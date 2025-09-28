Последствия ночной атаки по Украине: среди жертв - дети. ВИДЕО

Последствиями массированной ракетной атаки по Украине поделились спасатели ГСЧС - на кадрах видно ликвидацию масштабных пожаров и спасение пострадавших.

Как сообщает Цензор.НЕТ, удары этой ночью россияне нанесли по Киеву и Запорожью - есть погибшие и раненые среди мирного населения.

В столице погибла 12-летняя девочка, еще несколько человек получили ранения.

В Запорожье от обломков пострадали дети - их вытаскивали из-под завалов.

Спасательные работы продолжаются, силы ГСЧС работают без остановок на местах попаданий.

