Новини Атака ракет і БпЛА на Київ
773 8

Атака на Київ: завершено аварійно-відновлювальні роботи, четверо загиблих

У Києві завершилися аварійно-рятувальні роботи

Надзвичайники завершили аварійно-рятувальні роботи у столиці після масованої російської атаки, повідомляє ДСНС.

Як інформує Цензор.НЕТ, унаслідок удару загинули четверо людей, серед них дитина, ще 13 осіб постраждали.

"Аварійно-рятувальні роботи у столиці завершені. Загинули 4 людини, серед них дитина, ще 13 осіб постраждали", – зазначено в повідомленні ДСНС.

Читайте також: Посольство Польщі в Києві пошкоджене внаслідок російського обстрілу

Відомо, що внаслідок російської атаки по столиці загинула 12-річна дівчинка. 

Психологи Служби надзвичайних ситуацій надали допомогу 25 людям. До ліквідації наслідків було залучено понад 300 рятувальників та 70 одиниць техніки.

Дивіться також: Наслідки нічної атаки по Україні: серед жертв - діти. ВIДЕО

Як повідомлялося, у ніч на 28 вересня Росія завдала комбінованого удару по Україні, застосувавши 595 ударних БпЛА та 48 ракет різного базування. У Києві ракети влучили, зокрема, по житлових кварталах та Інституту кардіології, де знайшли тіла двох людей. 

Київ (20209) обстріл (31080) жертви (1903) атака (556)
в бєлгарадє щас прільоти і наступіл канєц свєта...
28.09.2025 20:07 Відповісти
То просто карма за Чернігів прилетіла.
28.09.2025 20:17 Відповісти
Зеленський, коли мацква умиється кров'ю...!?
28.09.2025 20:20 Відповісти
"Не лізь поперед батька в пекло" (с)
Москва за Турчиновим. Він першим обіцяв. Другим це зробити обіцяв Порошенко. Нехай спочатку вони виконають свої обіцянки.
28.09.2025 21:23 Відповісти
нічого нічого!
найвеличніший запросив тамагавки.
як прийдуть, кацапам пізда!
28.09.2025 20:21 Відповісти
Вже пять: жінка померла в укритті через сильний стрес. " Серце 52-річної Ілони Ревут зупинилося в укритті під час російського обстрілу 28 вересня на Київ.
Про це повідомили на сторінці салону, в якому жінка працювала перукарем-стилістом.

За словами колег, жінка була здорова та вела активний спосіб життя, але надзвичайно важко переносила стрес під час атак РФ"...
28.09.2025 20:49 Відповісти
28.09.2025 21:03 Відповісти
росія пишеться завжди тільки з маленької букви…
28.09.2025 21:04 Відповісти
 
 