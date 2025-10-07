Зеленский и Навроцкий могут встретиться "в ближайшие недели", - посол Боднар
Украинская сторона готовит двустороннюю встречу Владимира Зеленского и президента Польши Кароля Навроцкого, которая может состояться в ближайшие недели.
Об этом заявил изданию RMF 24 посол Украины в Варшаве Василий Боднар, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы разговаривали с канцелярией президента, нам сказали, что после заседания ООН будет визит (Навроцкого. - Ред.) в Украину, и сейчас мы готовимся к этому", - рассказал он, выразив надежду, что это произойдет в ближайшие недели.
Дипломат уточнил, что Украина рассчитывает получить график визита Навроцкого в Украину "в ближайшие дни". Но конкретных сроков он не раскрыл.
Ожидается, что на повестке дня переговоров Зеленского и Навроцкого будет прежде всего вопрос безопасности.
"Потому что мы имеем общего врага и должны защищаться от России. Конечно, Польша сейчас также находится под угрозой со стороны России, и это не только дроны. Это дезинформация, это влияние различных стран ЕС, это Балтийское море, то есть много вещей, которые мы должны согласовать, а также усилить нашу оборону, которая имеет много чего предложить", - добавил Боднар.
