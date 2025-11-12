Навроцький запросив Зеленського до Польщі на тлі нестачі "симетрії" у відносинах з Україною

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що у відносинах між Польщею та Україною бракує симетрії, і закликав зробити їх більш реалістичними та партнерськими.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу wPolsce24, повідомляє Цензор.НЕТ.

Підтримка України Польщею

За словами Навроцького, Варшава й надалі підтримуватиме Україну у протидії російській агресії, проте реалізація українських інтересів не може ігнорувати позицію польського суспільства.

"Якщо хтось у світі, наприклад президент Зеленський, очікує, що я не говоритиму голосом поляків у справах, які для нас важливі, - то вони будуть розчаровані", - наголосив польський лідер.

Він підкреслив, що Польща має право порушувати питання, важливі для неї, й не повинна бути "заручником" у відносинах з іншими державами, включно з Україною. "Я роблю реальними наші відносини з Україною і вимагаю певної симетрії у них", - додав президент.

Запрошення Навроцького Зеленському

Водночас Навроцький заявив про готовність зустрітися з Володимиром Зеленським і запросив його до Варшави. За його словами, це була б нагода подякувати полякам за підтримку України та обговорити важливі питання, зокрема ексгумації на Волині.

Що передувало?

Нагадаємо, українська сторона готує двосторонню зустріч Володимира Зеленського та президента Польщі Кароля Навроцького, яка може відбутись найближчими тижнями.

Керівник відділу міжнародної політики Канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що очна зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і польським лідером Каролем Навроцьким можлива, якщо український президент приїде до Варшави.

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що підтримка України не може означати відмову від державних інтересів Варшави. Політик нагадав про проблеми, які не вирішуються роками, від питання ексгумації на Волині до "браку вдячності польському народу".

