Новости Массированный ракетный обстрел
1 678 13

Духовный советник Трампа Бернс об ударе РФ по Украине: "Вот такая жизнь, когда твой сосед становится сумасшедшим"

Духовный наставник Трампа Марк Бернс

Духовный советник президента США Дональда Трампа пастор Марк Бернс отреагировал на массированную атаку России на Украину в ночь на 28 сентября.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас Украина под безжалостным ракетным обстрелом. Войска Путина запускают дроны. Киев в огне. Дома горят. Улицы содрогаются от взрывов. Силы противовоздушной обороны пытаются защитить невинных людей. Вот такая жизнь, когда твой сосед становится сумасшедшим", - подчеркнул Бернс.

По его словам, он задает себе вопрос: "Как человечество пройдет это испытание в момент, когда зло так открыто вырывается наружу? Как нам стать достаточно сильными, чтобы противостоять ему и победить его?"

"Мы сделаем это, опираясь на веру, а не на страх. Объединившись между странами, а не разделяясь по линиям. Говоря правду, когда звучит ложь, и любя тех, кто подвергается нападениям", - добавил Бернс.

Марк Бернс отреагировал на обстрел РФ Украины 28 сентября

Как сообщалось, враг в ночь на 28 сентября атаковал Украину ракетами и дронами, была угроза для Киевской и Винницкой областей.

Также известно, что горел хлебозавод в Фастовском районе, пострадали работники. Был пожар в многоэтажке в Белой Церкви.

В Киеве есть разрушения жилой инфраструктуры. Горят машины в Днепровском районе. Уже известно о погибших и раненых в столице, среди погибших - 12-летний ребенок.

По данным Воздушных сил, силы ПВО во время массированной атаки РФ сбили 568 дронов и 43 ракеты.

+5
Дякуємо, отче, за підтримку України!

.
28.09.2025 15:13 Ответить
+5
Ну, то може пора показати що твої Фламінго існують? 500-600 по Московії...
28.09.2025 15:14 Ответить
+4
Ось таке життя, коли президент наймогутнішої держави світу, яка проголошує себе гарантом миру свободи та демократії, божевільний.
28.09.2025 15:21 Ответить
Дякуємо, отче, за підтримку України!

.
28.09.2025 15:13 Ответить
Таке життя коли божеволіють гаранти твоєї безпеки і замість допомоги клеють дурня!
28.09.2025 15:44 Ответить
Ну, то може пора показати що твої Фламінго існують? 500-600 по Московії...
28.09.2025 15:14 Ответить
Ось таке життя, коли президент наймогутнішої держави світу, яка проголошує себе гарантом миру свободи та демократії, божевільний.
28.09.2025 15:21 Ответить
Звичайно ви як і ваш аватар божевільним свого східного сусіда не вважаєте.
28.09.2025 15:42 Ответить
то буде йому божевільня? - чи Трамп буде його витягувати в люди?
28.09.2025 15:23 Ответить
Цей сусід народився божевільним.
28.09.2025 15:25 Ответить
Стає? Та він ніколи і не був нормальним.
28.09.2025 15:33 Ответить
Так, наш сусід, та ваш президент.
28.09.2025 15:39 Ответить
Насправді вони не божевільні, а ******* від безкарності...
божеввльні наприклад вдарили б по НАТО чи америці яка їм різниця, але ж не бʼють бо бояться, значить усвідомлюють , а значить не божеввльні...

тож не романтизуйте московію , це гниле утворення занадто вбоге щоб бути божеввльним
28.09.2025 15:48 Ответить
Духовний радник Трампа Бернс про удар РФ по Україні: "Ось таке життя, коли твій сусід стає божевільним".

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум подякувала духовному раднику Дональда Трампа Марку Бернсу за відвертість.
Вона в курсі ким став її сусід🤭
28.09.2025 16:09 Ответить
В Америці - духовний радник, а на пітьмі - "духовенство" РПЦ МП, завербоване органами НКВД-НКГБ/МГБ/КГБ/ФСБ.

@ (мова оригіналу):
Документы НКГБ об образовании Московской Патриархии, из которых следует, что все делегаты т.н. Поместного Собора РПЦ МП 1945 года были завербованы органами госбезопасности. СССР. 28 сентября 1944 г.

28.09.2025 16:15 Ответить
Ось таке життя, коли у твого сусіда є ЯЗ, а ти лошара її віддав під гарантії США.
28.09.2025 16:22 Ответить
 
 