Духовный советник Трампа Бернс об ударе РФ по Украине: "Вот такая жизнь, когда твой сосед становится сумасшедшим"

Духовный советник президента США Дональда Трампа пастор Марк Бернс отреагировал на массированную атаку России на Украину в ночь на 28 сентября.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас Украина под безжалостным ракетным обстрелом. Войска Путина запускают дроны. Киев в огне. Дома горят. Улицы содрогаются от взрывов. Силы противовоздушной обороны пытаются защитить невинных людей. Вот такая жизнь, когда твой сосед становится сумасшедшим", - подчеркнул Бернс.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Игнат о массированной атаке РФ на Украину: Есть прямые попадания более 30 беспилотников и 5 ракет

По его словам, он задает себе вопрос: "Как человечество пройдет это испытание в момент, когда зло так открыто вырывается наружу? Как нам стать достаточно сильными, чтобы противостоять ему и победить его?"

"Мы сделаем это, опираясь на веру, а не на страх. Объединившись между странами, а не разделяясь по линиям. Говоря правду, когда звучит ложь, и любя тех, кто подвергается нападениям", - добавил Бернс.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Как сообщалось, враг в ночь на 28 сентября атаковал Украину ракетами и дронами, была угроза для Киевской и Винницкой областей.

Также известно, что горел хлебозавод в Фастовском районе, пострадали работники. Был пожар в многоэтажке в Белой Церкви.

В Киеве есть разрушения жилой инфраструктуры. Горят машины в Днепровском районе. Уже известно о погибших и раненых в столице, среди погибших - 12-летний ребенок.

По данным Воздушных сил, силы ПВО во время массированной атаки РФ сбили 568 дронов и 43 ракеты.

Также читайте: Клименко о последствиях атаки РФ: Более 70 раненых в Украине. В Институте кардиологии погибли медсестра и пациент. Из-за обвала конструкций травмированы спасатели. ФОТОрепортаж