Орешник на территории Беларуси
В Беларуси обещают поставить российский "Орешник" на боевое дежурство в декабре

Российский ракетный комплекс "Орешник" будет размещен в Беларуси до конца 2025 года.

Об этом заявила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

По ее словам, работы по созданию условий для размещения комплекса на территории Беларуси "уже завершаются".

"В декабре текущего года он будет поставлен на боевое дежурство, поэтому все разговоры - быть или не быть Орешнику - на этом исчерпаны", - сказала Эйсмонт.

Беларусь отработала развертывание комплекса "Орешник" во время учений "Запад-2025"

Ранее белорусский диктатор Александр Лукашенко назвал размещение российского ракетного комплекса "Орешник" на территории Беларуси "ответной мерой на эскалацию".

Топ комментарии
+4
Білоруси не задавалися питаннями:
- Чому Рашка сама не ставить на озброєння цей "орешек"?
- Та, чому на Рашці "випадково" стало на два полігони по випробуванню "орешка" менше?
28.10.2025 22:20 Ответить
+3
Чергувати Орєшнік буде разом з повітряними кулями, що надуває ночами Пюрер і запускає у бік Литви.
28.10.2025 22:23 Ответить
+2
Дивно, а чому не вчора вечором??
Маячня і діареея від кріпосного халуя!!!
28.10.2025 22:22 Ответить
Пюрешник поставіт картопннфюрер, пюрешник.
28.10.2025 22:18 Ответить
Ставте зараз - бо до грудня НАТО може ********** білорусь в пух і прах
28.10.2025 22:19 Ответить
28.10.2025 22:20 Ответить
28.10.2025 22:22 Ответить
28.10.2025 22:23 Ответить
Орешнік,це мотлох,як і буревеснік.Небезпечні равкети,це ті що пускають москалі постійноюЗвсіно і цей мотлох,може вбити.Але це не вундервафе і воно і не потрібно взагалі.
28.10.2025 22:23 Ответить
Чудово! Ось туди i в'*****!
28.10.2025 22:24 Ответить
А в'їбалка долетить з Канади?
28.10.2025 22:51 Ответить
Тобто шизонутому бульбофюреру дали ЯЗ а Україні ЯЗ не можна ато буде ескалація? Україні потрібно повертатись до ядерного статусу без варіантів
28.10.2025 22:30 Ответить
Не забудьте подрочити на той орєшнік, бульбашня дебільна
28.10.2025 22:33 Ответить
Щей чимоданчик,лукашенкові,від обсерона,на чергування установити незабудьте.
28.10.2025 22:41 Ответить
Бяшкам мало наслідків Чорнобиля...
28.10.2025 22:50 Ответить
Свій бажають мати
28.10.2025 22:52 Ответить
Орєшнік - кіндерсюрприз з чавунними кавалками всередині. Робить дірки у почві. Туди потім можна щось покласти. Наприклад, картоплю.

Літаючий Чорнобиль - це Бурєвєснік. Його кацапи покищо самі бояться. 😁 Бо воно непрогнозовано ***** у самий неочікуваний момент.
28.10.2025 22:56 Ответить
Макети вам поставлять а не орешнік!!! Таке старе а в казки вірить, бульбон єпаний!!!
28.10.2025 23:25 Ответить
А чому у Білорусі? Він же може долетіти до Берліну і з Сибіру, ні?
28.10.2025 23:38 Ответить
А как же **********? Он же может в мультиках летать бесконечно. Непонятно только зачем? Скорость у него малая, след от него светится как фонарик. И куда он долетит?
28.10.2025 23:48 Ответить
 
 