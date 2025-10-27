Глава Бюро международной политики Пшидач: Если Зеленский хочет увидеться с Навроцким, ничто не мешает ему сесть в поезд и приехать в Польшу
Руководитель отдела международной политики Канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что очная встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и польским лидером Каролем Навроцким возможна, если украинский президент приедет в Варшаву.
Об этом сообщает TVN24, передает Цензор.НЕТ.
Пшидач напомнил, что с момента вступления Навроцкого в должность в августе 2025 года они не проводили личных встреч, однако регулярно общались по телефону.
На вопрос, должен ли Навроцкий первым посетить Киев из-за своего большего политического опыта, Пшидач ответил, что в дипломатии таких правил нет. Он также напомнил, что Польшу уже посещали лидеры Литвы, Латвии, Эстонии и Дании.
"Если президент Зеленский хочет увидеться с Каролем Навроцким, ничто не мешает ему сесть в поезд и приехать в Варшаву на встречу", - отметил он.
Напомним, украинская сторона готовит двустороннюю встречу Владимира Зеленского и президента Польши Кароля Навроцкого, которая может состояться в ближайшие недели.
А от у нас! Кожендень - нові враження... А саме за новими враженнями лоди і їздять в нові місця... Так що краще вже Навроцькому приїхать до києва...