Истребители НАТО в течение прошлой недели трижды перехватывали российские самолеты над Балтикой

В течение прошлой недели истребители НАТО, которые патрулируют воздушное пространство Альянса в странах Балтии, трижды взлетали для идентификации и сопровождения российских самолетов, нарушивших правила полетов.

Об этом в понедельник, 6 октября, сообщило Министерство обороны Литвы, пишет LRT, информирует Цензор.НЕТ.

Издание описывает два инцидента, которые произошли 30 сентября. В этот день истребители НАТО вылетели для сопровождения двух транспортных самолетов AN-12, которые двигались с материковой России в Калининградскую область через международное воздушное пространство.

Отмечается, что самолеты имели включенные радиолокационные транспондеры, но не имели планов полета, поддерживая только радиосвязь с Региональным центром управления полетами (RSVS).

В тот же день самолеты НАТО идентифицировали транспортный АН-72 с включенными транспондерами и связью с RSVS, а также четыре СУ-30 и два МИГ-31 из Калининграда, которые не имели транспондеров, планов полета и радиосвязи.

Кроме этого, 1 октября, истребители НАТО сопроводили один Су-35 и идентифицировали тактический разведывательный самолет Су-24.

Завжди роблять одну і ту помилку. Навіщо перехоплювати? Треба запускати на територію, і збивати.
показать весь комментарий
06.10.2025 22:03 Ответить
а повинно бути так:

Винищувачі НАТО впродовж минулого тижня тричі збивали російські літаки над Балтикою Джерело: https://censor.net/ua/n3578188
показать весь комментарий
06.10.2025 22:04 Ответить
Цього ніколи б не сталося. Збити могли б тільки перший. Більше б не совались. Був би великий скандал, і все.
показать весь комментарий
06.10.2025 22:23 Ответить
І?
А де ж результати? Може пальчиком їх посварили і сказали: "ну-ну, іЗЗя!"
Поки ви вважаєте цих істот звичайними людьми, вони вважають вас своєю потенціальною здобичею і жертвою. Краще готуйтесь...поки ми вам даємо час на це.
показать весь комментарий
06.10.2025 22:06 Ответить
Вони не готові ще.І ******* Америка може кинути їх.Тому й тягнуть резину поки що
показать весь комментарий
06.10.2025 22:16 Ответить
😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄
показать весь комментарий
06.10.2025 22:22 Ответить
За 3 сбитых самолета пилот получал титул "ас". Шо там будет за 4 "перехвата"?). Ну...
показать весь комментарий
06.10.2025 22:33 Ответить
3*
показать весь комментарий
06.10.2025 22:35 Ответить
 
 