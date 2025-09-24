РУС
Навроцкий заявил, что планирует встретиться с Зеленским в Киеве

президент Польши Навроцкий

Глава Польши Кароль Навроцкий на мерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

"Эта встреча в Киеве с президентом Зеленским возможна в этот активный период моей дипломатии. Сейчас я завершаю свой первый месяц встреч в Европе и по всему миру, но вполне естественно, что я встречусь с президентом Зеленским", - сказал Навроцкий.

Польский лидер отметил, что уже имел короткий разговор с Зеленским, во время которого стороны "коротко обменялись любезностями" и выразили взаимную готовность к более содержательной встрече в ближайшее время.

Читайте также: Навроцкий обещает встретиться с Зеленским: Это придется сделать

Отдельно Навроцкий отметил важность поддержки Польши со стороны США.

"Я с самого начала чувствовал, что президент Трамп особенно будет поддерживать Польшу. Вы также были свидетелями нашей встречи в Белом доме, и даже тогда президент Трамп заверил нас, что он твердо на стороне Польши. Для нас это, конечно, хорошая новость", - сказал глава Польши.

Политик добавил, что "увеличение контингентов американских войск в Польше - это хорошая информация для всего региона Центральной Европы, что подтвердили и мои коллеги, президенты стран Балтии".

Читайте также: Навроцкий может встретиться с Зеленским на полях Генассамблеи ООН, - канцелярия президента Польши

Автор: 

Зеленский Владимир (22025) Польша (8844) Навроцкий Кароль (65)
Реалії московської війни ******, добрих сусідів зближують!!
24.09.2025 22:28 Ответить
Как- то грустно. Триз долбоюноши будут что-то решать за всех нас- украинцев, поляков, американцев...
24.09.2025 22:34 Ответить
Приїзджай. Колись поляки останочно отямлються. Нам потрібні друззі, а не вороги. Разом слов"яни непереможні.
24.09.2025 22:41 Ответить
 
 