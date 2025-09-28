Духовный советник Трампа Бернс об ударе РФ по Украине: "Вот такая жизнь, когда твой сосед становится сумасшедшим"
Духовный советник президента США Дональда Трампа пастор Марк Бернс отреагировал на массированную атаку России на Украину в ночь на 28 сентября.
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас Украина под безжалостным ракетным обстрелом. Войска Путина запускают дроны. Киев в огне. Дома горят. Улицы содрогаются от взрывов. Силы противовоздушной обороны пытаются защитить невинных людей. Вот такая жизнь, когда твой сосед становится сумасшедшим", - подчеркнул Бернс.
По его словам, он задает себе вопрос: "Как человечество пройдет это испытание в момент, когда зло так открыто вырывается наружу? Как нам стать достаточно сильными, чтобы противостоять ему и победить его?"
"Мы сделаем это, опираясь на веру, а не на страх. Объединившись между странами, а не разделяясь по линиям. Говоря правду, когда звучит ложь, и любя тех, кто подвергается нападениям", - добавил Бернс.
Как сообщалось, враг в ночь на 28 сентября атаковал Украину ракетами и дронами, была угроза для Киевской и Винницкой областей.
Также известно, что горел хлебозавод в Фастовском районе, пострадали работники. Был пожар в многоэтажке в Белой Церкви.
В Киеве есть разрушения жилой инфраструктуры. Горят машины в Днепровском районе. Уже известно о погибших и раненых в столице, среди погибших - 12-летний ребенок.
По данным Воздушных сил, силы ПВО во время массированной атаки РФ сбили 568 дронов и 43 ракеты.
божеввльні наприклад вдарили б по НАТО чи америці яка їм різниця, але ж не бʼють бо бояться, значить усвідомлюють , а значить не божеввльні...
тож не романтизуйте московію , це гниле утворення занадто вбоге щоб бути божеввльним
Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум подякувала духовному раднику Дональда Трампа Марку Бернсу за відвертість.
Вона в курсі ким став її сусід🤭
