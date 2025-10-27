УКР
Новини Зустріч Навроцького та Зеленського
1 533 11

Глава Бюро міжнародної політики Пшидач: Якщо Зеленський хоче побачитися з Навроцьким, ніщо не заважає йому сісти в поїзд і приїхати до Польщі

пшидач

Керівник відділу міжнародної політики Канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що очна зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і польським лідером Каролем Навроцьким можлива, якщо український президент приїде до Варшави.

Про це повідомляє TVN24, передає Цензор.НЕТ.

Пшидач нагадав, що з моменту вступу Навроцького на посаду в серпні 2025 року вони не проводили особистих зустрічей, проте регулярно спілкувалися телефоном.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща більше не може нескінченно приймати українських біженців, - глава Бюро міжнародної політики Пшидач

На запитання, чи повинен Навроцький першим відвідати Київ через свій більший політичний досвід, Пшидач відповів, що у дипломатії таких правил немає. Він також нагадав, що Польщу вже відвідували лідери Литви, Латвії, Естонії та Данії.

"Якщо президент Зеленський хоче побачитися з Каролем Навроцьким, ніщо не заважає йому сісти в поїзд і приїхати до Варшави на зустріч", - зазначив він.

Нагадаємо, українська сторона готує двосторонню зустріч Володимира Зеленського та президента Польщі Кароля Навроцького, яка може відбутись найближчими тижнями.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Навроцький: Зроблю все, щоб у Польщі не було війни, а в Україні не гинули польські солдати

Автор: 

Зеленський Володимир (25969) Пшидач Марцін (25) Навроцький Кароль (81)
Топ коментарі
+6
Блин, вы пробовали взять билет Киев-Варшава?! Попробуйте - потом советовать будете!
показати весь коментар
27.10.2025 14:45 Відповісти
+4
Наф нам це треба… Поляки звикли споконвіку гнути голови українцям. Тому за старою українською традицією - ласкаво просимо у гості.
показати весь коментар
27.10.2025 15:00 Відповісти
+3
Ну може через Ермака.
показати весь коментар
27.10.2025 14:56 Відповісти
та там в нього свої люди на ж/д....
показати весь коментар
27.10.2025 14:53 Відповісти
дЄрмак може навіть літаком із Борисполя ....
показати весь коментар
27.10.2025 14:58 Відповісти
показати весь коментар
27.10.2025 14:50 Відповісти
наші люди на потягах не їздять
показати весь коментар
27.10.2025 14:58 Відповісти
А що Зеленський може нового побачить у Варшаві? Мирне, прісне місто... Рутина...
А от у нас! Кожендень - нові враження... А саме за новими враженнями лоди і їздять в нові місця... Так що краще вже Навроцькому приїхать до києва...
показати весь коментар
27.10.2025 14:59 Відповісти
Н, да. А, Навроцькому не цікавл подивитись на міста України? Він же точно не з трусливих?!
показати весь коментар
27.10.2025 15:31 Відповісти
В чого воно таке зухвале цей Псиздач? Мабуть уявляє себе шляхтичем гоноровим?
показати весь коментар
27.10.2025 15:53 Відповісти
Не было никакой необходимости отвечать так грубо.
показати весь коментар
27.10.2025 16:11 Відповісти
 
 