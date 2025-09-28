Наслідки російської атаки зафіксовані у 7 районах Києва. Суттєві пошкодження Інституту кардіології, - КМВА. ФОТОрепортаж
У Києві зафіксовано наслідки нічного російського комбінованого удару у 7 районах. У двох суттєві пошкодження житлової забудови. Розгорнуто штаби допомоги постраждалим в Соломʼянському та Дарницькому районах.
Про це повідомив керівник КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Кожна локація на контролі голів РДА, ми разом зі службами, як і минулі рази, на місці, щоб бути поруч з людьми, які постраждали від росіян. Якщо треба відточити механізми підтримки, необхідність індивідуального супроводу - отже ми будемо підіймати рівень посадових осіб, які будуть до цього залучені. Поки не буде результату", - зазначив він.
В Інституті кардіології двоє загиблих. Тут суттєві пошкодження закладу, "яскравий приклад воєнного злочину держави-терориста РФ", наголосив Ткаченко.
Всього по Києву наразі 4 людини загинули, з них 12-річна дівчинка. 13 постраждали, з них також одна дитина. Інформація щодо постраждалих мінлива, атаки зазнали також громади області поруч зі столицею, люди продовжують звертатися, додав він.
Також в районах вже визначені соціальні менеджери, які візьмуть постраждалі родини під індивідуальний супровід. Цю інформацію доведуть у штабах, на ресурсах РДА, звʼяжуться за залишеними контактами.
Чому нема? Це питаня до сраколизів найвеличнішої дупи зє.
За 12 годин рашисти,користуючись трансляцією найпотужнішого,чудово коректують враженя цілей,на які потім пісюніст,що не втік,приїхавши зза кордону, покладе іграшки/квіти,поки охорона потужно буде його охороняти від любові і підтримки киян.
Корегує через панорамну трансяцію під час атаки.
Мамедов він. Ткаченко це прізвище дружини.
це все що треба знати про зельоних гнид