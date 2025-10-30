Министр обороны Польши Косиняк-Камыш: Те, кто подстрекают против Украины, действуют против Польши

Вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал поляков не поддаваться подстрекательствам против Украины и Германии, подчеркнув, что настоящая угроза для Польши исходит от России.

Об этом он заявил во время брифинга в городе Картузы на севере Польши, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Угроза исходит с другой стороны (от России - ред.). Каждый, кто сегодня использует антинемецкую и антиукраинскую риторику, разжигая такие настроения, действует против интересов польского государства", - подчеркнул Косиняк-Камыш.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польские истребители перехватили еще один разведывательный самолет РФ над Балтийским морем, - Косиняк-Камыш

Он напомнил, что в 1939 году Германия была врагом Польши, а сегодня является союзником, самолеты которой защищают польское воздушное пространство и аэропорт Ряшев-Ясьонка - главный логистический хаб с помощью для Украины.

Волынская трагедия

Политик также отметил, что Польша будет настаивать на достойном захоронении польских жертв на территории Украины. По его словам, в середине ноября планируется перезахоронение солдат армии генерала Станислава Мончека, погибших вблизи Львова в 1939 году.

"Если там будет Россия, то не будет никакого почтения Волыни, поскольку туда никто не въедет. Там ничего нельзя будет сделать", - подчеркнул министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп не может проиграть в переговорах с Путиным, настало время проверки России, - Косиняк-Камыш

Ухудшение отношения к украинцам в Польше

Косиняк-Камыш также напомнил, что сегодня украинские солдаты отдают жизнь на фронте, фактически борясь и за безопасность Польши. "Это следует ценить и уважать, а не подстрекать против украинцев в Польше и разжигать антинемецкие настроения", - отметил он.

В течение последних месяцев в Польше наблюдается ухудшение отношения к украинцам. В стране участились антиукраинские провокации, в частности поджоги автомобилей с украинскими номерами, срывание флагов и случаи нападений и словесных оскорблений.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ