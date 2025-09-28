РУС
Последствия российской атаки зафиксированы в 7 районах Киева. Существенные повреждения Института кардиологии, - КМВА. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве зафиксированы последствия ночного российского комбинированного удара в 7 районах. В двух существенные повреждения жилой застройки. Развернуты штабы помощи пострадавшим в Соломенском и Дарницком районах.

Об этом сообщил руководитель КГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Каждая локация на контроле глав РГА, мы вместе со службами, как и прошлые разы, на месте, чтобы быть рядом с людьми, которые пострадали от россиян. Если надо отточить механизмы поддержки, необходимость индивидуального сопровождения - значит мы будем поднимать уровень должностных лиц, которые будут к этому привлечены. Пока не будет результата", - отметил он.

В Институте кардиологии двое погибших. Здесь существенные повреждения заведения, "яркий пример военного преступления государства-террориста РФ", подчеркнул Ткаченко.

Атака РФ на Киев 28 сентября: Ткаченко рассказал о последствиях
Атака РФ на Киев 28 сентября: Ткаченко рассказал о последствиях

Всего по Киеву пока 4 человека погибли, среди них 12-летняя девочка. 13 пострадали, среди них также один ребенок. Информация о пострадавших изменчива, атаке подверглись также громады области рядом со столицей, люди продолжают обращаться, добавил он.

Также в районах уже определены социальные менеджеры, которые возьмут пострадавшие семьи под индивидуальное сопровождение. Эту информацию доведут в штабах, на ресурсах РГА, свяжутся по оставленным контактам.

Киев (26151) обстрел (29743) война в Украине (6321) Ткаченко Тимур (26)
+7
Где толпы на улицах Европы, Канады и Америки о Геноциде украинского народа и убийство украинских детей!Где эти слезы Западных левых!
28.09.2025 12:59 Ответить
+6
Там де українська пропаганда, лобіювання інтересів та дипломатія.
28.09.2025 13:03 Ответить
+4
в ОПі...
28.09.2025 13:06 Ответить
Саме там! У великій зєленій дупі!
показать весь комментарий
28.09.2025 13:12 Ответить
Про Газу верещать з кожної розетки,а про Україну мовчать,бо вихваляня зєленого пісюніста набридло,а іншого контенту нема!
Чому нема? Це питаня до сраколизів найвеличнішої дупи зє.
показать весь комментарий
28.09.2025 13:08 Ответить
Що можуть сказати США і Єропа? Думаєте що вони сліпі і не бачать, що витворяє Боневтік? Все вони бачать і знають і не бажають поповнювати копілки антимайданів, які сьогодні при владі і крадуть, ніби живуть останній день. Цього побажав нарід 73%, то до чого тут Захід? Невже забулися, що у 2019 році Боневтік Потужно-Брехливий на весь світ кричав, що війну не зупиняє Порошенко, бо він на ній наживається, а кацапи це "одиннарод"? Європейці це почули і дружили з кацапам.
показать весь комментарий
28.09.2025 13:51 Ответить
Кацапи не люди, вони потвори, дика орда. Якби в них було більше можливостей вдарити ракетами, то вони б це зробили. Європейці і амерниканці свої війська на захист України не дадуть, вони переживають за свої країни. За Україну мав би переживати Боневтік Потужно-Брехливий, але він найбільше переживає за своє оточення - кодло(хуцпу) міндічів, шурмів, єрмаків, татарових і про свій рейтинг, щоб бути перевибраним. Що після цього телепня залишиться від України?
показать весь комментарий
28.09.2025 13:47 Ответить
За страждання населення Гази, якісь там шествія в містах Європи організовані були, а тут сидять собі смирненько мирні європейці, і чекають на команду від грета тумблєр???
показать весь комментарий
28.09.2025 13:49 Ответить
Ліві зараз зайняті. Всі ліві зараз разом з тумблєр пливуть у Газу із сотнею мішків рису..
показать весь комментарий
28.09.2025 14:14 Ответить
Молодці! Зє - довбні,призначені зє,навіть онлайн транслецію з камер не вимикають!
За 12 годин рашисти,користуючись трансляцією найпотужнішого,чудово коректують враженя цілей,на які потім пісюніст,що не втік,приїхавши зза кордону, покладе іграшки/квіти,поки охорона потужно буде його охороняти від любові і підтримки киян.
показать весь комментарий
28.09.2025 13:02 Ответить
В Павлограді(з розповідей) на одному із заводів стояли відеокамери і стоялоа прослушка, через які ворог-кацапи все бачили і все чули. Це рівень компетентності слугориг і їх команди на місцях.
показать весь комментарий
28.09.2025 14:00 Ответить
гауляйтер від Оманської Гниди тимур ткаченко - це ще один статист
показать весь комментарий
28.09.2025 13:07 Ответить
Може не статист,а хтось інший? Наприклад корегувальник в реальному часі?
Корегує через панорамну трансяцію під час атаки.
показать весь комментарий
28.09.2025 13:11 Ответить
так тому камери дєрьмак вимикати й заборонив. ***** так йому наказав! він тільки взяв під козирьок!
показать весь комментарий
28.09.2025 13:10 Ответить
де українські розові птахи фламінги? чи по осені полетіли у теплі краї ? чому розпіарені боневтіком ракети не стріляють по рашистам?
показать весь комментарий
28.09.2025 13:26 Ответить
Насєлєніє з Рубльовки сміються, з «масованих обстрілів ФЛАМІНГО» території московії?!?!
показать весь комментарий
28.09.2025 13:51 Ответить
А Мамедов слушает да ест...
показать весь комментарий
28.09.2025 13:55 Ответить
Каченко, курва зелена, чому Києв не захищений?! Тебе для чого поставили, щоб піарився на руїнах?
показать весь комментарий
28.09.2025 13:59 Ответить
Новий очільник КМВА Тимур Ткаченко є офіційно одним з найнерішучіших холостяків країни. Аби звільнитись від пут шлюбу, посадовець подавав до суду двічі: у серпні 2023-го і в листопаді того ж року. "Спільне життя не склалось", саме так він і зазначив у документі. Зрештою, суд таки розлучив пару, але вже за три дні після новорічних свят у 2024 році Ткаченко знову передумав. Цікаво, що Ганна Ткаченко є сестрою дружини очільника НАБУ Семена Кривоноса, тож, "Тимур Київський", як аже почали іронічно кликати Ткаченка у соцмережах, доводиться йому свояком.
Мамедов він. Ткаченко це прізвище дружини.
показать весь комментарий
28.09.2025 14:07 Ответить
прізвище дружини )))))

це все що треба знати про зельоних гнид
показать весь комментарий
28.09.2025 14:17 Ответить
 
 