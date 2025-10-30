Министр обороны Польши Косиняк-Камыш: Те, кто подстрекают против Украины, действуют против Польши
Вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал поляков не поддаваться подстрекательствам против Украины и Германии, подчеркнув, что настоящая угроза для Польши исходит от России.
Об этом он заявил во время брифинга в городе Картузы на севере Польши, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Угроза исходит с другой стороны (от России - ред.). Каждый, кто сегодня использует антинемецкую и антиукраинскую риторику, разжигая такие настроения, действует против интересов польского государства", - подчеркнул Косиняк-Камыш.
Он напомнил, что в 1939 году Германия была врагом Польши, а сегодня является союзником, самолеты которой защищают польское воздушное пространство и аэропорт Ряшев-Ясьонка - главный логистический хаб с помощью для Украины.
Волынская трагедия
Политик также отметил, что Польша будет настаивать на достойном захоронении польских жертв на территории Украины. По его словам, в середине ноября планируется перезахоронение солдат армии генерала Станислава Мончека, погибших вблизи Львова в 1939 году.
"Если там будет Россия, то не будет никакого почтения Волыни, поскольку туда никто не въедет. Там ничего нельзя будет сделать", - подчеркнул министр.
Ухудшение отношения к украинцам в Польше
Косиняк-Камыш также напомнил, что сегодня украинские солдаты отдают жизнь на фронте, фактически борясь и за безопасность Польши. "Это следует ценить и уважать, а не подстрекать против украинцев в Польше и разжигать антинемецкие настроения", - отметил он.
В течение последних месяцев в Польше наблюдается ухудшение отношения к украинцам. В стране участились антиукраинские провокации, в частности поджоги автомобилей с украинскими номерами, срывание флагов и случаи нападений и словесных оскорблений.
На жаль поляки дуже ведуться на цей розводняк , набагато дужче ніж українці . Хоча українці теж - не надто відрізняються стійкістю в цьому плані . Тому польські посадовці і змушені все частіше попереджувати своїх громадян .
Кацапи заклали на наступний рік ще більше коштів на пропаганду , значить у 2026 р її стане ще більше . Видатки на війну зменшили , а на пропаганду збільшили . Будуть ще дужче хитати ЄСівського човна , підривати Європу - зсередини .
Кацапня краще за всіх інших на світі мабуть розуміє - що таке інформвійна , і те що вона в ефективності нічим не поступається ракетам і танкам . І розуміють що - якщо людину не виходить зламати чи знищити фізично , то треба пробувати її - знищити морально .