Последствия российской атаки зафиксированы в 7 районах Киева. Существенные повреждения Института кардиологии, - КМВА. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве зафиксированы последствия ночного российского комбинированного удара в 7 районах. В двух существенные повреждения жилой застройки. Развернуты штабы помощи пострадавшим в Соломенском и Дарницком районах.

Об этом сообщил руководитель КГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Каждая локация на контроле глав РГА, мы вместе со службами, как и прошлые разы, на месте, чтобы быть рядом с людьми, которые пострадали от россиян. Если надо отточить механизмы поддержки, необходимость индивидуального сопровождения - значит мы будем поднимать уровень должностных лиц, которые будут к этому привлечены. Пока не будет результата", - отметил он.

В Институте кардиологии двое погибших. Здесь существенные повреждения заведения, "яркий пример военного преступления государства-террориста РФ", подчеркнул Ткаченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Клименко о последствиях атаки РФ: Более 70 раненых в Украине. В Институте кардиологии погибли медсестра и пациент. Из-за обвала конструкций травмированы спасатели. ФОТОрепортаж





Всего по Киеву пока 4 человека погибли, среди них 12-летняя девочка. 13 пострадали, среди них также один ребенок. Информация о пострадавших изменчива, атаке подверглись также громады области рядом со столицей, люди продолжают обращаться, добавил он.

Также в районах уже определены социальные менеджеры, которые возьмут пострадавшие семьи под индивидуальное сопровождение. Эту информацию доведут в штабах, на ресурсах РГА, свяжутся по оставленным контактам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Киев: 14 человек ранены, 4 погибших. Деблокировано тело 12-летней девочки (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж







