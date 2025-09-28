Клименко про наслідки атаки РФ: Понад 70 поранених в Україні. В Інституті кардіології загинули медсестра та пацієнт. Через обвал конструкцій травмовані рятувальники. ФОТОрепортаж

До ліквідації наслідків російської атаки в 11 регіонах залучено понад 1500 рятувальників та поліцейських.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Києві працюємо на 8 локаціях. Загинуло четверо людей. Серед них - 12-річна дівчинка, яку притиснуло бетонною плитою. В Інституті кардіології загинули медсестра та пацієнт. Ще одну людину знайшли мертвою на місці удару по цивільній інфраструктурі", - уточнив він.

Всього по Україні понад 70 поранених на зараз.



















"На деяких локаціях ворожий удар понівечив цілі мікрорайони. Під час ліквідаційних робіт стався обвал конструкцій - травмовані двоє рятувальників. Їм надають медичну допомогу.

Слідчі поліції ретельно фіксують докази воєнного злочину рф та працюють з постраждалими: вже отримали понад 700 заяв від громадян про пошкоджене чи знищене майно. Кількість звернень постійно зростає", - уточнив Клименко.

У Запоріжжі постраждали щонайменше 30 мешканців багатоповерхівки, серед них - троє дітей. На Чернігівщині, Дніпропетровщині, Миколаївщині, Сумщині та Одещині ДСНС вже ліквідували всі пожежі. Використовується роботизована техніка, щоб зменшити ризики травмування рятувальників.

Загалом внаслідок російських ударів пошкоджено понад 100 цивільних об’єктів.

"Ця російська атака - це протест проти людяності, публічна демонстрація ненависті до всього мирного", - наголосив очільник МВС.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Як повідомлялося, ворог у ніч проти 28 вересня атакував Україну ракетами та дронами, є загроза для Київщини та Вінниччини, велика група БпЛА рухається на Київ. Також відомо, що горів хлібзавод у Фастівському районі, постраждали працівники. Була пожежа у багатоповерхівці у Білій Церкві. У Києві є руйнування житлової інфраструктури. Палають автівки у Дніпровському районі. Вже відомо про загиблих та поранених у столиці, серед загиблих - 12-річна дитина.