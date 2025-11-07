Сейм Польши отклонил законопроект Навроцкого о помощи беженцам из Украины

7 ноября Сейм Польши отклонил законопроект президента страны Кароля Навроцкого о помощи украинским беженцам. Ранее правительство изменило соответствующий закон из-за его вето в августе.

Вето Навроцкого

Президент Польши Навроцкий ветировал правительственный законопроект о помощи беженцам из Украины и подал свой. После его вето правительство страны внесло изменения в законопроект и подало его на голосование в Сейм для принятия до 30 сентября 2025 года.

Сейм принял законопроект, поэтому внесли постановление об отклонении президентского законопроекта. За него проголосовали 244 депутата. В Сейме вынесли решение, что президентский законопроект дублирует уже принятый правительственный.

О чем закон

Принятый в сентябре 2025 года закон о помощи украинцам в Польше продлевает легальный статус пребывания украинских беженцев до 4 марта 2026 года, но ужесточает условия для получения финансовой помощи.

В законе перечислены конкретные льготы, которые не будут доступны гражданам Украины, не работающим в Польше, а именно:

медицинская реабилитация;

программы лечения наркомании;

программы здравоохранения;

вопросы, связанные с приобретением рецептурных лекарств;

другие льготы, связанные с медициной, такие как стоматологические услуги.

Социальную помощь могут получить только те украинцы, которые работают, а их дети ходят в польскую школу. Исключением станут родители с детьми-инвалидами.

