У Польщі спрогнозували скільки ще триватиме війна в Україні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Україна готується до війни проти Росії, яка може тривати ще три роки.



Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це дипломат повідомив в інтерв’ю подкасту The Rest Is Politics.

Сікорський переконаний, що російський диктатор Володимир Путін не здатен витримати затяжний конфлікт і зазнає стратегічної поразки.

За його словами, Київ поступово зміцнює оборонний потенціал і частково забезпечує себе власним озброєнням.

"Україна планує трирічну війну, а ці колоніальні війни зазвичай тривають близько десяти років. Не думаю, що Путін зможе витримати це ще три роки. Ми збираємося надати Україні засоби для опору, використовуючи заморожені російські активи", — сказав Сікорський.

За словами польського міністра, нині Україна виробляє близько половини своїх безпілотників і ракет, що свідчить про посилення оборонної самостійності.

Він наголосив, що війна Росії проти України фактично триває вже понад десять років — з моменту анексії Криму — і Кремль не досяг жодної стратегічної мети.

"Ми думали, що в нього друга армія у світі, а він думав, що це буде легка прогулянка, триденна операція. Понад десять років потому він усе ще воює на Донбасі. Я б не назвав це перемогою", — зауважив Сікорський.

Міністр також підкреслив, що поразка України створить пряму загрозу для Польщі та східного флангу НАТО. За його словами, Варшава готова й надалі посилювати оборону, щоб уникнути повторення російського впливу.

"Якщо Путін завоює Україну, ми будемо наступними. Ми будемо їсти траву, аніж знову станемо російською колонією", — підсумував очільник МЗС Польщі.

