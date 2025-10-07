УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8304 відвідувача онлайн
Новини Зустріч Навроцького та Зеленського
120 1

Зеленський та Навроцький можуть зустрітися "найближчими тижнями", - посол Боднар

Зустріч Зеленського та Навроцького

Українська сторона готує двосторонню зустріч Володимира Зеленського та президента Польщі Кароля Навроцького, яка може відбутись найближчими тижнями.

Про це заявив виданню RMF 24 посол України у Варшаві Василь Боднар, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми розмовляли з канцелярією президента, нам сказали, що після засідання ООН буде візит (Навроцького - ред.) в Україну, і зараз ми готуємося до цього", - розповів він, висловивши сподівання, що це станеться найближчими тижнями.

Дипломат уточнив, що Україна розраховує отримати графік візиту Навроцького в Україну "найближчими днями". Але конкретних термінів він не розкрив.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Навроцький заявив, що планує зустрітися із Зеленським у Києві

Очікується, що на порядку денного переговорів Зеленського та Навроцького буде насамперед питання безпеки.

"Бо ми маємо спільного ворога і мусимо захищатися від Росії. Звичайно, Польща зараз також перебуває під загрозою з боку Росії, і це не тільки дрони. Це дезінформація, це вплив різних країн ЄС, це Балтійське море, тобто багато речей, які ми мусимо узгодити, а також посилити нашу оборону, яка має багато що запропонувати", - додав Боднар.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Боднар Василь (161) Зеленський Володимир (25731) Навроцький Кароль (78)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Там би якийсь фаховий історик контролював бєніну макаку, а то цей організм признає, що УПА й часовню развалили
показати весь коментар
07.10.2025 22:59 Відповісти
 
 