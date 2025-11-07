Сейм Польщі відхилив законопроєкт Навроцького про допомогу біженцям з України
7 листопада Сейм Польщі відхилив законопроєкт президента країни Кароля Навроцького про допомогу українським біженцям. Раніше уряд змінював відповідний закон через його вето у серпні.
Про це повідомляє RMF24, інформує Цензор.НЕТ.
Вето Навроцького
Президент Польщі Навроцький ветував урядовий законопроєкт про допомогу біженцям з України та подав свій. Після його вето уряд країни вніс зміни до законопроєкту та подав його на голосування до Сейму для ухвалення до 30 вересня 2025 року.
Сейм ухвалив законопроєкт, тому внесли постанову про відхилення президентського законопроєкту. За неї проголосували 244 депутати. У Сеймі винесли рішення, що президентський законопроєкт дублює вже прийнятий урядовий.
Про що закон
Ухвалений у вересні 2025 року закон про допомогу українцям у Польщі продовжує легальний статус перебування українських біженців до 4 березня 2026 року, але посилює умови для отримання фінансової допомоги.
У законі перелічено конкретні пільги, які не будуть доступні громадянам України, що не працюють у Польщі, а саме:
- медична реабілітація;
- програми лікування наркотиків;
- програми охорони здоров’я;
- питання, пов’язані з придбанням рецептурних ліків;
- інші пільги, повʼязані з медициною як стоматологічні послуги.
Соціальну допомогу можуть отримати лише ті українці, які працюють, а їхні діти ходять до польської школи. Винятком стануть батьки з дітьми з інвалідністю.
