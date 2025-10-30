Польские истребители перехватили еще один разведывательный самолет РФ над Балтийским морем, - Косиняк-Камыш
Польские военные на этой неделе дважды перехватывали российские самолеты над Балтийским морем.
Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.
Сегодня польские МиГ-29 перехватили еще один российский разведывательный самолет.
Что предшествовало?
Ранее, во вторник, 28 октября, пара польских истребителей МиГ-29 перехватила российский самолет Ил-20, который осуществлял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве без поданного плана полета и с выключенным транспондером.
Министр подчеркнул, что польские военные контролируют ситуацию в воздушном пространстве над Балтийским морем и готовы реагировать на любые нарушения.
Перехват российских самолетов
25 сентября истребители Gripen Венгрии перехватили пять российских самолетов над Балтикой.
В начале октября истребители НАТО трижды перехватывали российские самолеты над Балтикой.
24 октября Воздушные силы Японии подняли истребители для сопровождения российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, способных нести ядерное оружие, а также истребителей Су-35, пролетевших вдоль западного побережья страны.
