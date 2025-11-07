Сейм Польщі відхилив законопроєкт Навроцького про допомогу біженцям з України

7 листопада Сейм Польщі відхилив законопроєкт президента країни Кароля Навроцького про допомогу українським біженцям. Раніше уряд змінював відповідний закон через його вето у серпні.

Вето Навроцького

Президент Польщі Навроцький ветував урядовий законопроєкт про допомогу біженцям з України та подав свій. Після його вето уряд країни вніс зміни до законопроєкту та подав його на голосування до Сейму для ухвалення до 30 вересня 2025 року.

Сейм ухвалив законопроєкт, тому внесли постанову про відхилення президентського законопроєкту. За неї проголосували 244 депутати. У Сеймі винесли рішення, що президентський законопроєкт дублює вже прийнятий урядовий.

Про що закон

Ухвалений у вересні 2025 року закон про допомогу українцям у Польщі продовжує легальний статус перебування українських біженців до 4 березня 2026 року, але посилює умови для отримання фінансової допомоги.

У законі перелічено конкретні пільги, які не будуть доступні громадянам України, що не працюють у Польщі, а саме:

  • медична реабілітація;
  • програми лікування наркотиків;
  • програми охорони здоров’я;
  • питання, пов’язані з придбанням рецептурних ліків;
  • інші пільги, повʼязані з медициною як стоматологічні послуги.

Соціальну допомогу можуть отримати лише ті українці, які працюють, а їхні діти ходять до польської школи. Винятком стануть батьки з дітьми з інвалідністю.

Навроцький ще один агент Кремля... Комсомол... Schröder-изація Європи...
07.11.2025 23:15 Відповісти
Завжди проїздив через Польщу транзитом і ніколи більше однієї доби там не затримувався. Там нічого робити і нічому вчитись. Поляки халявщики, які отримали трильйон доларів прямих інвестицій завдяки Папі Римському польського походження. Для них він дійсно святий. Зараз поляки впевнені що "Матка Боска любить Польщу". А ми до чого там? Тому з моменту блокади "польськими фермерами" кордону України я постійно раджу всім українцям сказати полякам "дякую" і покинути Польщу. Світ великий і є багато країн де до українців ставляться відповідно до наших талантів, здібностей та працьовитості, а не оголошують "курвами" наших жінок з дітьми...
08.11.2025 02:34 Відповісти
Навроцький мутний хлопак і нагадує агента кремля !!
07.11.2025 23:20 Відповісти
Річ Посполита (1569-1795) була федеративною державою, що об'єднувала Королівство Польське та Велике князівство Литовське.
Утворення та структура Річ Посполита була утворена в 1569 році внаслідок Люблінської унії, яка об'єднала Королівство Польське та Велике князівство Литовське в одну федеративну державу.

На піку свого розвитку Річ Посполита охоплювала території Польщі, Литви, України, Білорусі, Латвії, Естонії, частини Росії, Словаччини та Молдови.
Держава досягла найбільшої могутності в XVII столітті, коли її територія простягалася від Балтійського до Чорного моря.
07.11.2025 22:59 Відповісти
07.11.2025 23:15 Відповісти
07.11.2025 23:20 Відповісти
з безрецептурних ліків, так навскидку, це спрей від нежиті, та ще якась подібна мєлочовка. ну а в інші безкоштовні пільги просто буде внесено таку послугу як "стоматологія з самообслуговуванням"
07.11.2025 23:53 Відповісти
Скоро всі українці зрозуміють що вони нікому крім України не потрібні. І потрібно свою країну відстоювати і захищати а не бігати з вузликом по всьому світу і отримувати підсрачники від місцевих
08.11.2025 00:10 Відповісти
А Україні потрібні?все життя працювати.щоб отримувати пенсію 80€?як на неї жити? Ціни то у нас.як у Европі."Відстоювати та захищати країну"пишите ? воїни.що захищають її,.кладуть своє життя -не потрібні.Їх обкрадають.прямо на фронті,знущаються з них.
08.11.2025 08:28 Відповісти
нажаль Україні теж не потрібні , що зробила держава щоб підтримати мою сім'ю коли ми в 14му році виїхали з окупованого Донецька? крім того що вселяко випихували нас "обратно в донецк". але ж Україна потрібна нам... і від цйого нікуди не дітись.
08.11.2025 09:59 Відповісти
Як казав один колись, не путайте державу і Україну. Україна це наш дім. А держава це пацюки які в наш дім залізли
08.11.2025 10:09 Відповісти
08.11.2025 02:34 Відповісти
Це правильна вимоги щоб батьки працювали, нахера Польщі дармоїди
08.11.2025 06:44 Відповісти
Ці всі вимоги відверта брехня-- за офіційними даними Польща витратила офіційно на всі види допомоги українцям 5 мільярдів злотих, а отримала офіційно у вигляді прямих податків з українців 17 мільярдів злотих. Тобто, Польща заробила на українцях 12 мільярдів злотих. А ще скільки за і на логіністичних послугах? Більше 80% українців в Польщі працюють і платять податки. Навіть ті хто не працює платять податки -- при купівлі товарів та послуг. І це не прямі податки і їх не можливо обрахувати, але вони складають десятки мільярдів злотих! І ДВА % росту економіки тільки завдяки українцям.
08.11.2025 11:39
 
 