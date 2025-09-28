Атака на Київ: завершено аварійно-відновлювальні роботи, четверо загиблих

Надзвичайники завершили аварійно-рятувальні роботи у столиці після масованої російської атаки, повідомляє ДСНС.

Як інформує Цензор.НЕТ, унаслідок удару загинули четверо людей, серед них дитина, ще 13 осіб постраждали.

"Аварійно-рятувальні роботи у столиці завершені. Загинули 4 людини, серед них дитина, ще 13 осіб постраждали", – зазначено в повідомленні ДСНС.

Відомо, що внаслідок російської атаки по столиці загинула 12-річна дівчинка.

Психологи Служби надзвичайних ситуацій надали допомогу 25 людям. До ліквідації наслідків було залучено понад 300 рятувальників та 70 одиниць техніки.

Як повідомлялося, у ніч на 28 вересня Росія завдала комбінованого удару по Україні, застосувавши 595 ударних БпЛА та 48 ракет різного базування. У Києві ракети влучили, зокрема, по житлових кварталах та Інституту кардіології, де знайшли тіла двох людей.

