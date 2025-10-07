РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8426 посетителей онлайн
Новости Встреча Навроцкого и Зеленского
94 1

Зеленский и Навроцкий могут встретиться "в ближайшие недели", - посол Боднар

Встреча Зеленского и Навроцкого

Украинская сторона готовит двустороннюю встречу Владимира Зеленского и президента Польши Кароля Навроцкого, которая может состояться в ближайшие недели.

Об этом заявил изданию RMF 24 посол Украины в Варшаве Василий Боднар, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы разговаривали с канцелярией президента, нам сказали, что после заседания ООН будет визит (Навроцкого. - Ред.) в Украину, и сейчас мы готовимся к этому", - рассказал он, выразив надежду, что это произойдет в ближайшие недели.

Дипломат уточнил, что Украина рассчитывает получить график визита Навроцкого в Украину "в ближайшие дни". Но конкретных сроков он не раскрыл.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Навроцкий заявил, что планирует встретиться с Зеленским в Киеве

Ожидается, что на повестке дня переговоров Зеленского и Навроцкого будет прежде всего вопрос безопасности.

"Потому что мы имеем общего врага и должны защищаться от России. Конечно, Польша сейчас также находится под угрозой со стороны России, и это не только дроны. Это дезинформация, это влияние различных стран ЕС, это Балтийское море, то есть много вещей, которые мы должны согласовать, а также усилить нашу оборону, которая имеет много чего предложить", - добавил Боднар.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Боднар Василий (170) Зеленский Владимир (22176) Навроцкий Кароль (76)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Там би якийсь фаховий історик контролював бєніну макаку, а то цей організм признає, що УПА й часовню развалили
показать весь комментарий
07.10.2025 22:59 Ответить
 
 