Посольство Польщі в Києві пошкоджене внаслідок російського обстрілу
Російський масований ракетний удар у ніч на 28 вересня пошкодив посольство Польщі в Україні, яке розташоване в Києві.
Про це речник польського МЗС Павел Вронський сказав у коментарі RMF FM, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, "елемент ракети або малокаліберна ракета" впала на дах консульського відділу посольства Польщі в Києві та пробила стелю.
"Ракета опинилася в кухонній кімнаті. Ніхто не постраждав", - додав він.
Речник польського МЗС розповів, що вже провели попередню оцінку збитків, і вони "не великі".
Інцидент не вплине на роботу посольства Польщі, і в понеділок консульський відділ у Києві працюватиме у звичайному режимі, додав Вронський.
Масований удар РФ 28 вересня
Нагадаємо, у ніч на 28 вересня російські окупанти атакували низку українських міст дронами й ракетами. Зокрема, через удар по Києву відомо про 14 поранених та 4 загиблих, серед яких 12-річна дівчинка.
У Києві росіяни також пошкодили Інститут кардіології, де виявили тіла двох загиблих. Крім того, росіяни атакували й Київщину, там поранень зазнали 27 людей.
Під російським обстрілом опинилося й Запоріжжя. Там внаслідок атаки постраждали понад 30 людей, серед них — троє дітей.
Зранку російські загарбники атакували Конотоп у Сумській області ударними безпілотниками. Двоє поранених.
В Одеській області російські окупанти завдали удару по винному заводу, внаслідок чого було знищено цех і склад готової продукції.
Як повідомили Повітряні сили, російська армія запустила по Україні дрони різних типів, крилаті та балістичні ракети. Сили ППО збили 611 цілей. Усього було застосовано 643 засобів повітряного нападу.
