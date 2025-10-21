Навроцкий: Сделаю все, чтобы в Польше не было войны, а в Украине не гибли польские солдаты

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что сделает все, чтобы в его стране не было войны, а в Украине не гибли польские солдаты.

Об этом он он сказал во время Четвертой международной конференции "Между информацией и дезинформацией" в Томашуве Любельском, передает PAP, информирует Цензор.НЕТ.

Безопасность Польши

Навроцкого, в частности, спросили о вопросах польской безопасности, в том числе об опасениях начала войны в Польше.

"Я сделаю все, чтобы предотвратить вспышку войны (в Польше, - ред.)", - заявил польский лидер.

Польша не будет отправлять солдат в Украину

Кроме этого, глава Польши напомнил, что в своей предвыборной кампании гарантировал, что "польские солдаты не будут гибнуть в Украине и не поедут в Украину", и он будет этого придерживаться.

В то же время он отметил, что Польша на протяжении многих лет помогает Украине экономически и дипломатически.

