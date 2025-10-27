Глава Бюро міжнародної політики Пшидач: Якщо Зеленський хоче побачитися з Навроцьким, ніщо не заважає йому сісти в поїзд і приїхати до Польщі

Керівник відділу міжнародної політики Канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що очна зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і польським лідером Каролем Навроцьким можлива, якщо український президент приїде до Варшави.

Про це повідомляє TVN24, передає Цензор.НЕТ.

Пшидач нагадав, що з моменту вступу Навроцького на посаду в серпні 2025 року вони не проводили особистих зустрічей, проте регулярно спілкувалися телефоном.

На запитання, чи повинен Навроцький першим відвідати Київ через свій більший політичний досвід, Пшидач відповів, що у дипломатії таких правил немає. Він також нагадав, що Польщу вже відвідували лідери Литви, Латвії, Естонії та Данії.

"Якщо президент Зеленський хоче побачитися з Каролем Навроцьким, ніщо не заважає йому сісти в поїзд і приїхати до Варшави на зустріч", - зазначив він.

Нагадаємо, українська сторона готує двосторонню зустріч Володимира Зеленського та президента Польщі Кароля Навроцького, яка може відбутись найближчими тижнями.

