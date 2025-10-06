УКР
Винищувачі НАТО впродовж минулого тижня тричі перехоплювали російські літаки над Балтикою

винищувачі нато

Упродовж минулого тижня винищувачі НАТО, які патрулюють повітряний простір Альянсу в країнах Балтії, тричі злітали для ідентифікації та супроводу російських літаків, які порушили правила польотів.

Про це в понеділок, 6 жовтня, повідомило Міністерство оборони Литви, пише LRT, інформує Цензор.НЕТ.

Видання описує два інциденти, які сталися 30 вересня. Цього дня винищувачі НАТО вилетіли для супроводу двох транспортних літаків AN-12, які рухалися з материкової Росії до Калінінградської області через міжнародний повітряний простір.

Зазначається, що літаки мали увімкнені радіолокаційні транспондери, але не мали планів польоту, підтримуючи лише радіозв'язок із Регіональним центром управління польотами (RSVS).

Того ж дня літаки НАТО ідентифікували транспортний АН-72 із увімкненими транспондерами та зв’язком із RSVS, а також чотири СУ-30 і два МІГ-31 із Калінінграда, які не мали транспондерів, планів польоту та радіозв’язку.

Крім цього, 1 жовтня, винищувачі НАТО супроводили один Су-35 та ідентифікували тактичний розвідувальний літак Су-24.

НАТО (6873) росія (68224) винищувач (44)
Завжди роблять одну і ту помилку. Навіщо перехоплювати? Треба запускати на територію, і збивати.
06.10.2025 22:03 Відповісти
а повинно бути так:

Винищувачі НАТО впродовж минулого тижня тричі збивали російські літаки над Балтикою Джерело: https://censor.net/ua/n3578188
06.10.2025 22:04 Відповісти
Цього ніколи б не сталося. Збити могли б тільки перший. Більше б не совались. Був би великий скандал, і все.
06.10.2025 22:23 Відповісти
І?
А де ж результати? Може пальчиком їх посварили і сказали: "ну-ну, іЗЗя!"
Поки ви вважаєте цих істот звичайними людьми, вони вважають вас своєю потенціальною здобичею і жертвою. Краще готуйтесь...поки ми вам даємо час на це.
06.10.2025 22:06 Відповісти
Вони не готові ще.І ******* Америка може кинути їх.Тому й тягнуть резину поки що
06.10.2025 22:16 Відповісти
😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄
06.10.2025 22:22 Відповісти
За 3 сбитых самолета пилот получал титул "ас". Шо там будет за 4 "перехвата"?). Ну...
06.10.2025 22:33 Відповісти
3*
