Навроцький заявив, що планує зустрітися із Зеленським у Києві
Очільник Польщі Кароль Навроцький має намір зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
"Ця зустріч у Києві з президентом Зеленським можлива в цей активний період моєї дипломатії. Зараз я завершую свій перший місяць зустрічей у Європі та по всьому світу, але цілком природно, що я зустрінуся з президентом Зеленським",- сказав Навроцький.
Польський лідер зазначив, що вже мав коротку розмову з Зеленським, під час якої сторони "коротко обмінялися люб’язностями" та висловили взаємну готовність до більш змістовної зустрічі найближчим часом.
Окремо Навроцький наголосив на важливості підтримки Польщі з боку США.
"Я з самого початку відчував, що президент Трамп особливо підтримуватиме Польщу. Ви також були свідками нашої зустрічі в Білому домі, і навіть тоді президент Трамп запевнив нас, що він твердо на боці Польщі. Для нас це, звичайно, хороша новина", - сказав очільник Польщі.
Політик додав, що "збільшення контингентів американських військ у Польщі - це добра інформація для всього регіону Центральної Європи, що підтвердили й мої колеги, президенти країн Балтії".
