Глава Бюро міжнародної політики Пшидач: Якщо Зеленський хоче побачитися з Навроцьким, ніщо не заважає йому сісти в поїзд і приїхати до Польщі
Керівник відділу міжнародної політики Канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що очна зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і польським лідером Каролем Навроцьким можлива, якщо український президент приїде до Варшави.
Про це повідомляє TVN24, передає Цензор.НЕТ.
Пшидач нагадав, що з моменту вступу Навроцького на посаду в серпні 2025 року вони не проводили особистих зустрічей, проте регулярно спілкувалися телефоном.
На запитання, чи повинен Навроцький першим відвідати Київ через свій більший політичний досвід, Пшидач відповів, що у дипломатії таких правил немає. Він також нагадав, що Польщу вже відвідували лідери Литви, Латвії, Естонії та Данії.
"Якщо президент Зеленський хоче побачитися з Каролем Навроцьким, ніщо не заважає йому сісти в поїзд і приїхати до Варшави на зустріч", - зазначив він.
Нагадаємо, українська сторона готує двосторонню зустріч Володимира Зеленського та президента Польщі Кароля Навроцького, яка може відбутись найближчими тижнями.
А от у нас! Кожендень - нові враження... А саме за новими враженнями лоди і їздять в нові місця... Так що краще вже Навроцькому приїхать до києва...