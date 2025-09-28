Наслідки російської атаки зафіксовані у 7 районах Києва. Суттєві пошкодження Інституту кардіології, - КМВА. ФОТОрепортаж

У Києві зафіксовано наслідки нічного російського комбінованого удару у 7 районах. У двох суттєві пошкодження житлової забудови. Розгорнуто штаби допомоги постраждалим в Соломʼянському та Дарницькому районах.

Про це повідомив керівник КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кожна локація на контролі голів РДА, ми разом зі службами, як і минулі рази, на місці, щоб бути поруч з людьми, які постраждали від росіян. Якщо треба відточити механізми підтримки, необхідність індивідуального супроводу - отже ми будемо підіймати рівень посадових осіб, які будуть до цього залучені. Поки не буде результату", - зазначив він.

В Інституті кардіології двоє загиблих. Тут суттєві пошкодження закладу, "яскравий приклад воєнного злочину держави-терориста РФ", наголосив Ткаченко.

Всього по Києву наразі 4 людини загинули, з них 12-річна дівчинка. 13 постраждали, з них також одна дитина. Інформація щодо постраждалих мінлива, атаки зазнали також громади області поруч зі столицею, люди продовжують звертатися, додав він.

Також в районах вже визначені соціальні менеджери, які візьмуть постраждалі родини під індивідуальний супровід. Цю інформацію доведуть у штабах, на ресурсах РДА, звʼяжуться за залишеними контактами.

