцентром масованої атаки ворога, який запустив величезну кількість засобів ураження по Києву.

Представник Повітряних сил ЗСУ звернув особливу увагу на той факт, що окремі українці прагнуть оприлюднити наслідки терористичних атак армії РФ. Таким чином, у соціальні мережі, медійний простір потрапило фото, на якому у тому числі рештки "зенітної ракети західного виробництва", якою сьогодні було збито російську крилату ракету, й таким чином було врятовано немало життів.

"Але вона потрапила на фото… Пояснюю, чому це не потрібно робити – росіяни беруть це фото та розповідають, мовляв, Україна західними ракетами обстріляла власні будинки. Це робиться вже не перший рік їхньою пропагандою й вони це дають ще й на західну аудиторію", - підкреслив Ігнат.

За його словами, краще не оприлюднювати фото з будь-якими уламками, бо це лише допомагає російським пропагандистам.

Як повідомлялося, ворог у ніч проти 28 вересня атакував Україну ракетами та дронами, є загроза для Київщини та Вінниччини, велика група БпЛА рухається на Київ. Також відомо, що горів хлібзавод у Фастівському районі, постраждали працівники. Була пожежа у багатоповерхівці у Білій Церкві. У Києві є руйнування житлової інфраструктури. Палають автівки у Дніпровському районі. Вже відомо про загиблих та поранених у столиці, серед загиблих - 12-річна дитина.

За даними Повітряних сил, сили ППО під час масованої атаки РФ збили 568 дронів та 43 ракети.