Навроцький: Зроблю все, щоб у Польщі не було війни, а в Україні не гинули польські солдати

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що зробить все, щоб у його країні не було війни, а в Україні не гинули польські солдати.

Про це він він сказав під час Четвертої міжнародної конференції "Між інформацією та дезінформацією" в Томашуві Любельському, передає PAP, інформує Цензор.НЕТ.

Безпека Польщі

Навроцького, зокрема, запитали про питання польської безпеки, в тому числі про побоювання початку війни в Польщі.

"Я зроблю все, щоб запобігти спалаху війни (в Польщі, - ред.)", - заявив польський лідер.

Польща не відправлятиме солдат в Україну

Крім цього, очільник Польщі нагадав, що у своїй передвиборчій кампанії гарантував, що "польські солдати не будуть гинути в Україні і не поїдуть в Україну", і він буде цього дотримуватися.

Водночас він зазначив, що Польща впродовж багатьох років допомагає Україні економічно і дипломатично.

