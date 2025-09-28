Атака на Київ: завершено аварійно-відновлювальні роботи, четверо загиблих
Надзвичайники завершили аварійно-рятувальні роботи у столиці після масованої російської атаки, повідомляє ДСНС.
Як інформує Цензор.НЕТ, унаслідок удару загинули четверо людей, серед них дитина, ще 13 осіб постраждали.
"Аварійно-рятувальні роботи у столиці завершені. Загинули 4 людини, серед них дитина, ще 13 осіб постраждали", – зазначено в повідомленні ДСНС.
Відомо, що внаслідок російської атаки по столиці загинула 12-річна дівчинка.
Психологи Служби надзвичайних ситуацій надали допомогу 25 людям. До ліквідації наслідків було залучено понад 300 рятувальників та 70 одиниць техніки.
Як повідомлялося, у ніч на 28 вересня Росія завдала комбінованого удару по Україні, застосувавши 595 ударних БпЛА та 48 ракет різного базування. У Києві ракети влучили, зокрема, по житлових кварталах та Інституту кардіології, де знайшли тіла двох людей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Москва за Турчиновим. Він першим обіцяв. Другим це зробити обіцяв Порошенко. Нехай спочатку вони виконають свої обіцянки.
найвеличніший запросив тамагавки.
як прийдуть, кацапам пізда!
Про це повідомили на сторінці салону, в якому жінка працювала перукарем-стилістом.
За словами колег, жінка була здорова та вела активний спосіб життя, але надзвичайно важко переносила стрес під час атак РФ"...