РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10601 посетитель онлайн
Новости Перехват российских самолетов
530 6

Польские истребители перехватили еще один разведывательный самолет РФ над Балтийским морем, - Косиняк-Камыш

МиГ-29 запускает противолокационную ракету

Польские военные на этой неделе дважды перехватывали российские самолеты над Балтийским морем.

Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.

Сегодня польские МиГ-29 перехватили еще один российский разведывательный самолет.

Что предшествовало?

Ранее, во вторник, 28 октября, пара польских истребителей МиГ-29 перехватила российский самолет Ил-20, который осуществлял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве без поданного плана полета и с выключенным транспондером.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МиГ-29 уничтожил здание с оккупантами на южном направлении. ВИДЕО

Министр подчеркнул, что польские военные контролируют ситуацию в воздушном пространстве над Балтийским морем и готовы реагировать на любые нарушения.

Перехват российских самолетов

25 сентября истребители Gripen Венгрии перехватили пять российских самолетов над Балтикой.

В начале октября истребители НАТО трижды перехватывали российские самолеты над Балтикой.

24 октября Воздушные силы Японии подняли истребители для сопровождения российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, способных нести ядерное оружие, а также истребителей Су-35, пролетевших вдоль западного побережья страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина до сих пор не получила дальнобойную ракету Meteor из-за отсутствия в ВСУ совместимого истребителя, - Defence Express

Автор: 

Польша (8961) Косиняк-Камыш Владислав (70) Балтийское море (20) истребитель (52)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чого не заКуярили?
показать весь комментарий
30.10.2025 13:37 Ответить
Не дают злодеям втянуть себя в войну. Рютте сказав это значит мы сильны.
показать весь комментарий
30.10.2025 13:47 Ответить
куярник ще не виріс....
показать весь комментарий
30.10.2025 13:47 Ответить
Чекають, поки збере усі розвіддані
показать весь комментарий
30.10.2025 13:47 Ответить
Судя по мониторинговым каналам сегодня КР кацапии заходили в воздушное пространство Польши, Румынии и Молдовы. И что то никто крылатые ракеты не сбивал. Сидели в кустах и ждали пока обратно в Украину повернут.
показать весь комментарий
30.10.2025 13:51 Ответить
Может потому что у них совковый мотлох, а не самолеты.
показать весь комментарий
30.10.2025 13:54 Ответить
 
 