1 270

Навроцкий: Сделаю все, чтобы в Польше не было войны, а в Украине не гибли польские солдаты

Навроцкий Кароль

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что сделает все, чтобы в его стране не было войны, а в Украине не гибли польские солдаты.

Об этом он он сказал во время Четвертой международной конференции "Между информацией и дезинформацией" в Томашуве Любельском, передает PAP, информирует Цензор.НЕТ.

Безопасность Польши

Навроцкого, в частности, спросили о вопросах польской безопасности, в том числе об опасениях начала войны в Польше.

"Я сделаю все, чтобы предотвратить вспышку войны (в Польше, - ред.)", - заявил польский лидер.

Польша не будет отправлять солдат в Украину

Кроме этого, глава Польши напомнил, что в своей предвыборной кампании гарантировал, что "польские солдаты не будут гибнуть в Украине и не поедут в Украину", и он будет этого придерживаться.

В то же время он отметил, что Польша на протяжении многих лет помогает Украине экономически и дипломатически.

Литва готова направить войска в Украину, - Науседа

Польша (8935) Навроцкий Кароль (78)
Топ комментарии
+6
Такий от рівень політиків в ********* світію. "Зроблю все щоб війни уникнути" Здамся, підставлю дупу, все що скажете лиш не починайте війну!
21.10.2025 17:04 Ответить
+5
дурень він, потрібно зробити все щоб перемогти терористів, а він залишає Україну в небезпеці і тим тільки пришвидшує чергову окупацію Польщі.
21.10.2025 17:06 Ответить
+5
ДБЛБЛД: війни в Польщі не буде. Буде СВО. І гинути польські солдати будуть не в Україні, а в Польщі.
21.10.2025 17:17 Ответить
красавчик, для поляків, звісно.
21.10.2025 17:02 Ответить
дурень він, потрібно зробити все щоб перемогти терористів, а він залишає Україну в небезпеці і тим тільки пришвидшує чергову окупацію Польщі.
21.10.2025 17:06 Ответить
ти поляк?
21.10.2025 17:16 Ответить
Метою українців, яких затримали в Польщі та Румунії за звинуваченням у диверсії, було підпалити румунську штаб- квартиру "Нової пошти" в Бухаресті.

Джерело: https://www.sri.ro/ розвідка Румунії, https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/10/21/7222987/ "Європейська правда"

Деталі: Як відомо, "Нова пошта" - це найбільша українська кур'єрська компанія, що працює в кількох європейських країнах.

Зазначається, що в період з 14 по 15 жовтня розвідка Румунії ідентифікувала та відстежила двох громадян України, які в'їхали в країну з Польщі до Бухареста. Це все,що треба знати про знедолених українських біженців,які народжені для кохання,а не для війни за Україну,яка їм нічого не дала...
21.10.2025 17:04 Ответить
Але тим самим покищо він робить багато чтого, щоб польські солдати гинули в Польщі. І не тільки солдати...
21.10.2025 17:05 Ответить
А коли раптом війна до твоєї країни прийде й ти почуєш те саме від сусідів (ми не хочемо, мовляв, щоб наші хлопці гинули за якусь там Польщу), то сильно зрадієш?
показать весь комментарий
21.10.2025 17:07 Ответить
на Заході усі так вважають, але не говорять. То ж вже очевидно
21.10.2025 17:13 Ответить
Розумні слова,від адекватно мислячого політика котрий думає в першу чергу про свою країну і своїх людей. Це його задача зробити все хоч на шпагат сісти,тягнути час і.т.д але ні якої війни.
21.10.2025 17:13 Ответить
Розділяй і володарюй. Давня формула.
Пончик своїх юнітів за росію дохнути посилає.
21.10.2025 17:22 Ответить
Диктатор може посилати. А демократично обраний президент ніколи не пошле, бо перестане бути президентом.
21.10.2025 18:33 Ответить
А як він це зробить, коли на Польщу нападуть?

Ото в голові порожньо....
21.10.2025 17:28 Ответить
Після жаху України, московія ні на кого напряму нападати вже не буде.
21.10.2025 17:30 Ответить
Йому простіше це робити. Польща в НАТО, ***** Польща не потрібна. Як би всі не прикидалися і волали що рашка нападе на НАТО. Це тільки мрія ідіотів.
21.10.2025 17:31 Ответить
Другими словами:
Навроцьки за дружбу путіним на любих умовах
21.10.2025 17:13 Ответить
Просто вся Європа живе за одним принципом:
Якщо з нашим ворогом воює хтось інший - зробимо так, щоб він воював подовше.
Якщо з нашим ворогом доведеться воювати самим - зробимо так, щоб не воювати взагалі.
21.10.2025 17:33 Ответить
Дебіл, млять! Польських солдатів в Україні нема! І за твоєї каденції гарантовано не буде!
21.10.2025 17:33 Ответить
Гарні наміри, але пуйло про це ще не знає, його плани можуть бути відмінні від намірів пана презедента
21.10.2025 17:36 Ответить
Дело ихнее конечно. Прикол в том что точно так же скажут и немцы с французами пока вы будете наяривать им по телефону в попытке рассказать про 5ю статью устава НАТО, пока ручная будет Белосток отжимать. И русня это по ходу уже поняла.
21.10.2025 17:47 Ответить
Позиція страуса
21.10.2025 17:57 Ответить
У сосіда хата горить -головне.що ми сидімо спокійно.та наші там не тушать вогонь.Бо можуть постраждати.Сидімо далі.та спостерігаємо...
21.10.2025 18:19 Ответить
Йди нах,придурок. Мерзотник.
21.10.2025 18:32 Ответить
***** - просто дебіл, що застряг в Україні. Він би цю Європу за 3 дні точно захавав, з НАТАми, чи без них. Там такі сміливці...
21.10.2025 18:34 Ответить
 
 