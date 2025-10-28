В Беларуси обещают поставить российский "Орешник" на боевое дежурство в декабре

Российский ракетный комплекс "Орешник" будет размещен в Беларуси до конца 2025 года.

Об этом заявила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

По ее словам, работы по созданию условий для размещения комплекса на территории Беларуси "уже завершаются".

"В декабре текущего года он будет поставлен на боевое дежурство, поэтому все разговоры - быть или не быть Орешнику - на этом исчерпаны", - сказала Эйсмонт.

Ранее белорусский диктатор Александр Лукашенко назвал размещение российского ракетного комплекса "Орешник" на территории Беларуси "ответной мерой на эскалацию".

