Последствия российской атаки зафиксированы в 7 районах Киева. Существенные повреждения Института кардиологии, - КМВА. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Киеве зафиксированы последствия ночного российского комбинированного удара в 7 районах. В двух существенные повреждения жилой застройки. Развернуты штабы помощи пострадавшим в Соломенском и Дарницком районах.
Об этом сообщил руководитель КГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Каждая локация на контроле глав РГА, мы вместе со службами, как и прошлые разы, на месте, чтобы быть рядом с людьми, которые пострадали от россиян. Если надо отточить механизмы поддержки, необходимость индивидуального сопровождения - значит мы будем поднимать уровень должностных лиц, которые будут к этому привлечены. Пока не будет результата", - отметил он.
В Институте кардиологии двое погибших. Здесь существенные повреждения заведения, "яркий пример военного преступления государства-террориста РФ", подчеркнул Ткаченко.
Всего по Киеву пока 4 человека погибли, среди них 12-летняя девочка. 13 пострадали, среди них также один ребенок. Информация о пострадавших изменчива, атаке подверглись также громады области рядом со столицей, люди продолжают обращаться, добавил он.
Также в районах уже определены социальные менеджеры, которые возьмут пострадавшие семьи под индивидуальное сопровождение. Эту информацию доведут в штабах, на ресурсах РГА, свяжутся по оставленным контактам.
Чому нема? Це питаня до сраколизів найвеличнішої дупи зє.
За 12 годин рашисти,користуючись трансляцією найпотужнішого,чудово коректують враженя цілей,на які потім пісюніст,що не втік,приїхавши зза кордону, покладе іграшки/квіти,поки охорона потужно буде його охороняти від любові і підтримки киян.
Корегує через панорамну трансяцію під час атаки.
Мамедов він. Ткаченко це прізвище дружини.
це все що треба знати про зельоних гнид