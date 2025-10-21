Навроцький: Зроблю все, щоб у Польщі не було війни, а в Україні не гинули польські солдати
Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що зробить все, щоб у його країні не було війни, а в Україні не гинули польські солдати.
Про це він він сказав під час Четвертої міжнародної конференції "Між інформацією та дезінформацією" в Томашуві Любельському, передає PAP, інформує Цензор.НЕТ.
Безпека Польщі
Навроцького, зокрема, запитали про питання польської безпеки, в тому числі про побоювання початку війни в Польщі.
"Я зроблю все, щоб запобігти спалаху війни (в Польщі, - ред.)", - заявив польський лідер.
Польща не відправлятиме солдат в Україну
Крім цього, очільник Польщі нагадав, що у своїй передвиборчій кампанії гарантував, що "польські солдати не будуть гинути в Україні і не поїдуть в Україну", і він буде цього дотримуватися.
Водночас він зазначив, що Польща впродовж багатьох років допомагає Україні економічно і дипломатично.
