Навроцкий заявил о "неблагодарности" Украины польскому народу за оказанную поддержку

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поддержка Украины не может означать отказ от государственных интересов Варшавы. Политик напомнил о проблемах, которые не решаются годами, от вопроса эксгумации на Волыни до "нехватки благодарности польскому народу".

Об этом он заявил во время совместного обращения с президентом Словакии, пишет издание Polityka, передает Цензор.НЕТ.

Помощь Украине от Польши

"Помощь Украине и четкая позиция относительно того, кого мы поддерживаем в этом конфликте... не освобождает меня, как президента Польши, от обязанности требовать решения польских вопросов на международной арене в отношениях с Украиной", - подчеркнул Навроцкий.

По его словам, Варшава с 2022 года активно помогает Киеву.

Он указал, что Польша предоставила Украине помощь на 15 миллиардов евро, еще "5 миллиардов евро помогло польское общество".

"Недостаток благодарности" со стороны Украины

Польский лидер заявил, что ему "небезразлично" отношение к некоторым действиям украинской стороны.

"Недостаток благодарности польскому народу, нерешенные дела эксгумации на Волыни и сельскохозяйственный кризис, который затопил Польшу, – это вопросы, которые остаются важными", – подчеркнул он.

Кого поддерживает Навроцкий в войне

Навроцкий уточнил, что, по его мнению, Польше не приходится выбирать между "солидарностью и отстаиванием собственных интересов".

Он отметил, что его отношение к России хорошо известно: он "никоим образом не доверяет России" и даже находится в списке лиц, которых преследуют в РФ.

"Я считаю, что можно поддерживать Украину, четко формулировать свои проблемы в отношении Владимира Путина и Российской Федерации, а также стоять на стороне польской государственной цели и отстаивать интересы польского государства", - добавил политик.

