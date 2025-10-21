УКР
Новини Відправка військ в Україну
Навроцький: Зроблю все, щоб у Польщі не було війни, а в Україні не гинули польські солдати

Навроцький Кароль

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що зробить все, щоб у його країні не було війни, а в Україні не гинули польські солдати.

Про це він він сказав під час Четвертої міжнародної конференції "Між інформацією та дезінформацією" в Томашуві Любельському, передає PAP, інформує Цензор.НЕТ.

Безпека Польщі

Навроцького, зокрема, запитали про питання польської безпеки, в тому числі про побоювання початку війни в Польщі.

"Я зроблю все, щоб запобігти спалаху війни (в Польщі, - ред.)", - заявив польський лідер.

Польща не відправлятиме солдат в Україну

Крім цього, очільник Польщі нагадав, що у своїй передвиборчій кампанії гарантував, що "польські солдати не будуть гинути в Україні і не поїдуть в Україну", і він буде цього дотримуватися.

Водночас він зазначив, що Польща впродовж багатьох років допомагає Україні економічно і дипломатично.

Читайте також: Литва готова направити війська в Україну, - Науседа

Топ коментарі
+7
Такий от рівень політиків в ********* світію. "Зроблю все щоб війни уникнути" Здамся, підставлю дупу, все що скажете лиш не починайте війну!
21.10.2025 17:04 Відповісти
21.10.2025 17:04 Відповісти
+7
дурень він, потрібно зробити все щоб перемогти терористів, а він залишає Україну в небезпеці і тим тільки пришвидшує чергову окупацію Польщі.
21.10.2025 17:06 Відповісти
21.10.2025 17:06 Відповісти
+5
ДБЛБЛД: війни в Польщі не буде. Буде СВО. І гинути польські солдати будуть не в Україні, а в Польщі.
21.10.2025 17:17 Відповісти
21.10.2025 17:17 Відповісти
красавчик, для поляків, звісно.
21.10.2025 17:02 Відповісти
21.10.2025 17:02 Відповісти
ти поляк?
21.10.2025 17:16 Відповісти
21.10.2025 17:16 Відповісти
Метою українців, яких затримали в Польщі та Румунії за звинуваченням у диверсії, було підпалити румунську штаб- квартиру "Нової пошти" в Бухаресті.

Джерело: https://www.sri.ro/ розвідка Румунії, https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/10/21/7222987/ "Європейська правда"

Деталі: Як відомо, "Нова пошта" - це найбільша українська кур'єрська компанія, що працює в кількох європейських країнах.

Зазначається, що в період з 14 по 15 жовтня розвідка Румунії ідентифікувала та відстежила двох громадян України, які в'їхали в країну з Польщі до Бухареста. Це все,що треба знати про знедолених українських біженців,які народжені для кохання,а не для війни за Україну,яка їм нічого не дала...
21.10.2025 17:04 Відповісти
21.10.2025 17:04 Відповісти
Але тим самим покищо він робить багато чтого, щоб польські солдати гинули в Польщі. І не тільки солдати...
21.10.2025 17:05 Відповісти
21.10.2025 17:05 Відповісти
А коли раптом війна до твоєї країни прийде й ти почуєш те саме від сусідів (ми не хочемо, мовляв, щоб наші хлопці гинули за якусь там Польщу), то сильно зрадієш?
21.10.2025 17:07 Відповісти
21.10.2025 17:07 Відповісти
на Заході усі так вважають, але не говорять. То ж вже очевидно
21.10.2025 17:13 Відповісти
21.10.2025 17:13 Відповісти
Розумні слова,від адекватно мислячого політика котрий думає в першу чергу про свою країну і своїх людей. Це його задача зробити все хоч на шпагат сісти,тягнути час і.т.д але ні якої війни.
21.10.2025 17:13 Відповісти
21.10.2025 17:13 Відповісти
Розділяй і володарюй. Давня формула.
Пончик своїх юнітів за росію дохнути посилає.
21.10.2025 17:22 Відповісти
21.10.2025 17:22 Відповісти
Диктатор може посилати. А демократично обраний президент ніколи не пошле, бо перестане бути президентом.
21.10.2025 18:33 Відповісти
21.10.2025 18:33 Відповісти
А як він це зробить, коли на Польщу нападуть?

Ото в голові порожньо....
21.10.2025 17:28 Відповісти
21.10.2025 17:28 Відповісти
Після жаху України, московія ні на кого напряму нападати вже не буде.
21.10.2025 17:30 Відповісти
21.10.2025 17:30 Відповісти
Йому простіше це робити. Польща в НАТО, ***** Польща не потрібна. Як би всі не прикидалися і волали що рашка нападе на НАТО. Це тільки мрія ідіотів.
21.10.2025 17:31 Відповісти
21.10.2025 17:31 Відповісти
Другими словами:
Навроцьки за дружбу путіним на любих умовах
21.10.2025 17:13 Відповісти
21.10.2025 17:13 Відповісти
Просто вся Європа живе за одним принципом:
Якщо з нашим ворогом воює хтось інший - зробимо так, щоб він воював подовше.
Якщо з нашим ворогом доведеться воювати самим - зробимо так, щоб не воювати взагалі.
21.10.2025 17:33 Відповісти
21.10.2025 17:33 Відповісти
Дебіл, млять! Польських солдатів в Україні нема! І за твоєї каденції гарантовано не буде!
21.10.2025 17:33 Відповісти
21.10.2025 17:33 Відповісти
Гарні наміри, але пуйло про це ще не знає, його плани можуть бути відмінні від намірів пана презедента
21.10.2025 17:36 Відповісти
21.10.2025 17:36 Відповісти
Дело ихнее конечно. Прикол в том что точно так же скажут и немцы с французами пока вы будете наяривать им по телефону в попытке рассказать про 5ю статью устава НАТО, пока ручная будет Белосток отжимать. И русня это по ходу уже поняла.
21.10.2025 17:47 Відповісти
21.10.2025 17:47 Відповісти
Позиція страуса
21.10.2025 17:57 Відповісти
21.10.2025 17:57 Відповісти
У сосіда хата горить -головне.що ми сидімо спокійно.та наші там не тушать вогонь.Бо можуть постраждати.Сидімо далі.та спостерігаємо...
21.10.2025 18:19 Відповісти
21.10.2025 18:19 Відповісти
Йди нах,придурок. Мерзотник.
21.10.2025 18:32 Відповісти
21.10.2025 18:32 Відповісти
***** - просто дебіл, що застряг в Україні. Він би цю Європу за 3 дні точно захавав, з НАТАми, чи без них. Там такі сміливці...
21.10.2025 18:34 Відповісти
21.10.2025 18:34 Відповісти
 
 