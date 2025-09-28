УКР
Посольство Польщі в Києві пошкоджене внаслідок російського обстрілу

Посольство Польщі в Києві було пошкоджене під час російської атаки

Російський масований ракетний удар у ніч на 28 вересня пошкодив посольство Польщі в Україні, яке розташоване в Києві.

Про це речник польського МЗС Павел Вронський сказав у коментарі RMF FM, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, "елемент ракети або малокаліберна ракета" впала на дах консульського відділу посольства Польщі в Києві та пробила стелю.

"Ракета опинилася в кухонній кімнаті. Ніхто не постраждав", - додав він.

Речник польського МЗС розповів, що вже провели попередню оцінку збитків, і вони "не великі".

Інцидент не вплине на роботу посольства Польщі, і в понеділок консульський відділ у Києві працюватиме у звичайному режимі, додав Вронський.

Масований удар РФ 28 вересня

Нагадаємо, у ніч на 28 вересня російські окупанти атакували низку українських міст дронами й ракетами. Зокрема, через удар по Києву відомо про 14 поранених та 4 загиблих, серед яких 12-річна дівчинка.

У Києві росіяни також пошкодили Інститут кардіології, де виявили тіла двох загиблих. Крім того, росіяни атакували й Київщину, там поранень зазнали 27 людей.

Під російським обстрілом опинилося й Запоріжжя. Там внаслідок атаки постраждали понад 30 людей, серед них — троє дітей.

Зранку російські загарбники атакували Конотоп у Сумській області ударними безпілотниками. Двоє поранених.

В Одеській області російські окупанти завдали удару по винному заводу, внаслідок чого було знищено цех і склад готової продукції.

Як повідомили Повітряні сили, російська армія запустила по Україні дрони різних типів, крилаті та балістичні ракети. Сили ППО збили 611 цілей. Усього було застосовано 643 засобів повітряного нападу.

Автор: 

+4
то, мабуть, клята малокаліберна червоно-чорна бандерівська ракета?
показати весь коментар
28.09.2025 17:34 Відповісти
+4
"провели попередню оцінку збитків, і вони "не великі". "

--
"Всього на пів шишечки" і "один раз - не кідорас" - додав речник МЗС
показати весь коментар
28.09.2025 18:02 Відповісти
+3
Навіть підняті винищувачі не допомогли
показати весь коментар
28.09.2025 17:57 Відповісти
то, мабуть, клята малокаліберна червоно-чорна бандерівська ракета?
показати весь коментар
28.09.2025 17:34 Відповісти
Навіть підняті винищувачі не допомогли
показати весь коментар
28.09.2025 17:57 Відповісти
Теріторія посольства - це теріторія держави, якій належить посольство. Гей, Трампон, як там про захист території НАТО?
показати весь коментар
28.09.2025 18:01 Відповісти
"провели попередню оцінку збитків, і вони "не великі". "

--
"Всього на пів шишечки" і "один раз - не кідорас" - додав речник МЗС
показати весь коментар
28.09.2025 18:02 Відповісти
Два рази - не *****!
показати весь коментар
28.09.2025 18:53 Відповісти
Фермерів на кордон з рашкою, швидко...
показати весь коментар
28.09.2025 18:06 Відповісти
Та то ж нічого,головне побільше українського зерна в бруд висипати,та крилами F-16 привітливо махати кацапольотам! Все саме собою наладиться!
показати весь коментар
28.09.2025 18:09 Відповісти
В зелене мадярів чіпилося, бо бачте,саме вони завдали йому непоправної шкоди.
показати весь коментар
28.09.2025 18:23 Відповісти
Так піднімали ж винищувачі у Польщі ! Чому ж кацапи таки пробили дах посольства.
Ніколи ляхи не будуть нічого збивати, а ні у себе, а ні у нас.
показати весь коментар
28.09.2025 18:47 Відповісти
Чекаєм нових антибандерівських випадів від На В Ротського
показати весь коментар
28.09.2025 18:48 Відповісти
Якщо сцикотно адекватно відповісти терористичному кривавому рашизму треба заборонити "бандеризм", чи хоча б блокувати українські кордони з допомогою фейкових фермерів. Так, поляки?.
показати весь коментар
28.09.2025 19:00 Відповісти
Опять спердолянти промолчат?
показати весь коментар
28.09.2025 19:01 Відповісти
Ні, знову скажуть що це українська провокація.
показати весь коментар
28.09.2025 19:04 Відповісти
няв.врот.ський, прокукурікай нам, що ти накрутив з нашими біженцями? Паскудо, ви, пшеки, потратили на допомогу українцям 3 мільярди злотих, а українські біженці податками в пшацький бюджет внесли 12 (дванадцять) мільярдів золтих. Ти, пшак задрочений, повинен з українців пилинки здувати, а не щемити їх Запиши це на свойому тупому лобі.
показати весь коментар
28.09.2025 19:30 Відповісти
Посольство країни то є суверена територія країни. Напад на посольство це напад на країну.

P.S. Треба терміново направити до посольствп 12 бравих фермерів щоб вони в подальшому бадьоро блокували ракети та дрони кацапів вздовж паркану посольства.
показати весь коментар
28.09.2025 19:38 Відповісти
Коли президентами Польщі, були Валенса і Качинський, такого ********* не робили! Ось така дурня, малята!!
показати весь коментар
28.09.2025 19:42 Відповісти
 
 