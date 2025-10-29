РУС
Новости Дальнобойные ракеты
Украина до сих пор не получила дальнобойную ракету Meteor из-за отсутствия у ВСУ совместимого истребителя, - Defence Express

ракета рф

Несмотря на обещания партнеров, Киев еще не имеет ракет с необходимой дальностью - вопрос касается и самой ракеты, и носителя, и средств целеуказания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defence Express.

Наиболее дальнобойной в семействе "воздух-воздух" для западных самолетов считается ракета Meteor от MBDA. Однако применение Meteor требует совместимого истребителя и соответствующей системы целеуказания, которых пока в ВСУ нет.

Украина достигла определенного прогресса в договоренностях с Францией по ракетам MICA (приблизительная дальность ~80 км), но этого недостаточно, чтобы получить преимущество в дальнем воздушном бою. Среди реальных кандидатов на поставку называют последние версии американских AIM-120 AMRAAM (C-8 и D-3) и европейский Meteor.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Беларуси обещают поставить российский "Орешник" на боевое дежурство в декабре

По открытым источникам, AIM‑120D‑3 и AIM‑120C‑8 имеют ориентировочную дальность около 160-180 км, тогда как Meteor у производителя имеет заявленную дальность более 200 км.

Совместимые носители для ракет

Как отмечается, однако проблема не только в ракетах. Для полноценного использования дальнобойных "воздух-воздух" систем Украине нужны совместимые носители и эффективное целеуказание от самолетов ДРЛВ.

По данным издания, ситуация может измениться в 2026 году с поставкой подержанных Gripen C/D (желательно - вместе с Meteor) и с появлением заявленных самолетов Saab 340 AEW&C, которые обеспечат автоматизированное целеуказание для Gripen. Без ДРЛВ запуск дальнобойной ракеты в реальных боевых условиях будет значительно менее эффективным.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пропагандисты на шоу Соловьева планируют ракетную атаку: "Орешник" - на Лондон и Париж, "Буревестник" - на Вашингтон, Чикаго и Сиэтл". ВИДЕО

ракеты (3783) истребитель (50)
Нещодавно тут якісь ****** нили, що Gripen - це стара ******** і ЗСУ вони не потрібні. Мабуть тобули кацапські ******...
29.10.2025 14:49 Ответить
Альо! Немає ні ракет, ні літаків - носіїв цих ракет, ні літаків для наведення цих ракет.
Так як ЄС та США дають зброю - то вони будуть за 10 років. Не слухай брехунів.
29.10.2025 14:55 Ответить
Те саме тут писали кацапські ****** стосовно HIMARS, ATACMS, F-16.... Твої кенти?
29.10.2025 15:29 Ответить
Гріпен+ДРЛВ+Метеори=носії КАБів покидають чат.
29.10.2025 14:53 Ответить
Щось подібне років два назад писали про ф16.
29.10.2025 15:29 Ответить
ОПа надасть винищувач, Ви тільки ракети надавайте грошима))) (дЄрмак)
29.10.2025 14:58 Ответить
Фламінго - 2
Зеля рулить.
29.10.2025 15:00 Ответить
щось там про гарного танцора
29.10.2025 15:06 Ответить
Все як завжди. Багато галасу та пердь в калюжу. А тут ще окремі горлопани з піною біля рота верещали що шведські літаки ДРВЛ давно літають та ще і з нашими екіпажами.
29.10.2025 15:07 Ответить
Це ті ж самі горлопани, що і ти, тільки із підвивертом, з іншого боку. Ті ревуть перемога, такі як ти - зрада( із будь якого факту).
Доремонтують SAAB, це головне для уражень вглиб.
Головне, що це не гейм чейнжер. Але ганяти Су 30 і 34 будуть.
29.10.2025 15:16 Ответить
навіщо нам цей мотлох...в нас є фламинго потужного гундоса та його братана миндича
29.10.2025 15:11 Ответить
 
 