Наслідки нічної атаки по Україні: серед жертв - діти. ВIДЕО
Наслідками масованої ракетної атаки по Україні поділилися рятувальники ДСНС — на кадрах видно ліквідацію масштабних пожеж та порятунок постраждалих.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, удари цієї ночі росіяни завдали по Києву та Запоріжжю — є загиблі й поранені серед мирного населення.
У столиці загинула 12-річна дівчинка, ще кілька осіб дістали поранення.
У Запоріжжі від уламків постраждали діти — їх витягували з-під завалів.
Рятувальні роботи тривають, сили ДСНС працюють безупинно на місцях влучань.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль