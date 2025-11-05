РУС
3 327 76

Навроцкий заявил о "неблагодарности" Украины польскому народу за оказанную поддержку

Президент Польши Кароль Навроцкий

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поддержка Украины не может означать отказ от государственных интересов Варшавы. Политик напомнил о проблемах, которые не решаются годами, от вопроса эксгумации на Волыни до "нехватки благодарности польскому народу".

Об этом он заявил во время совместного обращения с президентом Словакии, пишет издание Polityka, передает Цензор.НЕТ.

Помощь Украине от Польши

"Помощь Украине и четкая позиция относительно того, кого мы поддерживаем в этом конфликте... не освобождает меня, как президента Польши, от обязанности требовать решения польских вопросов на международной арене в отношениях с Украиной", - подчеркнул Навроцкий.

По его словам, Варшава с 2022 года активно помогает Киеву.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Министр обороны Польши Косиняк-Камыш: Те, кто подстрекает против Украины, действуют против Польши

Он указал, что Польша предоставила Украине помощь на 15 миллиардов евро, еще "5 миллиардов евро помогло польское общество".

"Недостаток благодарности" со стороны Украины

Польский лидер заявил, что ему "небезразлично" отношение к некоторым действиям украинской стороны.

"Недостаток благодарности польскому народу, нерешенные дела эксгумации на Волыни и сельскохозяйственный кризис, который затопил Польшу, – это вопросы, которые остаются важными", – подчеркнул он.

Кого поддерживает Навроцкий в войне

Навроцкий уточнил, что, по его мнению, Польше не приходится выбирать между "солидарностью и отстаиванием собственных интересов".

Он отметил, что его отношение к России хорошо известно: он "никоим образом не доверяет России" и даже находится в списке лиц, которых преследуют в РФ.

"Я считаю, что можно поддерживать Украину, четко формулировать свои проблемы в отношении Владимира Путина и Российской Федерации, а также стоять на стороне польской государственной цели и отстаивать интересы польского государства", - добавил политик.

Читайте также: 56% поляків не видят шансів на улучшение отношений Навроцкого и Зеленского. ИНФОГРАФИКА

Топ комментарии
+22
Під Смоленськом коли копати будете?
05.11.2025 16:23 Ответить
+14
Пану Навроцькому треба зрозуміти, що перебуваючи в реанімації між життям та смертю, не зовсім доречно очікувати від пацієнта подяки за кожну пігулку.
05.11.2025 16:31 Ответить
+13
Справа в тому, що вони її проводять, але цій ****** обов'язково потрібно щось ляпнути проти України.
05.11.2025 16:28 Ответить
Ти дрони збивати навчилося, опудало?
05.11.2025 16:23 Ответить
Дивна звичка Навроцького, плювати собі в тарілку на догоду ******!!
Лех Валенса і його наступники, такого лайна собі не дозволяли кидати, як це робить навроцький!!
Але ж навроцький, це лише один громадянин з великої Польщі!!!….
05.11.2025 16:38 Ответить
Можливо його фіцо покусав?
Хоча в нас, колишніх прєдсєдатєлєй калхозов, це гєнєтічєскає. Як і алкоголізм.
05.11.2025 16:53 Ответить
05.11.2025 16:23 Ответить
Там страшно пану. По попкє кацапи надають. А знекровлену Україну можна й пошпиняти.
05.11.2025 16:27 Ответить
Пішов на*уй. Саме зараз час проводити ексгумацію
05.11.2025 16:24 Ответить
Справа в тому, що вони її проводять, але цій ****** обов'язково потрібно щось ляпнути проти України.
05.11.2025 16:28 Ответить
А що йому заважає? У нього в країні немає війни, тому час цілком вдалий щоб вчергове дорікнути українцям.
05.11.2025 16:53 Ответить
Скажу крамольную мысль. Ляхи нам враги не меньше чем кацапы.
05.11.2025 16:27 Ответить
Поки вони на американському ланцюгу це пес без зубів 😆
05.11.2025 16:35 Ответить
Він задрав з тими ексгумаціями. Викопайте ті труни та відвезіть у Польщу. Хай заспокоїться.
05.11.2025 16:28 Ответить
https://www.volynnews.com/news/all/v-********-**********-ekshumatsiiu-zhertv-volynskoyi-trahediyi-shcho-vyiavyly-/ Не заспокоїться.
05.11.2025 16:30 Ответить
Викопали, взяли ДНК і закопали на тому самому місці.
05.11.2025 16:34 Ответить
"і закопали на тому самому місці. "
а потім будуть розказувати шо там поховані їх пшедіди і тому це їх земля...
05.11.2025 16:50 Ответить
"Це ж було вже!"
05.11.2025 16:31 Ответить
Та да! Козаки Марка Безручка допомогли Рілсудському "чудо над Віслою" сотворити - врятувати Варшаву від червонокацапських орд Будьонного-Єгорова-Тухачевского, а натомість Пілсудський порушив домовленості з Петлюрою щодо длпомоги у очищенні від кацапів України і пішов на скпаратні угоди з червонокацапами, просто наплювавши на власні зобов'язання. І тепер Навроцкій щось про вдячність українців лопоче?!!
05.11.2025 17:00 Ответить
05.11.2025 16:31 Ответить
Ласкавий звір
05.11.2025 16:33 Ответить
Це він тромбу заздрить. До нього ніхто небритий в футболці з офіційними візитами не їздить. Скумбрію не привозить.
05.11.2025 16:56 Ответить
Німці у Другу Світову вбили 6 млн поляків - нічого їм не хочеш сказати? - а доїбався до України
05.11.2025 16:31 Ответить
Німці сказали, що грошей не дадуть.
05.11.2025 16:37 Ответить
Обмудок.
05.11.2025 16:32 Ответить
Ой добалакається то Україна залишить без захисту від орди.

Шуткую, не залишить)
05.11.2025 16:32 Ответить
До них є коротший шлях. Через країни балтії.
05.11.2025 16:59 Ответить
Його тампон вкусив?
05.11.2025 16:32 Ответить
Польща винна нам на все життя за окупацію ЗУНР 1919-1939. Плати
05.11.2025 16:33 Ответить
Цікаве співпадіння, що в 1939 році окуповані землі повернулися до УРСР і в тому ж році був сумнозвісний пакт)
05.11.2025 16:35 Ответить
А у 1938 був напад Польщі на Чехію і віджим Тешинської воласті
05.11.2025 16:38 Ответить
Це все пояснює)
05.11.2025 16:42 Ответить
Це пояснює польську імперськість і ресентимент.
05.11.2025 16:44 Ответить
Але не пояснює, ким це у 1939 році були деокуповані раніше окуповані поляками українські землі ЗУНР. Невже Україною)
05.11.2025 16:49 Ответить
Етнічними українцями
05.11.2025 16:51 Ответить
Отакої) Бачте, як дуже треба то й рязанці етнічними українцями стають. Виявляється то не тільки москальська фішка.
05.11.2025 16:54 Ответить
У 2св скільки було Українських фронтів а скільки рязанських?
05.11.2025 16:56 Ответить
В чиїй армії?
05.11.2025 16:59 Ответить
В тій завдяки якій ці землі зараз Україна.
05.11.2025 17:02 Ответить
Правильно)
05.11.2025 17:18 Ответить
Правильно те що Україні весь світ винен і буде платити коли ми матемо свюю samson option.
05.11.2025 17:25 Ответить
Хе-хе... А ви кажете, звідки взялась волинська різня?
05.11.2025 16:33 Ответить
Ну, ті українці що втекли та живуть у Польщі реально полякам мають ноги цілувати. А я хіба пошлю подалі.
05.11.2025 16:34 Ответить
Нічого,не дай Господи кацапи дійдуть до Польщі,вони віддячать на усі 💯!
05.11.2025 16:35 Ответить
За підтримку, завдяки якій Польща вже отримала вигоди в рази більше.
05.11.2025 16:36 Ответить
Мля, пшекам зовсім нема чим зайнятися?
05.11.2025 16:36 Ответить
це не полякам, це навроцькому нічим зайнятись.
А він як той пес, якщо нічим зайнятись то починає свої яйця лизати.
05.11.2025 16:39 Ответить
А навроцького марсіани обрали? Чи навроцький перед виборами шось інше казав?
05.11.2025 16:41 Ответить
Так, обрали громадяни Польщі. Але розподіл класичний: 50/50...
05.11.2025 16:46 Ответить
Інші /50 не факт шо за Україну. Може просто проти Навроцького були.
05.11.2025 16:48 Ответить
Дуже дякую полякам.
А навроцький іде вслід за крейсером мАсквА.
05.11.2025 16:38 Ответить
пшек иди на й
05.11.2025 16:44 Ответить
Стісняюсь спитать: може хтось з'ясовував, яка держава, на думку громадян Польщі, прийде їй, Польщі, на допомогу, коли ПТН забажає собі "Сувалкський коридор" (аж до Закопане)"?
Зауважте, я питаю "коли", в не "якщо"...
05.11.2025 16:44 Ответить
Може німці? Або самі поляки відірвуться від миття унітазів в Нідерландах і поїдуть "ойчизну" рятувати...
05.11.2025 16:47 Ответить
Німці отримають Данціг і Бреслау
05.11.2025 16:53 Ответить
Німці отримають хіба за щоку. МОже звичайно я в полоні стереотипів, але з них зробили таких пацифістів, шо Елоїзич в труні перевертається.
Ви чули про інцидент у них на військових навчаннях? Німецькі воЯки замутили військові навчання в якомусь селищі, нікого про це не попередивши. Вломилися туди всім натовпом з технікою. Місцеве населення пересрало і зробило те, шо робить завжди в усіх стрьомних випадках -- викликали поліцію. Поліція приїхала і побачила купу озброєнних тіпочків. ВоЯки вирішили шо це частина сценарію і почала стріляти по поліцаям. Поліцаї почали стріляти у відповідь. Чим закінчилося - не знаю.
05.11.2025 17:00 Ответить
P.S. Зустріч закінчилася з рахунком 1:0 на користь поліції
05.11.2025 17:03 Ответить
Ти вважаєш в Польщі краща ситуація? Про Симона Моля знаєш? Оце був би гарний президент 😁
05.11.2025 17:06 Ответить
Блін де ви таке знаходите? )))
05.11.2025 17:12 Ответить
Люблю поляків 😆
05.11.2025 17:27 Ответить
1:0 на рахунок лісничого, який вигнав і вояків, і поліцію нах...
05.11.2025 17:22 Ответить
Ну який політик з цього вишибали та сутенера? Типовий політикан та популіст. Але ляхам подобається. Як і українцям буратінка.
05.11.2025 16:48 Ответить
99% цих грошей залишилося у польській економіці та зробило їм зростання ВВП! Навроцький-дешевий популіст.
05.11.2025 16:49 Ответить
Скажем прямо, никакой он не Кароль, он ШУТ...
05.11.2025 16:56 Ответить
Навроцькому десятки, якщо не сотні тисяч загиблих українських військових, теж мають щодня дякувати?
05.11.2025 16:57 Ответить
тупий пшек популіст гнида коротше
05.11.2025 16:58 Ответить
Коли Україна відновить ядерну зброю всі ці свино-гієни перестануть рохкати 🚀🐷
05.11.2025 16:58 Ответить
Польша допомагає Україні захищати кінець кінцем Польшу
05.11.2025 17:06 Ответить
Знов за рибу гроші. Десь ми вже це чули...
05.11.2025 17:10 Ответить
05.11.2025 17:13 Ответить
а дуда історик? на окупованих поляками українських землях від Сяну до Збруча, в 1919 до 1939 р.р. окупанти поводилися як окупанти
05.11.2025 17:26 Ответить
***** вам віддячить за всіх. Будете землю з кровʼю їсти після його вдячності.
05.11.2025 17:13 Ответить
Якщо звести історичний дебіт-кредит, то Польщі доведеться платити і платити репарації.. Тому і б'ють з тилу в найважщий час, щоб нав'язати свою версію правди.
05.11.2025 17:17 Ответить
Його мабуть Трамп покусав.
05.11.2025 17:20 Ответить
Польщі потрібно вже перейти до розділення понять "Україна, український народ" і "Влада в Україні", які вже почали вживати в ЄС.
05.11.2025 17:22 Ответить
путінська протухша консерва.наркоман переляканий.
05.11.2025 17:22 Ответить
Навроцький схоже забув, що він не круль "Річі Посполитої" і українці не є його холопами. А ще цьому пихатому півню потрібно пам'ятати, що він зараз не лиже чоботи "російському царю" тільки тому, що Україна тримається.
05.11.2025 17:28 Ответить
Польща може подякувати українському народу за те, що поляки зараз не рубаються з казлорилими десь під Краковим та Варшавою, пробуючи стривати мокшан під постійними ракетними обстрілали. А польські жінки та діти не засинають під звуки падаючих шахедів. А так да, українці дякують полякам за можливість воювати на Донбасі, херсонщині, запоріжжі, харківщини, сумщини, щоб вони могли спокійно спати, їх діти спокійно ходити в дитячі садочки та школи, їх жінки попивати латешку в салонах краси. Щоб поляки могли безперешкодно блокувати кордони та п...здіти, як їх українці заїбали. Дякую вам ляхи, це дууууже щедро з вашого боку.
05.11.2025 17:34 Ответить
Та вже ж перерили майже все. Скільки тобі ***** ще треба?!
05.11.2025 17:34 Ответить
 
 