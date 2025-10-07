Зеленський та Навроцький можуть зустрітися "найближчими тижнями", - посол Боднар

Українська сторона готує двосторонню зустріч Володимира Зеленського та президента Польщі Кароля Навроцького, яка може відбутись найближчими тижнями.

Про це заявив виданню RMF 24 посол України у Варшаві Василь Боднар, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми розмовляли з канцелярією президента, нам сказали, що після засідання ООН буде візит (Навроцького - ред.) в Україну, і зараз ми готуємося до цього", - розповів він, висловивши сподівання, що це станеться найближчими тижнями.

Дипломат уточнив, що Україна розраховує отримати графік візиту Навроцького в Україну "найближчими днями". Але конкретних термінів він не розкрив.

Очікується, що на порядку денного переговорів Зеленського та Навроцького буде насамперед питання безпеки.

"Бо ми маємо спільного ворога і мусимо захищатися від Росії. Звичайно, Польща зараз також перебуває під загрозою з боку Росії, і це не тільки дрони. Це дезінформація, це вплив різних країн ЄС, це Балтійське море, тобто багато речей, які ми мусимо узгодити, а також посилити нашу оборону, яка має багато що запропонувати", - додав Боднар.

