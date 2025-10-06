Истребители НАТО в течение прошлой недели трижды перехватывали российские самолеты над Балтикой

В течение прошлой недели истребители НАТО, которые патрулируют воздушное пространство Альянса в странах Балтии, трижды взлетали для идентификации и сопровождения российских самолетов, нарушивших правила полетов.

Об этом в понедельник, 6 октября, сообщило Министерство обороны Литвы, пишет LRT, информирует Цензор.НЕТ.

Издание описывает два инцидента, которые произошли 30 сентября. В этот день истребители НАТО вылетели для сопровождения двух транспортных самолетов AN-12, которые двигались с материковой России в Калининградскую область через международное воздушное пространство.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Отмечается, что самолеты имели включенные радиолокационные транспондеры, но не имели планов полета, поддерживая только радиосвязь с Региональным центром управления полетами (RSVS).

В тот же день самолеты НАТО идентифицировали транспортный АН-72 с включенными транспондерами и связью с RSVS, а также четыре СУ-30 и два МИГ-31 из Калининграда, которые не имели транспондеров, планов полета и радиосвязи.

Кроме этого, 1 октября, истребители НАТО сопроводили один Су-35 и идентифицировали тактический разведывательный самолет Су-24.

Читайте также: Истребители НАТО за неделю трижды вылетали на перехват самолетов РФ над странами Балтии