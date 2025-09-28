Клименко о последствиях атаки РФ: Более 70 раненых, в Институте кардиологии погибли медсестра и пациент. Из-за обрушения конструкций травмированы спасатели.. ФОТОРЕПОРТАЖ

К ликвидации последствий российской атаки в 11 регионах привлечено более 1500 спасателей и полицейских.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Киеве работаем на 8 локациях. Погибло четыре человека. Среди них - 12-летняя девочка, которую придавило бетонной плитой. В Институте кардиологии погибли медсестра и пациент. Еще одного человека нашли мертвым на месте удара по гражданской инфраструктуре", - уточнил он.

Всего по Украине более 70 раненых на сейчас.



















"На некоторых локациях вражеский удар изуродовал целые микрорайоны. Во время ликвидационных работ произошел обвал конструкций - травмированы двое спасателей. Им оказывают медицинскую помощь.

Следователи полиции тщательно фиксируют доказательства военного преступления РФ и работают с пострадавшими: уже получили более 700 заявлений от граждан о поврежденном или уничтоженном имуществе. Количество обращений постоянно растет", - уточнил Клименко.

В Запорожье пострадали по меньшей мере 30 жителей многоэтажки, среди них - трое детей. На Черниговщине, Днепропетровщине, Николаевщине, Сумщине и Одесщине ГСЧС уже ликвидировали все пожары. Используется роботизированная техника, чтобы уменьшить риски травмирования спасателей.

Всего вследствие российских ударов повреждено более 100 гражданских объектов.

"Эта российская атака - это протест против человечности, публичная демонстрация ненависти ко всему мирному", - подчеркнул глава МВД.

Больше новостей в Телеграмм-канале Цензор.НЕТ!

Как сообщалось, враг в ночь на 28 сентября атаковал Украину ракетами и дронами, есть угроза для Киевской и Винницкой областей, большая группа БпЛА движется на Киев. Также известно, что горел хлебозавод в Фастовском районе, пострадали работники. Был пожар в многоэтажке в Белой Церкви. В Киеве есть разрушения жилой инфраструктуры. Горят машины в Днепровском районе. Уже известно о погибших и раненыхв столице, среди погибших - 12-летний ребенок.