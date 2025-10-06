Винищувачі НАТО впродовж минулого тижня тричі перехоплювали російські літаки над Балтикою
Упродовж минулого тижня винищувачі НАТО, які патрулюють повітряний простір Альянсу в країнах Балтії, тричі злітали для ідентифікації та супроводу російських літаків, які порушили правила польотів.
Про це в понеділок, 6 жовтня, повідомило Міністерство оборони Литви, пише LRT, інформує Цензор.НЕТ.
Видання описує два інциденти, які сталися 30 вересня. Цього дня винищувачі НАТО вилетіли для супроводу двох транспортних літаків AN-12, які рухалися з материкової Росії до Калінінградської області через міжнародний повітряний простір.
Зазначається, що літаки мали увімкнені радіолокаційні транспондери, але не мали планів польоту, підтримуючи лише радіозв'язок із Регіональним центром управління польотами (RSVS).
Того ж дня літаки НАТО ідентифікували транспортний АН-72 із увімкненими транспондерами та зв’язком із RSVS, а також чотири СУ-30 і два МІГ-31 із Калінінграда, які не мали транспондерів, планів польоту та радіозв’язку.
Крім цього, 1 жовтня, винищувачі НАТО супроводили один Су-35 та ідентифікували тактичний розвідувальний літак Су-24.
А де ж результати? Може пальчиком їх посварили і сказали: "ну-ну, іЗЗя!"
Поки ви вважаєте цих істот звичайними людьми, вони вважають вас своєю потенціальною здобичею і жертвою. Краще готуйтесь...поки ми вам даємо час на це.