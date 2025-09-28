Игнат о массированной атаке РФ на Украину: Есть прямые попадания более 30 беспилотников и 5 ракет

Во время сегодняшней массированной атаки РФ на Украину зафиксированы прямые попадания более 30 дронов и 5 различных ракет.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Униан.

По его словам, 643 средства воздушного нападения были применены противником, это ракеты морского и воздушного и базирования, среди которых аэробалистический "Кинжал" Х-47М2 и 8 "Калибров". Также было два реактивных дрона, которые удалось сбить. В целом враг запустил почти 600 беспилотников - "Герберы", "Шахеды" и тому подобное.

"Шестьсот одиннадцать целей в целом сбито и подавлено РЭБ сегодня. К сожалению, есть и прямые попадания - 31 беспилотник зафиксирован и 5 ракет различных типов. Результаты эти по попаданиям совпадают с данными ГСЧС по регионам. Кроме попаданий, есть падение обломков ракет и дронов, которые повлекли, к сожалению, последствия. Сегодня эти последствия вы видите в Киеве... В разных районах города имеем последствия таких падений..." - сказал Игнат.

Также читайте: Клименко о последствиях атаки РФ: Более 70 раненых в Украине. В Институте кардиологии погибли медсестра и пациент. Из-за обвала конструкций травмированы спасатели. ФОТОрепортаж

Именно столица Украины, как акцентировал он, сегодня была эпицентром массированной атаки врага, который запустил огромное количество средств поражения по Киеву.

Представитель Воздушных сил ВСУ обратил особое внимание на тот факт, что отдельные украинцы стремятся обнародовать последствия террористических атак армии РФ. Таким образом, в социальные сети, медийное пространство попало фото, на котором в том числе остатки "зенитной ракеты западного производства", которой сегодня была сбита российская крылатая ракета, и таким образом было спасено немало жизней.

"Но она попала на фото... Объясняю, почему это не нужно делать: россияне берут это фото и рассказывают, мол, Украина западными ракетами обстреляла собственные дома. Это делается уже не первый год их пропагандой и они это дают еще и на западную аудиторию", - подчеркнул Игнат.

По его словам, лучше не обнародовать фото с любыми обломками, потому что это только помогает российским пропагандистам.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Как сообщалось, враг в ночь на 28 сентября атаковал Украину ракетами и дронами, есть угроза для Киевской и Винницкой областей, большая группа БпЛА движется на Киев. Также известно, что горел хлебозавод в Фастовском районе, пострадали работники. Был пожар в многоэтажке в Белой Церкви. В Киеве есть разрушения жилой инфраструктуры. Горят машины в Днепровском районе. Уже известно о погибших и раненыхв столице, среди погибших - 12-летний ребенок.

По данным Воздушных сил, силы ПВО во время массированной атаки РФ сбили 568 дронов и 43 ракеты.