У Польщі спрогнозували скільки ще триватиме війна в Україні
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Україна готується до війни проти Росії, яка може тривати ще три роки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це дипломат повідомив в інтерв’ю подкасту The Rest Is Politics.
Сікорський переконаний, що російський диктатор Володимир Путін не здатен витримати затяжний конфлікт і зазнає стратегічної поразки.
За його словами, Київ поступово зміцнює оборонний потенціал і частково забезпечує себе власним озброєнням.
"Україна планує трирічну війну, а ці колоніальні війни зазвичай тривають близько десяти років. Не думаю, що Путін зможе витримати це ще три роки. Ми збираємося надати Україні засоби для опору, використовуючи заморожені російські активи", — сказав Сікорський.
За словами польського міністра, нині Україна виробляє близько половини своїх безпілотників і ракет, що свідчить про посилення оборонної самостійності.
Він наголосив, що війна Росії проти України фактично триває вже понад десять років — з моменту анексії Криму — і Кремль не досяг жодної стратегічної мети.
"Ми думали, що в нього друга армія у світі, а він думав, що це буде легка прогулянка, триденна операція. Понад десять років потому він усе ще воює на Донбасі. Я б не назвав це перемогою", — зауважив Сікорський.
Міністр також підкреслив, що поразка України створить пряму загрозу для Польщі та східного флангу НАТО. За його словами, Варшава готова й надалі посилювати оборону, щоб уникнути повторення російського впливу.
"Якщо Путін завоює Україну, ми будемо наступними. Ми будемо їсти траву, аніж знову станемо російською колонією", — підсумував очільник МЗС Польщі.
Інші заяви Сікорського про війну в Україні
- Раніше міністр закордонних справ Польщі заявляв, що для завершення війни в Україні потрібно лише рішення Путіна про виведення військ Росії.
- Росія пішла на тактично нерозумну ескалацію проти Заходу.
- Польща готова допомогти Україні відновити енергосистему після російських атак.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Досвід роботи є?
- Є!
- Де?
- В пустелі Сахара!
- Так там лісів немає?
- І тут не буде!!!
Це я риторично, звісно будуть кладовища з українців рости.
Чи цей поляк просто подивився на втрати, порахував кількість людей і включив калькулятор, щоб вирахувати, скільки ще може тривати війна?! Не здивуюся, якщо так