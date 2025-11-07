РУС
Новости Украинские беженцы в Польше
2 276 3

Сейм Польши отклонил законопроект Навроцкого о помощи беженцам из Украины

Президент Польши Кароль Навроцкий

7 ноября Сейм Польши отклонил законопроект президента страны Кароля Навроцкого о помощи украинским беженцам. Ранее правительство изменило соответствующий закон из-за его вето в августе.

Об этом сообщает RMF24, информирует Цензор.НЕТ.

Вето Навроцкого

Президент Польши Навроцкий ветировал правительственный законопроект о помощи беженцам из Украины и подал свой. После его вето правительство страны внесло изменения в законопроект и подало его на голосование в Сейм для принятия до 30 сентября 2025 года.

Сейм принял законопроект, поэтому внесли постановление об отклонении президентского законопроекта. За него проголосовали 244 депутата. В Сейме вынесли решение, что президентский законопроект дублирует уже принятый правительственный.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Навроцкий заявил о "неблагодарности" Украины польскому народу за оказанную поддержку

О чем закон

Принятый в сентябре 2025 года закон о помощи украинцам в Польше продлевает легальный статус пребывания украинских беженцев до 4 марта 2026 года, но ужесточает условия для получения финансовой помощи.

В законе перечислены конкретные льготы, которые не будут доступны гражданам Украины, не работающим в Польше, а именно:

  • медицинская реабилитация;
  • программы лечения наркомании;
  • программы здравоохранения;
  • вопросы, связанные с приобретением рецептурных лекарств;
  • другие льготы, связанные с медициной, такие как стоматологические услуги.

Социальную помощь могут получить только те украинцы, которые работают, а их дети ходят в польскую школу. Исключением станут родители с детьми-инвалидами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша не имеет подтверждений о системных или растущих случаях антиукраинских действий, - посольство

Річ Посполита (1569-1795) була федеративною державою, що об'єднувала Королівство Польське та Велике князівство Литовське.
Утворення та структура Річ Посполита була утворена в 1569 році внаслідок Люблінської унії, яка об'єднала Королівство Польське та Велике князівство Литовське в одну федеративну державу.

На піку свого розвитку Річ Посполита охоплювала території Польщі, Литви, України, Білорусі, Латвії, Естонії, частини Росії, Словаччини та Молдови.
Держава досягла найбільшої могутності в XVII столітті, коли її територія простягалася від Балтійського до Чорного моря.
07.11.2025 22:59 Ответить
Навроцький ще один агент Кремля... Комсомол... Schröder-изація Європи...
07.11.2025 23:15 Ответить
Навроцький мутний хлопак і нагадує агента кремля !!
07.11.2025 23:20 Ответить
 
 