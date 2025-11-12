Новини відносини України та Польщі Навроцький про Зеленського
Навроцький запросив Зеленського до Польщі на тлі нестачі "симетрії" у відносинах з Україною

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що у відносинах між Польщею та Україною бракує симетрії, і закликав зробити їх більш реалістичними та партнерськими.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу wPolsce24.

Підтримка України Польщею

За словами Навроцького, Варшава й надалі підтримуватиме Україну у протидії російській агресії, проте реалізація українських інтересів не може ігнорувати позицію польського суспільства.

"Якщо хтось у світі, наприклад президент Зеленський, очікує, що я не говоритиму голосом поляків у справах, які для нас важливі, - то вони будуть розчаровані", - наголосив польський лідер.

Він підкреслив, що Польща має право порушувати питання, важливі для неї, й не повинна бути "заручником" у відносинах з іншими державами, включно з Україною. "Я роблю реальними наші відносини з Україною і вимагаю певної симетрії у них", - додав президент.

Запрошення Навроцького Зеленському

Водночас Навроцький заявив про готовність зустрітися з Володимиром Зеленським і запросив його до Варшави. За його словами, це була б нагода подякувати полякам за підтримку України та обговорити важливі питання, зокрема ексгумації на Волині.

Що передувало?

Нагадаємо, українська сторона готує двосторонню зустріч Володимира Зеленського та президента Польщі Кароля Навроцького, яка може відбутись найближчими тижнями.

Керівник відділу міжнародної політики Канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що очна зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і польським лідером Каролем Навроцьким можлива, якщо український президент приїде до Варшави.

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що підтримка України не може означати відмову від державних інтересів Варшави. Політик нагадав про проблеми, які не вирішуються роками, від питання ексгумації на Волині до "браку вдячності польському народу".

Топ коментарі
Зелі зараз не до симетрії - потрібно міндічів відбілювати
12.11.2025 15:28 Відповісти
Навроцький хоче відкату від схематозів? )))
12.11.2025 15:30 Відповісти
+2
Польща буде підтримувати Україну, це й так зрозуміло, бо куди дінеться. Приїзд Зеленського до Варшави, окрім зазначеного Навроцьким символізму, має стати також символом вдячності від поляків Україні за тривалий і героїчний захист Польщі від кацапської орди. І нарешті Навроцькому слід припинити бикувати щодо польських інтересів та історичних взаємних трагедій. Україна і Польща разом є непереможними. Це мають усвідомити обидві країни і шанувати одне одного.
12.11.2025 15:42 Відповісти
а якщо виїде і не повернеться?
Краще нехай дома сидить до кінця розслідування "Міндіч і Ко"
12.11.2025 15:30 Відповісти
Навроцький хоче відкату від схематозів? )))
Кароль почне бухтіти про резню між громадянами Польші на Волині а Вова розповість про сеньора Голодомора?
12.11.2025 15:31 Відповісти
для "польської симетрії" від навроцького - українське "а ось Вам".або польске "поцалуй сі в дупу,псякрев ,рускій дзяду"
12.11.2025 15:39 Відповісти
польский близнюк Вятровича хоче бачити еврея з Київа з вибаченнями і посипаною пеплом головою.
Ясно що Зеля не хоче - захисник Європи і вибачатись за Бандеру...
В результаті - трох исхоже на жопу і для України і для Польщі! Покоління смартфонів доголосувалось через Тік-Ток! І в США також...
12.11.2025 15:42 Відповісти
за що вибачатися? Які претензії до України, якщо її на той момент на карті світу не було?
12.11.2025 15:52 Відповісти
Це якщо послуговуватися здоровим глуздом. А зараз в цьому напрямку криза світового рівня.
Давно не читали, що поляки пишуть про Україну і українців в соцмережах. Тільки не треба про ботів.
13.11.2025 08:26 Відповісти
Я досі не розумію претензій пшеків до України на рахунок т.з. "Волинської різні", коли на той момент незалежної України не існувало. На той момент територія була під німецькою окупацією, формально належала до окупованої Польщі. Ідіоти, чесне слово.
12.11.2025 15:51 Відповісти
Поляки мають претензії до УПА і вимагають від офіційного Києва засудження вимушених акції проти окремих поляків, здійснених нашими героями-захисниками українського народу з 1943 року. До речі, у Другій СВ Українська повстанська армія була єдиною військовою силою, яка стала захист українців проти усіх наших додішніх ворогів - кацапів, поляків і німців.
12.11.2025 16:06 Відповісти
Навроцькій дає зеленському корідор , допомагає збити хвилю ...
12.11.2025 15:55 Відповісти
"Пан гоноровий" вирішив українцям, в черговий раз, "руки повикручувать"? Сумніваюся, що він збирається персонвльно "Блазню" "яйця давить"...
12.11.2025 17:19 Відповісти
Походу Навроцький хоче перейняти досвід ЗЄ у побудові корупційної вертикалі.
13.11.2025 01:02 Відповісти
 
 