У Польщі спрогнозували скільки ще триватиме війна в Україні

Війна в Україні йтиме ще 3 роки - Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Україна готується до війни проти Росії, яка може тривати ще три роки. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це дипломат повідомив в інтерв’ю подкасту The Rest Is Politics.

Сікорський переконаний, що російський диктатор Володимир Путін не здатен витримати затяжний конфлікт і зазнає стратегічної поразки.

За його словами, Київ поступово зміцнює оборонний потенціал і частково забезпечує себе власним озброєнням.

"Україна планує трирічну війну, а ці колоніальні війни зазвичай тривають близько десяти років. Не думаю, що Путін зможе витримати це ще три роки. Ми збираємося надати Україні засоби для опору, використовуючи заморожені російські активи", — сказав Сікорський.

За словами польського міністра, нині Україна виробляє близько половини своїх безпілотників і ракет, що свідчить про посилення оборонної самостійності.

Він наголосив, що війна Росії проти України фактично триває вже понад десять років — з моменту анексії Криму — і Кремль не досяг жодної стратегічної мети.

"Ми думали, що в нього друга армія у світі, а він думав, що це буде легка прогулянка, триденна операція. Понад десять років потому він усе ще воює на Донбасі. Я б не назвав це перемогою", — зауважив Сікорський.

Міністр також підкреслив, що поразка України створить пряму загрозу для Польщі та східного флангу НАТО. За його словами, Варшава готова й надалі посилювати оборону, щоб уникнути повторення російського впливу.

"Якщо Путін завоює Україну, ми будемо наступними. Ми будемо їсти траву, аніж знову станемо російською колонією", — підсумував очільник МЗС Польщі.

Топ коментарі
+12
Та якось пофіг на його думку, війна закінчиться коли великі дяді рішать кінчати війну чи ні, і нікого вже готувати, позавчора в один день сзч 9000 пішло, чи поляки такі хитрозаді що за спинами других будуть сидіти? Мабуть здриснуть в Германію при першому же шухері.
показати весь коментар
12.11.2025 23:38 Відповісти
+11
Війна триватиме допоки обнюханий зрадник гратиме роль президента.
показати весь коментар
12.11.2025 23:36 Відповісти
+9
Ну так Європа вже звикла за три роки щоб війна в Україні тривала якомога довше ,сракою сидіти на двох стільцях ( купляючи ресурси в кацапії і даючи по чайній ложці озброєнь) але , судячи зі скандалом довколо міндича на три роки українців не вистачить точно.
показати весь коментар
12.11.2025 23:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А потім навезуть 10 лям бангладешців...
показати весь коментар
12.11.2025 23:35 Відповісти
нафіга вони потрібні ? Якщо вистоїмо - є механізація для обробітки землі....
показати весь коментар
12.11.2025 23:38 Відповісти
Немає ще такої меїханізації всюди.Люди потрібні.
показати весь коментар
12.11.2025 23:40 Відповісти
Прийом лісоруба на роботу:
- Досвід роботи є?
- Є!
- Де?
- В пустелі Сахара!
- Так там лісів немає?
- І тут не буде!!!
показати весь коментар
12.11.2025 23:50 Відповісти
Як не дивно , але є . Погляньте на кількість працівників у агрохолдингах , там половина - охоронці , а тих хто безпосередньо працює у полях - мізер . Сьогодні один оператор за зміну виконує роботу колишньої колгоспної тракторної бригади за кілька днів , а на деяких операціях - за тиждень. Ну а мігрантів навезуть щоб обслуговувати забаганки панів ( вони і нині по козинах їм готують та прибирають бо дешевше за місцевих обходяться ) , а також як робітників на заводи що після війни залишаться .
показати весь коментар
13.11.2025 00:13 Відповісти
Я мав на увазі різні сфери праці.
показати весь коментар
13.11.2025 00:21 Відповісти
Про заводи та сільське господарство я написав . Яка іще сфера окрім комунальної вимагає напливу мігрантів - поліція , прокуратура , суди чи держслужба ? Яка із цих сфер понесла непоправні втрати і вимагає заміни "цінних кадрів " мігрантами ?
показати весь коментар
13.11.2025 00:40 Відповісти
На завдах повно людей працює.Є повно підприємств,де їжу готують,вантажників навіть не вистачає.
показати весь коментар
13.11.2025 01:08 Відповісти
Цей спір ні про шо . Кожен залишиться при своїй думці. Всього доброго !
показати весь коментар
13.11.2025 11:07 Відповісти
Вся сфера обслуговування. Все комунальне господарство. Вся енергетика. Весь транспорт. Іще дуже і дуже багато чого.
показати весь коментар
13.11.2025 07:34 Відповісти
Не плутай Британію з Україною . Та й взагалі подивися з чого полеміка почалася - сільського господарства . Там дійсно технології біжать попереду коня , а відкритий ринок землі швиденько робить свою справу - ще кілька років війни і вся рілля опиниться у руках агрохолдингів , відсутність роботи у промисловості спонукатиме до міграції , а не до будівництва нових підприємств , бо магнати уміють рахувати і їм дешевше робити замовлення саме там звідки мігранти сунуть , а не в Україні . При такому стані речей кому нах потрібні твої комунальні господарства , та сфера обслуговування чи транспорт ? А про енергетику ...... ну звісно , хто ж іще на АЕС працюватиме як не мігрант з потенційного бангладешу (((
показати весь коментар
13.11.2025 11:05 Відповісти
До чого тут Британія? Які технології? Де? В сфері послуг? В енергетиці самі АЕС? Чи бангладешці або непальці без світла живуть? Чи електриками в них українці працюють, бо самі вони не здатні? Чи сантехніку тобі в квартирі робот прийде ремонтувати? Ти абсолютно не в темі питання. Ні в промисловості, ні в якійсь другій сфері, ні, тим більше, в сільському господарстві. Рано ще тобі влазити в дискусії.
показати весь коментар
13.11.2025 11:48 Відповісти
А тобі вже пізно , на жаль , розум тобі сказав : "прощавай" , особливо в сільськогосподарській галузі (( Те що ти на базарі сало вибираєш ніяким чином не робить з тебе "ікспєрда " у питанні продовольчої безпеки , навіть як прапорець vpnшний ти обрав британський ((
показати весь коментар
13.11.2025 15:35 Відповісти
А ти, схоже, з тих, хто про те, де насправді береться сало, і скільки людей задіяно для того, щоб воно з"явилось на базарі, не маєш і найменшого уявлення. Розум тобі навіть "привіт" ніколи не казав...
показати весь коментар
13.11.2025 17:52 Відповісти
Мені дуже важлива твоя думка про мене , ідіоте , Особливо у питанні сала , яким я тебе , козла , годую
показати весь коментар
13.11.2025 18:01 Відповісти
Кого ти годуєш, пітушара? Ще один "кармілєц" намалювався...
показати весь коментар
13.11.2025 18:35 Відповісти
Лошок , не дмися дуже , бо обхезаєшся . Некрасіво буде ))
показати весь коментар
13.11.2025 18:40 Відповісти
Може й 20, а може й усі 30, що вдієш. Ну немає ж у нас вибору)
показати весь коментар
12.11.2025 23:39 Відповісти
І одного швейцарця
показати весь коментар
12.11.2025 23:40 Відповісти
Якщо нічого екстраординарного не трапиться то кацапів ми витуримо за поребрик до кінця 2027 року.
показати весь коментар
12.11.2025 23:37 Відповісти
вангуєш чи бАдангуєш?
показати весь коментар
12.11.2025 23:39 Відповісти
вживає)) те що й **********
показати весь коментар
13.11.2025 08:36 Відповісти
Хто це "ми"? Кріпаки яких на вулицях наловили? Чи разом з мусорами , прокурорами, суддями...? І чим будемо виганяти далекобійними лопатами від кулеби?
показати весь коментар
12.11.2025 23:45 Відповісти
А що зараз заважає витурити?
показати весь коментар
13.11.2025 07:59 Відповісти
Внутрішня корупція і зовнішній пофігізм.
показати весь коментар
13.11.2025 08:35 Відповісти
"Ми збираємося надати Україні засоби для опору, використовуючи заморожені російські активи" - і шо, багато людей планують розморозити?

Це я риторично, звісно будуть кладовища з українців рости.
показати весь коментар
12.11.2025 23:37 Відповісти
так пусть поляки и воюют
показати весь коментар
13.11.2025 06:15 Відповісти
Якщо примусити захід ввести війська, а всі важілі для цього є, війна закінчиться за тиждень.
показати весь коментар
12.11.2025 23:41 Відповісти
Ні, почнеться третя світова і тоді вже жопа всім на роки.
показати весь коментар
12.11.2025 23:44 Відповісти
Мене влаштовує третя світова. А от маскальську еліту з дітьми у лондоні, монако і маямі - ні. Тому ти і киздиш тута 😆
показати весь коментар
12.11.2025 23:47 Відповісти
Бо ти диванний вояка і моральний виродок. Якщо тебе влаштовує нове всесвітня різанина що відкине людство в нові темні віки. Пішов *****.
показати весь коментар
13.11.2025 03:05 Відповісти
А зараз яка іде - невже друга громадянська ? (( Без малого не весь світ так чи інакше у цю війну втягнутий , а для тебе третьої світової немає ...... Те що її по світу не ведуть за методами другої зовсім нічого не значить . І про жопу ..... коли перші дві йшли - жопа теж не повсюди була.
показати весь коментар
13.11.2025 00:18 Відповісти
Україно-російська.
показати весь коментар
13.11.2025 03:04 Відповісти
Шо там роблять північні корейці, іранці, найманці з африки на боці московії?
показати весь коментар
13.11.2025 05:43 Відповісти
Найманці. Не більше. В нас теж багато добровольців з інших країн
показати весь коментар
13.11.2025 08:32 Відповісти
"Найманці. Не більше."...... Тобто коли по тобі прилітає корейська ракета , іранський дрон чи китайський снаряд то потрібно їх вважати за "найманців" , а не рахувати ці країни за союзників параші у війні , а дії орбана по блокуванню допомоги Україні розцінювати як "захист угорських інтересів" ?
показати весь коментар
13.11.2025 10:57 Відповісти
Ти справді не розумієш що наведені тобою приклади, це одні зі сторін медалі?
показати весь коментар
13.11.2025 12:02 Відповісти
Я розумію що ця медаль поміж іншого має у тексті фразу : "трєтя світова ( гібридна ) "
показати весь коментар
13.11.2025 15:29 Відповісти
ЗСУ воюють китайськими дронами. І?
показати весь коментар
13.11.2025 12:16 Відповісти
Ах он воно що , тобто , якщо ЗСУ використовують китайські дрони , то китай ніяким чином участі у війні не приймає ? Ти іще забув про "восємь лєт бамбас дамбілі " мені нагадати і що "біндєри пєрвиє началі в домє прафсаюзав мальчікав жаріть " .
показати весь коментар
13.11.2025 15:28 Відповісти
Не ліпи гнилі відмазки. Дай пряму відповідь: воюють ЗСУ китайськими дронами, чи ні?
показати весь коментар
13.11.2025 17:54 Відповісти
Спрасі у распятих мальчікав у трусіках , вони тобі розкажуть чиє мейд ін на дроні написане .
показати весь коментар
13.11.2025 18:03 Відповісти
Почав вже марити?
показати весь коментар
13.11.2025 18:36 Відповісти
Мальчік , чи ти , троля ?
показати весь коментар
13.11.2025 18:41 Відповісти
Ну всім, то всім, а чому має бути ******* лише українцям
показати весь коментар
13.11.2025 08:21 Відповісти
Яка в Європі армія? Вони самі кажуть, що не готові до війни з росією. Ви там тримайтеся до 2030, а ми потихеньку підготуємся. А що буде з Україною через 5 років такої війни страшно уявити.
показати весь коментар
13.11.2025 00:45 Відповісти
Достатньо і тисячі західних солдатів в Україні щоб закінчилась війна.
показати весь коментар
13.11.2025 02:54 Відповісти
мнго ще тисяч відправлять, коли закінчиться перша тисяча ?
показати весь коментар
13.11.2025 05:03 Відповісти
Відправлять томагавки і ф-35 чого москва і боїться.
показати весь коментар
13.11.2025 05:44 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2025 07:08 Відповісти
Томагавки и ф35 це американська зброя. Яке буде діло Америці, якщо в Україні загинуть 1000 солдат Польщі чи Німеччини. А американські війська Трамп з Венсом ніколи не відправлять, а їм ще 3 роки керувати.
показати весь коментар
13.11.2025 10:38 Відповісти
зеленський ****🤡 ,йди вже хочь кудись ,дай людям захистити Україну , потвора ! залиш посаду ,згинь нечиста !!! ...
показати весь коментар
12.11.2025 23:41 Відповісти
добре,що Європа не винна у зраді ЗЕ
показати весь коментар
12.11.2025 23:44 Відповісти
Ідіоти. Такими темпами через 3 роки вже Україна в Чопі залишиться.
показати весь коментар
12.11.2025 23:44 Відповісти
Можливо ідіоти залишили зрадника при владі?
показати весь коментар
12.11.2025 23:46 Відповісти
Залишили і залишають. Але не ідіоти, а імбецили. Цього клопа треба було чавити ще 24.02.22 за держзраду - саботаж оборони країни і зірвану підготовку до війни. Але ж не на часі, потужний Лідор - ні політики, ні охлос не висловили недовіру цьому глисту. От саме тому через 3 роки і буде Україна по Чоп.
показати весь коментар
12.11.2025 23:52 Відповісти
Та скоро СЗЧ вже значно перевищить бусифікацію, от тоді моментально і настане кінець.
показати весь коментар
12.11.2025 23:48 Відповісти
Які ***** три роки, ні в нас ні в рашки на ще три роки не вистачить ресурсу
показати весь коментар
12.11.2025 23:49 Відповісти
За місяці не скажу, але проблеми в економіці через війну в них вже почалися
показати весь коментар
13.11.2025 08:34 Відповісти
З їхніми проблемами вони зможуть воювати ще мінімум років 10. А скільки ми зможемо?
показати весь коментар
13.11.2025 11:51 Відповісти
Якийсь ідіотизм… Як взагалі можна таке спрогнозувати, коли ситуація може різко змінитися кожного місяця? Багато що, на це впливає… Китай, США, наша внутрішня ситуація (рівень корупції, мобілізація, бажання людей чинити спротив і багато чого іншого).

Чи цей поляк просто подивився на втрати, порахував кількість людей і включив калькулятор, щоб вирахувати, скільки ще може тривати війна?! Не здивуюся, якщо так
показати весь коментар
12.11.2025 23:52 Відповісти
Сікорський полоумний дебіл, який завжди на емоціях. Це як слухати промови в п'яного.
показати весь коментар
13.11.2025 05:34 Відповісти
Це не прогноз, а план
показати весь коментар
13.11.2025 07:12 Відповісти
Ішак - перший, хто зацікавлений у продовженні війни, бо тільки у такий спосіб обкурене чмо сподівається втриматись при владі.
показати весь коментар
13.11.2025 07:34 Відповісти
Напевно на три роки українців не вистачить. Напевно польша стане областю України або росії
показати весь коментар
13.11.2025 08:01 Відповісти
 
 