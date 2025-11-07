Сейм Польши отклонил законопроект Навроцкого о помощи беженцам из Украины
7 ноября Сейм Польши отклонил законопроект президента страны Кароля Навроцкого о помощи украинским беженцам. Ранее правительство изменило соответствующий закон из-за его вето в августе.
Об этом сообщает RMF24, информирует Цензор.НЕТ.
Вето Навроцкого
Президент Польши Навроцкий ветировал правительственный законопроект о помощи беженцам из Украины и подал свой. После его вето правительство страны внесло изменения в законопроект и подало его на голосование в Сейм для принятия до 30 сентября 2025 года.
Сейм принял законопроект, поэтому внесли постановление об отклонении президентского законопроекта. За него проголосовали 244 депутата. В Сейме вынесли решение, что президентский законопроект дублирует уже принятый правительственный.
О чем закон
Принятый в сентябре 2025 года закон о помощи украинцам в Польше продлевает легальный статус пребывания украинских беженцев до 4 марта 2026 года, но ужесточает условия для получения финансовой помощи.
В законе перечислены конкретные льготы, которые не будут доступны гражданам Украины, не работающим в Польше, а именно:
- медицинская реабилитация;
- программы лечения наркомании;
- программы здравоохранения;
- вопросы, связанные с приобретением рецептурных лекарств;
- другие льготы, связанные с медициной, такие как стоматологические услуги.
Социальную помощь могут получить только те украинцы, которые работают, а их дети ходят в польскую школу. Исключением станут родители с детьми-инвалидами.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Утворення та структура Річ Посполита була утворена в 1569 році внаслідок Люблінської унії, яка об'єднала Королівство Польське та Велике князівство Литовське в одну федеративну державу.
На піку свого розвитку Річ Посполита охоплювала території Польщі, Литви, України, Білорусі, Латвії, Естонії, частини Росії, Словаччини та Молдови.
Держава досягла найбільшої могутності в XVII столітті, коли її територія простягалася від Балтійського до Чорного моря.