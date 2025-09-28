УКР
Наслідки нічної атаки по Україні: серед жертв - діти. ВIДЕО

Наслідками масованої ракетної атаки по Україні поділилися рятувальники ДСНС — на кадрах видно ліквідацію масштабних пожеж та порятунок постраждалих.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, удари цієї ночі росіяни завдали по Києву та Запоріжжю — є загиблі й поранені серед мирного населення.
У столиці загинула 12-річна дівчинка, ще кілька осіб дістали поранення.
У Запоріжжі від уламків постраждали діти — їх витягували з-під завалів.

Рятувальні роботи тривають, сили ДСНС працюють безупинно на місцях влучань.

Читайте також: Наслідки російської атаки зафіксовані у 7 районах Києва. Суттєві пошкодження Інституту кардіології, - КМВА. ФОТОрепортаж

безпілотник (4952) Запоріжжя (2403) Київ (20209) ракети (4186) Запорізька область (4116) Запорізький район (276)
