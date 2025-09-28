УКР
Новини
Наслідки російської атаки зафіксовані у 7 районах Києва. Суттєві пошкодження Інституту кардіології, - КМВА. ФОТОрепортаж

У Києві зафіксовано наслідки нічного російського комбінованого удару у 7 районах. У двох суттєві пошкодження житлової забудови. Розгорнуто штаби допомоги постраждалим в Соломʼянському та Дарницькому районах.

Про це повідомив керівник КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кожна локація на контролі голів РДА, ми разом зі службами, як і минулі рази, на місці, щоб бути поруч з людьми, які постраждали від росіян. Якщо треба відточити механізми підтримки, необхідність індивідуального супроводу - отже ми будемо підіймати рівень посадових осіб, які будуть до цього залучені. Поки не буде результату", - зазначив він.

В Інституті кардіології двоє загиблих. Тут суттєві пошкодження закладу, "яскравий приклад воєнного злочину держави-терориста РФ", наголосив Ткаченко. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Клименко про наслідки атаки РФ: Понад 70 поранених в Україні. В Інституті кардіології загинули медсестра та пацієнт. Через обвал конструкцій травмовані рятувальники. ФОТОрепортаж

Атака РФ на Київ 28 вересня: Ткаченко розповів про наслідки
Атака РФ на Київ 28 вересня: Ткаченко розповів про наслідки

Всього по Києву наразі 4 людини загинули, з них 12-річна дівчинка. 13 постраждали, з них також одна дитина. Інформація щодо постраждалих мінлива, атаки зазнали також громади області поруч зі столицею, люди продовжують звертатися, додав він.

Також в районах вже визначені соціальні менеджери, які візьмуть постраждалі родини під індивідуальний супровід. Цю інформацію доведуть у штабах, на ресурсах РДА, звʼяжуться за залишеними контактами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Київ: 14 осіб поранено, 4 загиблих. Деблоковано тіло 12-річної дівчинки (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Київ
Київ (20209) обстріл (31080) війна в Україні (6371) Ткаченко Тимур (40)
Топ коментарі
+7
Где толпы на улицах Европы, Канады и Америки о Геноциде украинского народа и убийство украинских детей!Где эти слезы Западных левых!
показати весь коментар
28.09.2025 12:59 Відповісти
+6
Там де українська пропаганда, лобіювання інтересів та дипломатія.
показати весь коментар
28.09.2025 13:03 Відповісти
+4
в ОПі...
показати весь коментар
28.09.2025 13:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Саме там! У великій зєленій дупі!
показати весь коментар
28.09.2025 13:12 Відповісти
Про Газу верещать з кожної розетки,а про Україну мовчать,бо вихваляня зєленого пісюніста набридло,а іншого контенту нема!
Чому нема? Це питаня до сраколизів найвеличнішої дупи зє.
показати весь коментар
28.09.2025 13:08 Відповісти
Що можуть сказати США і Єропа? Думаєте що вони сліпі і не бачать, що витворяє Боневтік? Все вони бачать і знають і не бажають поповнювати копілки антимайданів, які сьогодні при владі і крадуть, ніби живуть останній день. Цього побажав нарід 73%, то до чого тут Захід? Невже забулися, що у 2019 році Боневтік Потужно-Брехливий на весь світ кричав, що війну не зупиняє Порошенко, бо він на ній наживається, а кацапи це "одиннарод"? Європейці це почули і дружили з кацапам.
показати весь коментар
28.09.2025 13:51 Відповісти
Кацапи не люди, вони потвори, дика орда. Якби в них було більше можливостей вдарити ракетами, то вони б це зробили. Європейці і амерниканці свої війська на захист України не дадуть, вони переживають за свої країни. За Україну мав би переживати Боневтік Потужно-Брехливий, але він найбільше переживає за своє оточення - кодло(хуцпу) міндічів, шурмів, єрмаків, татарових і про свій рейтинг, щоб бути перевибраним. Що після цього телепня залишиться від України?
показати весь коментар
28.09.2025 13:47 Відповісти
За страждання населення Гази, якісь там шествія в містах Європи організовані були, а тут сидять собі смирненько мирні європейці, і чекають на команду від грета тумблєр???
показати весь коментар
28.09.2025 13:49 Відповісти
Ліві зараз зайняті. Всі ліві зараз разом з тумблєр пливуть у Газу із сотнею мішків рису..
показати весь коментар
28.09.2025 14:14 Відповісти
Молодці! Зє - довбні,призначені зє,навіть онлайн транслецію з камер не вимикають!
За 12 годин рашисти,користуючись трансляцією найпотужнішого,чудово коректують враженя цілей,на які потім пісюніст,що не втік,приїхавши зза кордону, покладе іграшки/квіти,поки охорона потужно буде його охороняти від любові і підтримки киян.
показати весь коментар
28.09.2025 13:02 Відповісти
В Павлограді(з розповідей) на одному із заводів стояли відеокамери і стоялоа прослушка, через які ворог-кацапи все бачили і все чули. Це рівень компетентності слугориг і їх команди на місцях.
показати весь коментар
28.09.2025 14:00 Відповісти
гауляйтер від Оманської Гниди тимур ткаченко - це ще один статист
показати весь коментар
28.09.2025 13:07 Відповісти
Може не статист,а хтось інший? Наприклад корегувальник в реальному часі?
Корегує через панорамну трансяцію під час атаки.
показати весь коментар
28.09.2025 13:11 Відповісти
так тому камери дєрьмак вимикати й заборонив. ***** так йому наказав! він тільки взяв під козирьок!
показати весь коментар
28.09.2025 13:10 Відповісти
де українські розові птахи фламінги? чи по осені полетіли у теплі краї ? чому розпіарені боневтіком ракети не стріляють по рашистам?
показати весь коментар
28.09.2025 13:26 Відповісти
Насєлєніє з Рубльовки сміються, з «масованих обстрілів ФЛАМІНГО» території московії?!?!
показати весь коментар
28.09.2025 13:51 Відповісти
А Мамедов слушает да ест...
показати весь коментар
28.09.2025 13:55 Відповісти
Каченко, курва зелена, чому Києв не захищений?! Тебе для чого поставили, щоб піарився на руїнах?
показати весь коментар
28.09.2025 13:59 Відповісти
Новий очільник КМВА Тимур Ткаченко є офіційно одним з найнерішучіших холостяків країни. Аби звільнитись від пут шлюбу, посадовець подавав до суду двічі: у серпні 2023-го і в листопаді того ж року. "Спільне життя не склалось", саме так він і зазначив у документі. Зрештою, суд таки розлучив пару, але вже за три дні після новорічних свят у 2024 році Ткаченко знову передумав. Цікаво, що Ганна Ткаченко є сестрою дружини очільника НАБУ Семена Кривоноса, тож, "Тимур Київський", як аже почали іронічно кликати Ткаченка у соцмережах, доводиться йому свояком.
Мамедов він. Ткаченко це прізвище дружини.
показати весь коментар
28.09.2025 14:07 Відповісти
прізвище дружини )))))

це все що треба знати про зельоних гнид
показати весь коментар
28.09.2025 14:17 Відповісти
 
 