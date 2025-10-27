РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9091 посетитель онлайн
Новости Встреча Навроцкого и Зеленского
1 225 9

Глава Бюро международной политики Пшидач: Если Зеленский хочет увидеться с Навроцким, ничто не мешает ему сесть в поезд и приехать в Польшу

пшидач

Руководитель отдела международной политики Канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что очная встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и польским лидером Каролем Навроцким возможна, если украинский президент приедет в Варшаву.

Об этом сообщает TVN24, передает Цензор.НЕТ.

Пшидач напомнил, что с момента вступления Навроцкого в должность в августе 2025 года они не проводили личных встреч, однако регулярно общались по телефону.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша больше не может бесконечно принимать украинских беженцев, - глава Бюро международной политики Пшидач

На вопрос, должен ли Навроцкий первым посетить Киев из-за своего большего политического опыта, Пшидач ответил, что в дипломатии таких правил нет. Он также напомнил, что Польшу уже посещали лидеры Литвы, Латвии, Эстонии и Дании.

"Если президент Зеленский хочет увидеться с Каролем Навроцким, ничто не мешает ему сесть в поезд и приехать в Варшаву на встречу", - отметил он.

Напомним, украинская сторона готовит двустороннюю встречу Владимира Зеленского и президента Польши Кароля Навроцкого, которая может состояться в ближайшие недели.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Навроцкий: Сделаю все, чтобы в Польше не было войны, а в Украине не гибли польские солдаты

Автор: 

Зеленский Владимир (22404) Пшидач Марцин (17) Навроцкий Кароль (79)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Блин, вы пробовали взять билет Киев-Варшава?! Попробуйте - потом советовать будете!
показать весь комментарий
27.10.2025 14:45 Ответить
та там в нього свої люди на ж/д....
показать весь комментарий
27.10.2025 14:53 Ответить
Ну може через Ермака.
показать весь комментарий
27.10.2025 14:56 Ответить
дЄрмак може навіть літаком із Борисполя ....
показать весь комментарий
27.10.2025 14:58 Ответить
показать весь комментарий
27.10.2025 14:50 Ответить
наші люди на потягах не їздять
показать весь комментарий
27.10.2025 14:58 Ответить
А що Зеленський може нового побачить у Варшаві? Мирне, прісне місто... Рутина...
А от у нас! Кожендень - нові враження... А саме за новими враженнями лоди і їздять в нові місця... Так що краще вже Навроцькому приїхать до києва...
показать весь комментарий
27.10.2025 14:59 Ответить
Наф нам це треба… Поляки звикли споконвіку гнути голови українцям. Тому за старою українською традицією - ласкаво просимо у гості.
показать весь комментарий
27.10.2025 15:00 Ответить
Н, да. А, Навроцькому не цікавл подивитись на міста України? Він же точно не з трусливих?!
показать весь комментарий
27.10.2025 15:31 Ответить
 
 