Навроцкий: Сделаю все, чтобы в Польше не было войны, а в Украине не гибли польские солдаты
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что сделает все, чтобы в его стране не было войны, а в Украине не гибли польские солдаты.
Об этом он он сказал во время Четвертой международной конференции "Между информацией и дезинформацией" в Томашуве Любельском, передает PAP, информирует Цензор.НЕТ.
Безопасность Польши
Навроцкого, в частности, спросили о вопросах польской безопасности, в том числе об опасениях начала войны в Польше.
"Я сделаю все, чтобы предотвратить вспышку войны (в Польше, - ред.)", - заявил польский лидер.
Польша не будет отправлять солдат в Украину
Кроме этого, глава Польши напомнил, что в своей предвыборной кампании гарантировал, что "польские солдаты не будут гибнуть в Украине и не поедут в Украину", и он будет этого придерживаться.
В то же время он отметил, что Польша на протяжении многих лет помогает Украине экономически и дипломатически.
